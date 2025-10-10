Dự án tiếp ứng Em xinh hoành tráng, Phương Mỹ Chi - Vũ Thảo My hành động tinh tế

Concert Em Xinh "Say Hi” sắp chính thức diễn ra tại SVĐ quốc gia Mỹ Đình khiến bầu không khí trong cộng đồng fan nóng hơn bao giờ hết. Các FC đã “kích hoạt” các dự án tiếp ứng quy mô nhằm "tiếp lửa" cho thần tượng.
Tuy nhiên, trong thời điểm miền Trung và miền Bắc đang chịu ảnh hưởng của đợt mưa bão diện rộng, tinh thần của các “Em Xinh” không chỉ dừng lại ở những hoạt động trên sân khấu. Nhiều nghệ sĩ đã thể hiện sự tinh tế và trách nhiệm xã hội khi khuyến khích người hâm mộ chuyển hướng nguồn kinh phí từ các dự án cổ vũ sang quyên góp, ủng hộ đồng bào vùng lũ.
Phương Mỹ Chi đã hỏi thăm tình hình dự án của “Tổ Cò” và gửi lời cảm ơn chân thành đến FC vì tình cảm, sự đồng hành trong thời gian qua. Đồng thời, nữ ca sĩ cũng bày tỏ mong muốn nếu những hạng mục nào của dự án chưa triển khai, FC có thể trích phần kinh phí đó để hỗ trợ người dân đang chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ.
Vũ Thảo My cũng có hành động tương tự khi kêu gọi FC tạm hoãn dự án của mình để tập trung quyên góp cho Thái Nguyên, nơi đang chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ.
Song song với tinh thần sẻ chia ấy, các FC vẫn tiếp tục hoàn thiện những dự án đã khởi động từ trước. Bên cạnh đó, với sức lan tỏa tích cực từ thần tượng, FC Vũ Thảo My cũng chủ động kết hợp hoạt động dựng booth cùng chương trình quyên góp, hướng về đồng bào đang chịu ảnh hưởng của bão lũ.
FC “Tổ Cò” của Phương Mỹ Chi dựng booth công phu, không chỉ là điểm check-in lý tưởng mà còn trở thành “điểm dừng chân” dành cho khán giả nhận quà và lan tỏa thông điệp yêu thương. Không dừng lại ở đó, booth còn đồng hành cùng các hoạt động roadshow và LED show hoành tráng, mang đến trải nghiệm tương tác sôi động cho người hâm mộ.
Không kém phần ấn tượng, LyHan và Saabirose cũng thu hút sự chú ý với những booth “đậm chất riêng”: Saabirose xuất hiện với hình tượng lấy cảm hứng từ Gã Săn Cá, trong khi LyHan mang biểu tượng “mèo đen” bí ẩn quen thuộc lên các booth do fan thực hiện, tạo nên không gian độc đáo và dễ nhận diện.
Spotlight của dự án tiếp ứng lần này đổ dồn về “The Best OTP” - Tăng Duy Tân và Bích Phương. FC của cặp đôi đã tổ chức một roadshow diễu hành độc đáo, sử dụng dàn xe trang trí theo phong cách “mini toy car” đáng yêu, khiến không khí thêm sôi động.