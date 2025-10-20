B Ray và “kiếp nạn 2K3": "Anh trai" Jaysonlei từ con cưng hóa "nghịch tử"

HHTO - Từ “con cưng” hóa “nghịch tử” chỉ trong vài giây, Jaysonlei khiến đàn anh B Ray phải bất lực trước độ vụng về của mình. Nhiều khán giả còn hài hước liên tưởng đến một “nghịch tử” khác cùng tuổi trong team Underdogs - Captain Boy.

Trong buổi tụ họp cùng dàn Anh trai xem tập 5 Anh Trai “Say Hi” 2025, B Ray bất ngờ gặp “kiếp nạn” khó đỡ từ người em thân thiết Jaysonlei. Chỉ trong vài giây sơ suất, nam rapper sinh năm 2003 đã làm rơi chiếc máy quay của đàn anh khiến màn hình bị vỡ, mang đến tình huống dở khóc dở cười cho cả nhóm.

B Ray cười bất lực trước độ "quậy" của Jaysonlei. Nguồn clip: Threads @nhacuabao110.

Trước tình huống khó đỡ, Jaysonlei lúng túng đến toát mồ hôi, liên tục hỏi thăm ê-kíp để tìm cách sửa chữa và đền bù. Biểu cảm ngơ ngác của Jaysonlei khiến netizen thích thú, thậm chí sử dụng làm meme trong các bình luận trên mạng xã hội.

Trong khi đó, các Anh trai khác như RIO, Gill, Phạm Đình Thái Ngân hài hước trêu chọc, thay phiên nhau “bồi” thêm: “Vỡ màn hình luôn, thôi xong!”, “Mua mới là 15 triệu mà, bây giờ vẫn 15”, “Cái này không sửa được đâu”.

Jaysonlei bị dàn Anh trai "dí" từ offline đến online.

Trước độ vụng về của đàn em, B Ray chỉ biết cười bất lực: “Anh thấy em sinh năm 2K3 là đã nghi nghi rồi, cứ tưởng là khác đứa kia”, “Cái team Underdogs này có bao nhiêu đứa 2K3 là bấy nhiêu đứa nghịch tử”. Câu nói này ngay lập tức khiến cộng đồng mạng nhớ đến một “nghịch tử” khác cùng tuổi - Captain Boy, thành viên Underdogs từng khiến B Ray “khổ tâm” không kém.

B Ray từng "xử phạt" học trò cưng vì quá "quậy". Nguồn @am_1403.

Captain Boy là học trò của B Ray và là thành viên team Underdogs từ khi tham gia chương trình Rap Việt mùa 3. Nam ca sĩ được khán giả yêu mến bởi tính cách lém lỉnh, thường xuyên chọc “bố Bảo” bằng những câu rap tinh nghịch và hành động “quậy đục nước”. Dù nhiều lần khiến B Ray “đứng hình” nhưng chính sự chân thành và năng lượng trẻ trung của Captain Boy đã giúp mối quan hệ giữa hai thầy trò trở nên gắn kết.

Sau Rap Việt mùa 3, B Ray và Captain Boy vẫn luôn thân thiết và thường xuyên xuất hiện ủng hộ nhau trong những dịp quan trọng.

Đến với Anh Trai “Say Hi” mùa 2, Jaysonlei lúc đầu được xem như “con cưng” của B Ray khi thường xuyên được nam rapper chăm sóc trong hậu trường lẫn phòng thu. Cả hai trở nên thân thiết kể từ khi chung đội ở Live stage 2. Jaysonlei cũng thường xuyên xuất hiện trong các clip đời thường tại nhà B Ray, cùng anh “so găng” trong những trận cờ trí tuệ. Kể từ sự cố làm rớt máy quay, Jaysonlei dường như đã kế thừa danh hiệu “nghịch tử” của Captain Boy vì độ “quậy” của mình.

Jaysonlei từng chia sẻ anh rất ngưỡng mộ B Ray và một trong những mục tiêu đến với Anh Trai "Say Hi" 2025 là khiến B Ray biết đến mình.

Điểm chung của cả hai “nghịch tử” không chỉ là cùng sinh năm 2K3 mà còn cùng là “Anh Trai” nhà Say Hi, cùng đam mê cờ vua và đặc biệt là cùng quý mến B Ray. Chính sự đồng điệu đó khiến khán giả càng thêm thích thú khi chứng kiến “đường truyền nghịch tử” 2K3 của team Underdogs, nơi B Ray vừa là người thầy nghiêm khắc, vừa là “nạn nhân” của những pha hậu đậu và lém lỉnh của các học trò.