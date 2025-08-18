Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Gió Ngang Khoảng Trời Xanh: Phương Oanh “phục thù thành công” chuyện trang phục

Linh Nhi - Ảnh: FBNV

HHTO - Nếu ở bộ phim trước, Phương Oanh từng gây tranh cãi về trang phục thì đến "Gió Ngang Khoảng Trời Xanh", nữ diễn viên mặc bộ nào đều được khen bộ đấy.

page.jpg

Trước khi tái xuất với Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, bộ phim gần nhất Phương Oanh đóng là Hương Vị Tình Thân. Phim rất ăn khách khi lên sóng năm 2021, nhưng Phương Oanh cũng gặp nhiều tranh cãi. Cô đóng vai Phương Nam, một cô gái có tính cách mạnh mẽ, không mấy để tâm đến ngoại hình ăn mặc, còn làm công việc trong ngành xây dựng.

2-16292463356971938087747.jpg

Vì thế, Phương Oanh đã tăng cân, mặc trang phục đơn giản năng động như quần jeans áo sơ mi rộng, hoặc quần jeans áo thun khoác thêm gile cho đỡ đơn điệu. Tạo hình ấy có thể phù hợp với hoàn cảnh nhân vật, nhưng lại không vừa mắt số đông khán giả. Rất nhiều người chỉ trích Phương Oanh mặc xấu, nhìn kém xinh hơn trước khiến cho nữ diễn viên phải lên tiếng đáp trả khá gay gắt.

phuong-oanh-13.jpg
phuong-oanh-11.jpg

Nhưng bây giờ, Phương Oanh đã mặc đẹp hơn hẳn trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh. Thứ nhất vì nữ diễn viên có vóc dáng mảnh mai, gương mặt thon thả hơn hồi đóng Hương Vị Tình Thân. Thêm nữa, nhân vật Mỹ Anh là phu nhân giám đốc nên có điều kiện chăm sóc quần áo, ngoại hình hơn.

phuong-oanh-8.jpg
phuong-oanh-7.jpg

Dù trung thành với style ăn mặc trang nhã, không màu mè hoa lá, đa số trang phục đều có hai màu trắng đen thì Phương Oanh vẫn được khán giả khen ngợi. Rất nhiều người công nhận style của Phương Oanh đã thăng hạng đáng kể, các set đồ đơn giản nhưng rất sang trọng, quý phái. Nữ diễn viên đã khéo léo chọn đồ có điểm nhấn tinh tế như sơ mi xếp ly, nơ dài ở cổ hoặc một sợi dây chuyền mảnh mai.

phuong-oanh-2.jpg
phuong-oanh-1.jpg

Kèm với đó là mái tóc dài uốn xoăn nhẹ càng giúp Phương Oanh tăng thêm khí chất. Kết quả là ai cũng khen nữ diễn viên “phục thù thành công”, đóng Hương Vị Tình Thân bị chê bao nhiêu thì đến phim này lại làm khán giả tới tấp hỏi địa chỉ mua trang phục giống như cô.

qc.jpg
Linh Nhi - Ảnh: FBNV
#Phương Oanh #Gió Ngang Khoảng Trời Xanh #Hương Vị Tình Thân #Phương Oanh style #Phương Oanh tái xuất

