Diva Mỹ Linh, Văn Mai Hương “đứng hình” trước bản sao A.I của chính mình

Như Lê

HHTO - Sau màn “chào sân” ấn tượng, "A.I LÀ AI?" tiếp tục gây tò mò với trailer hé lộ loạt “bản sao” của Mỹ Linh, Văn Mai Hương, Lê Giang…, khiến khán giả đặt ra câu hỏi: Ai mới thực sự đứng sau lớp mặt nạ A.I?

Trong trailer, các “bản sao” công nghệ được mô phỏng với độ chân thực cao, thể hiện nhiều hành vi và phản ứng khó lường, tạo nên bầu không khí hồi hộp cho cả khách mời lẫn khán giả. Đáng nói, phía sau mỗi “song trùng” chính là một nhân vật có thật, được che giấu bởi lớp “mặt nạ công nghệ” để tạo nên một bản sao ảo sống động nhất.

Mở đầu trailer, host Trấn Thành xuất hiện cùng loạt câu hỏi mang tính thách thức: “A.I ngày càng thông minh hơn, bao lâu nữa bạn sẽ bị thay thế? Nếu gương mặt, giọng nói hay bí mật của bạn bị A.I sao chép, bạn sẽ làm gì?”.

still-44.jpg

Ngay sau phần mở đầu đầy kịch tính là khoảnh khắc Văn Mai Hương “đứng hình” khi bản sao A.I không chỉ sở hữu ngoại hình và giọng hát giống hệt, mà còn dám thách thức chính chủ song ca. Trong khi đó, Mỹ Linh lại điềm tĩnh đối mặt với “Mỹ Linh A.I” - phiên bản không chỉ nắm rõ từng kỷ niệm tuổi thơ mà còn khéo léo “thao túng tâm lý” diva bằng loạt câu hỏi đầy ẩn ý.

Ngoài ra, khán giả còn được phen bật cười với loạt tình huống đến từ Hari Won và nhóm bạn nghệ sĩ khi bản sao A.I bất ngờ “bóc trần” loạt bí mật “nhà đất”. Nghệ sĩ Lê Giang cũng gây chú ý bởi biểu cảm “cứng người”, kinh ngạc trước bản sao có giọng điệu và cách nhấn nhá giống hệt mình.

still-37.jpg
still-34.jpg

Ngay sau khi trailer được tung ra, cộng đồng mạng nhanh chóng “vào cuộc” truy tìm danh tính thật sự phía sau loạt bản song trùng A.I. Ở đoạn cuối trailer, những hình ảnh chớp nhoáng hé lộ vóc dáng của các “bản sao” khiến người xem không khỏi tò mò.

Đáng chú ý, loạt tên tuổi đình đám như Thanh Lam, Bằng Kiều, Đông Nhi, Minh Hằng, Tóc Tiên, Quốc Anh, Tiểu Vy, Pháp Kiều hay Huỳnh Lập cũng xuất hiện thoáng qua, làm dấy lên nhiều suy đoán: Ai sẽ là “nạn nhân” tiếp theo của những màn đối đầu tâm lý, và ai sẽ trở thành “thám tử” giải mã danh tính thật?

still-60.jpg

A.I LÀ AI? là phiên bản Việt hoá từ format 2FACES - gameshow đang gây sốt tại Thái Lan khi đặt người nổi tiếng vào tình huống đấu trí với chính bản sao công nghệ của mình. Phiên bản gốc thu hút hàng chục triệu lượt xem nhờ cách khai thác mối quan hệ giữa con người và trí tuệ nhân tạo, qua đó đặt ra câu hỏi: điều gì khiến con người khác biệt với A.I?

still-33.jpg

A.I LÀ AI? sẽ có sự tham gia của 70 nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ khác nhau. Sự mới lạ đến từ loạt “chiêu trò”, tài năng mà các “song trùng A.I” sử dụng để thách thức bản gốc ngay tại trường quay. Bên cạnh đó, A.I LÀ AI? - Lật Mặt Song Trùng có format mang tính suy luận và tương tác - nơi những “bản sao” A.I không chỉ đối thoại hay thách thức phiên bản thật, mà còn buộc người chơi và khán giả phải phán đoán danh tính thật sự ẩn sau lớp “mặt nạ” công nghệ.

23e99a53-1c09-4920-aad1-c4ab8fa75a48.jpg
Như Lê
#A.I LÀ AI #bản sao A.I #Mỹ Linh #Văn Mai Hương #gameshow công nghệ #trí tuệ nhân tạo #show truyền hình

