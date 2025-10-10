Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Dự án tiếp ứng Em xinh hoành tráng, Phương Mỹ Chi - Vũ Thảo My hành động tinh tế

Lan Anh

HHTO - Concert Em Xinh "Say Hi" tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội sắp chính thức diễn ra. Các FC gấp rút bắt tay chuẩn bị loạt dự án tiếp ứng hoành tráng nhằm ủng hộ dàn Em Xinh.

Concert Em Xinh "Say Hi” sắp chính thức diễn ra tại SVĐ quốc gia Mỹ Đình khiến bầu không khí trong cộng đồng fan nóng hơn bao giờ hết. Các FC đã “kích hoạt” các dự án tiếp ứng quy mô nhằm "tiếp lửa" cho thần tượng.

bacd5b099d5810064949.jpg
Dự án tiếp ứng trở thành "đặc sản" không thể thiếu của các mùa concert. Nguồn: @fcngolanhuong (Threads).

Tuy nhiên, trong thời điểm miền Trung và miền Bắc đang chịu ảnh hưởng của đợt mưa bão diện rộng, tinh thần của các “Em Xinh” không chỉ dừng lại ở những hoạt động trên sân khấu. Nhiều nghệ sĩ đã thể hiện sự tinh tế và trách nhiệm xã hội khi khuyến khích người hâm mộ chuyển hướng nguồn kinh phí từ các dự án cổ vũ sang quyên góp, ủng hộ đồng bào vùng lũ.

Phương Mỹ Chi đã hỏi thăm tình hình dự án của “Tổ Cò” và gửi lời cảm ơn chân thành đến FC vì tình cảm, sự đồng hành trong thời gian qua. Đồng thời, nữ ca sĩ cũng bày tỏ mong muốn nếu những hạng mục nào của dự án chưa triển khai, FC có thể trích phần kinh phí đó để hỗ trợ người dân đang chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ.

noi-dung-doan-van-ban-cua-ban-65-1.png
Lời chia sẻ này nhanh chóng nhận được sự ủng hộ lớn từ cộng đồng mạng.

Vũ Thảo My cũng có hành động tương tự khi kêu gọi FC tạm hoãn dự án của mình để tập trung quyên góp cho Thái Nguyên, nơi đang chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ.

noi-dung-doan-van-ban-cua-ban-66-1.png
Các Em Xinh khiến fan xúc động vì đã "stan đúng người".

Song song với tinh thần sẻ chia ấy, các FC vẫn tiếp tục hoàn thiện những dự án đã khởi động từ trước. Bên cạnh đó, với sức lan tỏa tích cực từ thần tượng, FC Vũ Thảo My cũng chủ động kết hợp hoạt động dựng booth cùng chương trình quyên góp, hướng về đồng bào đang chịu ảnh hưởng của bão lũ.

noi-dung-doan-van-ban-cua-ban-67-1.png
Một số FC vừa tham gia quyên góp, vừa không quên tiếp tục dự án tiếp ứng thần tượng.

FC “Tổ Cò” của Phương Mỹ Chi dựng booth công phu, không chỉ là điểm check-in lý tưởng mà còn trở thành “điểm dừng chân” dành cho khán giả nhận quà và lan tỏa thông điệp yêu thương. Không dừng lại ở đó, booth còn đồng hành cùng các hoạt động roadshow LED show hoành tráng, mang đến trải nghiệm tương tác sôi động cho người hâm mộ.

noi-dung-doan-van-ban-cua-ban-68-1.png
“Trước khi nàng Cò cất cánh, nàng cần một nơi để gọi là nhà”, slogan của booth khiến fan "ấm lòng". Nguồn: @chuyennhacocuapmc (Threads).

Không kém phần ấn tượng, LyHan và Saabirose cũng thu hút sự chú ý với những booth “đậm chất riêng”: Saabirose xuất hiện với hình tượng lấy cảm hứng từ Gã Săn Cá, trong khi LyHan mang biểu tượng “mèo đen” bí ẩn quen thuộc lên các booth do fan thực hiện, tạo nên không gian độc đáo và dễ nhận diện.

noi-dung-doan-van-ban-cua-ban-70.png
"Mèo đen" trở thành hình ảnh chủ đạo được fan LyHan liên tưởng đến nữ ca sĩ. Nguồn: @estrellal_nnclyhan (Threads).
561170324-17868014556458351-6575067413239210294-n.jpg
Chiếc booth đầy "ma thuật" của FC Orange. Nguồn: @camumuoi.fansite (Threads).
noi-dung-doan-van-ban-cua-ban-69-1.png
FC Lamoon "chịu chi" không kém cạnh. Nguồn: @thor_lamoonfc & @lunarlove4lamoon (Threads).
3f93db701d21907fc930.jpg
Booth Saabirose lấy cảm hứng từ đại dương với hai gam màu chủ đạo xanh và tím. Nguồn: @fcsaabirose.saawu (Threads).

Spotlight của dự án tiếp ứng lần này đổ dồn về “The Best OTP” - Tăng Duy Tân và Bích Phương. FC của cặp đôi đã tổ chức một roadshow diễu hành độc đáo, sử dụng dàn xe trang trí theo phong cách “mini toy car” đáng yêu, khiến không khí thêm sôi động.

561059205-17861940255487628-4120093114703250950-n.jpg
561368807-17861940264487628-5094476871613585388-n.jpg
Fan tò mò không biết phản ứng của chính chủ sẽ thế nào khi thấy hình ảnh này. Nguồn: @fctangduyphuong.official (Threads).
558865824-1422412913219582-4355048279697993599-n.jpg
Chỉ còn ít ngày nữa, đại tiệc Em Xinh "Say Hi” sẽ chính thức diễn ra tại Mỹ Đình﻿, hứa hẹn trở thành sự kiện bùng nổ cuối tuần này.
Lan Anh
#Em Xinh Say Hi #concert Mỹ Đình #Bích Phương #Tăng Duy Tân #Phương Mỹ Chi #Vũ Thảo My

