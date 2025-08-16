Chuyện gì đang xảy ra với Quỳnh Kool trong phim "Gió Ngang Khoảng Trời Xanh"?

HHTO - Gió Ngang Khoảng Trời Xanh mới chỉ lên sóng được 3 tập nhưng Quỳnh Kool đã trở thành tâm điểm tranh cãi của không ít khán giả.

Trước khi Gió Ngang Khoảng Trời Xanh lên sóng, netizen cứ tưởng rằng Phương Oanh sẽ là người bị "soi" nhiều nhất trong ba nữ chính Phương Oanh, Việt Hoa và Quỳnh Kool. Bởi hơn 4 năm rồi cô mới trở lại với phim VTV, chưa kể nhân vật Mỹ Anh của Phương Oanh trong bản phim gốc cũng gây nhiều tranh cãi.

Ba vai chính của Gió Ngang Khoảng Trời Xanh.

Nhưng hóa ra cho đến lúc này, Quỳnh Kool mới là người khiến khán giả bận lòng nhất. Nữ diễn viên vào vai Trúc Lam, cô gái vô tư, hồn nhiên và có cuộc sống nhẹ nhàng nhất trong số ba vai chính. Tất nhiên Trúc Lam cũng có gặp biến cố như ly hôn, nhưng vẫn ít chuyện lo lắng nặng đầu hơn hai người bạn còn lại.

Quỳnh Kool lộ nhan sắc khác lạ.

Thời gian qua, Quỳnh Kool là nữ diễn viên nổi bật của phim VTV nhờ nhan sắc ngày càng thăng hạng, diễn xuất cũng tiến bộ thấy rõ. Từ Gara Hạnh Phúc, Đừng Làm Mẹ Cáu đến Chúng Ta Của 8 Năm Sau thì Quỳnh Kool đều ghi được dấu ấn nhờ nhập vai rất tự nhiên dù vai diễn có tâm lý phức tạp. Chính vì thế mà netizen cho rằng vai Trúc Lam không thể làm khó được Quỳnh Kool.

Nhân vật Trúc Lam quá vô tư khiến khán giả khó mà đồng cảm.

Chẳng ngờ nữ diễn viên lại xuất hiện với diện mạo lạ lẫm, gương mặt và biểu cảm không sống động như trước đây. Từ đó mà khán giả thấy Quỳnh Kool không thể hiện rõ cảm xúc của nhân vật. Thêm vào đó, nhân vật Trúc Lam liên tục có những hành xử quá trẻ con, dù đã ngoài 30 tuổi và kết hôn nhưng vẫn vô tư lự như thời 18 khiến cho người xem thấy khó mà đồng cảm.

Quỳnh Kool đang là người bị soi nhiều nhất phim.

Nhân vật này trong bản gốc 30 Chưa Phải Là Hết được khen đáng yêu nhưng sang đến Gió Ngang Khoảng Trời Xanh lại thành cô gái không biết suy nghĩ trước sau, sống ích kỷ chỉ biết làm theo ý mình. Vì thế, netizen nhận thấy Quỳnh Kool đang gặp “báo động đỏ”, nhân vật đã gây ức chế mà diễn xuất lại không bù đắp được.