Từ fan thành đồng đội tại “Vũ trụ Say Hi”: Jaysonlei hóa “trò cưng” của B Ray

HHTO - Các chương trình trong “Vũ trụ Say Hi” không chỉ là sân chơi để các nghệ sĩ trẻ khẳng định cá tính và tài năng, mà còn là cơ hội để họ được hợp tác, thi đấu cùng chính những thần tượng từng truyền cảm hứng cho mình.

Các chương trình thuộc nhà “Say Hi”, từ Em Xinh đến Anh Trai hai mùa, đều được xem là “vũ trụ kết nối” các thế hệ nghệ sĩ. Tại đây, nhiều nghệ sĩ trẻ đã có cơ hội đứng chung sân khấu, học hỏi và thi đấu cùng thần tượng thuở nhỏ. Những cuộc gặp gỡ ấy không chỉ tạo nên nhiều khoảnh khắc xúc động, mà còn lan tỏa tinh thần gắn kết và truyền cảm hứng giữa các thế hệ âm nhạc.

Jaysonlei x B Ray

Trong tập 3 Anh Trai “Say Hi” 2025, Jaysonlei gây chú ý khi thể hiện quyết tâm được “song ca cùng thần tượng” là đội trưởng B Ray. Nam ca sĩ từng chia sẻ mục tiêu khi bước vào chương trình là khiến B Ray biết đến mình: “Em là một fan cứng của anh Bảo từ lúc 14 tuổi. Khi mà vừa bước vào Anh Trai Say Hi, em với anh B Ray đi ngang nhau thì em đã nhen nhóm ý định là anh Bảo phải biết mình là ai - đó là mục tiêu của em”.

Netizen mong chờ màn kết hợp giữa Jaysonlei và B Ray tại Live Stage 2.

Sau nhiều ngày làm việc cùng B Ray, Jaysonlei đã thành công đạt được mục tiêu, khiến đội trưởng từ "không biết tên thật" thành "bảo mẫu" chăm lo cho các bữa ăn sau hậu trường. Trong một clip chơi cờ cùng B Ray, Jaysonlei còn đốn tim người hâm mộ với ánh mắt long lanh, tình cảm khi nhìn đội trưởng của mình.

Jaysonlei vui mừng hoá "tẻn tẻn" khi được vào đội B Ray. Nguồn clip: Vie Channel.

Sơn.K x Vũ Cát Tường

Sơn.K là một trong những nghệ sĩ trẻ thường xuyên bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho Vũ Cát Tường. Ngay từ buổi đầu gặp gỡ 30 Anh Trai, Sơn.K đã toát ra vibe của một “fan cứng” chính hiệu khi là người đầu tiên đoán được danh tính của giọng ca Từng Là.

Trong một đoạn cut trong hậu trường, Sơn.K gây xúc động khi chia sẻ cảm xúc của mình với Vũ Cát Tường: “Em cảm giác như là anh đến với cuộc đời này để dẫn đường cho những người khác giống như anh sẵn sàng đứng lên. Tại vì em thực sự quan sát anh và rất là quý anh”.

Sơn.K bày tỏ sự ngưỡng mộ với Vũ Cát Tường. Nguồn clip: Vie Channel.

Lamoon x Bích Phương

Sau khi chọn về đội của Bích Phương tại Em Xinh Say Hi, Lamoon bật khóc khi bày tỏ tình cảm với thần tượng thuở nhỏ: “Em rất là xúc động tại vì giờ em được đi thi cùng với chị và cùng chị được giải Nhất trong Live Stage đầu tiên. Em rất là thích chị”.

Trong concert Em Xinh Say Hi - Day 1, Bích Phương cũng chia sẻ mong muốn sáng tác những bài hát hay để Lamoon và các Em Xinh mới vào nghề có thể dùng để bắt đầu những sân khấu kiếm tiền đầu tiên. Khoảnh khắc ấy được nhiều khán giả nhận xét là minh chứng cho tinh thần gắn kết giữa hai thế hệ nghệ sĩ nữ trong làng nhạc Việt.

Lamoon xúc động khi được chung đội với "chị cả" Bích Phương.

Pháp Kiều x HIEUTHUHAI

Trong movie chiếu rạp Kẻ Phản Diện Tạo Nên Người Hùng, Pháp Kiều gây xúc động khi chia sẻ về hành trình từ người ngưỡng mộ đến khi được đứng cùng sân khấu với HIEUTHUHAI. Giọng ca Cung Tên Tình Yêu cho biết: “Em tiếp cận bằng cách là mình thể hiện âm nhạc của mình, những cái gì ảnh có để ảnh thấy thích và ảnh chỉ cho mình những cái cách làm việc, chớ không phải bằng những cái trên mạng người ta hay nói”.



Câu chuyện của Pháp Kiều nhanh chóng trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều bạn trẻ có cùng niềm đam mê âm nhạc. Từ người chỉ có thể ủng hộ HIEUTHUHAI từ xa, Pháp Kiều đã nỗ lực để được đứng chung sân khấu, chứng minh rằng khoảng cách giữa người hâm mộ và thần tượng có thể được thu hẹp bằng tài năng và sự cố gắng bền bỉ.

Khoảnh khắc Pháp Kiều thực hiện được mơ ước của nhiều người hâm mộ.