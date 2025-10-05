Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đẹp hơn mỗi ngày

Google News

Vì sao nhiều chàng trai ít chăm sóc dưỡng da nhưng vẫn có làn da khỏe đẹp?

Mai Lâm
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Đôi lúc nhìn làn da khỏe đẹp của các chàng trai mà chị em mình còn phải ghen tị. Trong khi họ không cần bỏ quá nhiều công phu chăm sóc, skincare kĩ lưỡng.

Cùng tìm hiểu những lý do tại sao con trai ít dưỡng da hơn nhưng da họ vẫn ổn.

Lý do số một: Độ dày của da

7173c8ac5ff2c2d12a58.jpg

Da của nam giới dày hơn khoảng 25% so với da của các cô gái. Bất ngờ hơn nữa là da của con trai chứa nhiều collagen hơn. Điều này làm cho da họ trông căng mịn, săn chắc và trẻ lâu hơn.

Lý do số hai: Sự đơn giản trong khâu chăm sóc đôi khi mang lại hiệu quả tốt

2.png

Các chàng trai thường ưa chuộng sự đơn giản. Họ thường ưu tiên chăm sóc da với các bước căn bản và những sản phẩm như sữa rửa mặt, kem dưỡng ẩm. Bấy nhiêu là có thể đủ để giữ cho làn da khỏe mạnh.

Lý do số ba: Sự khác biệt về hormone

Nam giới có lượng testosterone cao, điều này làm cho tuyến bã nhờn hoạt động tốt hơn, giúp da có độ ẩm tự nhiên và tạo lớp bảo vệ cho da tốt hơn.

1.png

Ngoài ra, các chàng trai ít bị ảnh hưởng tâm trạng bởi hormone so với các cô gái. Trong khi các nàng dễ bị hormone chi phối cảm xúc, đôi khi làm tăng mức độ stress, khiến da nhanh chóng sạm đi, hoặc nổi mụn.

Lý do số bốn: Không/ hiếm khi trang điểm

Nhiều chàng trai không bao giờ trang điểm, nên làn da của họ không bị ảnh hưởng bởi các loại hóa chất và chất bảo quản có trong mỹ phẩm trang điểm. Lỗ chân lông cũng không bị bí tắc vì lớp phấn hoặc má hồng.

image7-4.jpg

Nhờ những đặc điểm giới tính trên mà làn da của các chàng trai sẽ dễ chăm sóc và khỏe đẹp. Tuy nhiên, việc skincare đúng cách vẫn rất quan trọng cho mọi người, bất kể giới tính. Các nàng có thể học hỏi một chút từ họ và rút ra những lời khuyên bổ ích, có thể giúp duy trì làn da khỏe mạnh và rạng rỡ.

Dưới đây là một số lời khuyên cho các cô gái trong việc chăm sóc da:

gm0yv8y.png

Hiểu loại da của bạn: Biết rõ loại da của mình sẽ giúp bạn chọn sản phẩm chăm sóc phù hợp. Mọi loại da như da dầu, da khô, da nhạy cảm, hay da hỗn hợp thiên dầu/ thiên khô đều có các sản phẩm chuyên biệt.

15-653.jpg

Chăm sóc da với quy trình cơ bản: Bao gồm làm sạch, tẩy tế bào chết, dưỡng ẩm và bảo vệ da khỏi ánh nắng Mặt Trời bằng kem chống nắng. Với quy trình chăm sóc da đơn giản và cần thiết, bạn hoàn toàn có thể sở hữu được làn da khỏe mạnh.

17-9838.jpg

Duy trì chế độ ăn uống lành mạnh: Ăn nhiều trái cây, rau củ và uống đủ nước để cung cấp độ ẩm và dưỡng chất cần thiết cho da.

Hạn chế stress: Stress có thể ảnh hưởng tiêu cực đến làn da, đặc biệt là đối với các nàng nhạy cảm, thay đổi hormone có thể ảnh hưởng đến tâm trạng và cảm xúc. Vì vậy hãy tìm cách thư giãn và cân bằng cảm xúc, ví dụ như tập yoga, thiền, hoặc chơi thể thao.

1745372979-chae-soo-bin-3-4233-width1079height719.jpg

Tránh sản phẩm chứa nhiều hóa chất: Các nàng thường xuyên trang điểm nên chắc chắn sẽ có những ảnh hưởng nhất định lên làn da. Hãy ưu tiên chọn các sản phẩm tự nhiên hoặc có thành phần an toàn cho da. Bên cạnh đó, hạn chế trang điểm nếu không thực sự cần thiết, để da được thở và ít dần sự tiếp xúc với mỹ phẩm.

Mai Lâm
#làn da khỏe đẹp cho nam giới #chăm sóc da đơn giản #dưỡng da cho nam giới #tại sao da nam giới dày hơn #ảnh hưởng hormone đến da #lợi ích không trang điểm #collagen trong da nam #chăm sóc da đúng cách #tuyệt chiêu giữ da khỏe mạnh

Xem thêm

Cùng chuyên mục