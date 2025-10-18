Phong cách Boho vẫn chưa hạ nhiệt, tiếp tục khuấy đảo sàn diễn thời trang

HHTO - Xu hướng thời trang Thu Đông 2025 không chỉ thú vị mà còn vô cùng dễ ứng dụng. Bất ngờ là phong cách Boho vẫn dẫn đầu (từ năm ngoái tới năm nay), với ren lãng mạn, viền lông giả, da lộn đủ loại item mang đến cảm giác đặc trưng của thập niên 70.

Phong cách đồng quê thanh lịch

Họa tiết caro mộc mạc, chân váy xòe bồng bềnh, áo khoác ngoài dày dặn, đứng form đều là rất dấu ấn đặc trưng của phong cách Anh quốc thôn dã, chúng đã đồng loạt xuất hiện trên các sàn diễn nổi bật của mùa thu.

Tại Ralph Lauren, Isabel Marant và Patou, họa tiết caro và họa tiết sọc cổ điển khiến chúng ta liên tưởng đến không khí đồng quê châu Âu, nhẹ nhàng và thư giãn. Sự sang trọng kết hợp với hiệu suất đang là tinh thần chính của mùa Thu - Đông năm nay, mang đến sự thoải mái và dễ ứng dụng, dù đang mặc đồ của Louis Vuitton hay đồ bình thường thì các nàng vẫn có thể tự do di chuyển và làm mọi việc.

Da thuộc quý phái

Chắc chắn, da và da lộn luôn là chất liệu đứng top xu hướng mỗi lần thu đông về. Không chỉ vậy, chất liệu này luôn được các ngôi sao và các nhà thiết kế ưu ái. Bằng chứng là những chiếc áo khoác da dài tôn lên làn da và dáng đi của các người mẫu tại sàn diễn Kallmeyer và Tom Ford.

Áo khoác bomber da làm tăng vẻ sang trọng cho phong cách thể thao, xuất hiện tại sàn diễn Lemaire và Eckhaus Latta. Riêng Fendi và Hermès thì gây ấn tượng mạnh khi sử dụng chất liệu da cho quần short và váy sơ mi.

Tất cả đều hướng đến sự hoài cổ, quý phái, gợi nhớ về những năm 80 và 90 hơn là sự bụi bặm và phóng khoáng, điểm chính là ở đó.

Lông thú Boho

Mặc dù lông thú giả xuất hiện rất nhiều và ở mọi item, nhưng những món được yêu thích nhất là áo khoác, khăn choàng và phụ kiện charm bag, khi phối hợp phải gợi lên phong cách bohemian thập niên 70.

Tại Chloé và Valentino, lông thú trông bóng bẩy và hòa nhoáng như phong cách của một ngôi sao nhạc Pop. Còn nếu bạn thích sự đơn giản và tập trung vào một điểm nhấn, thì sàn diễn của Miu Miu và Simone Rocha sẽ có những gợi ý khiến bạn hài lòng.

Ren moody, lãng mạn

Chất liệu ren của Thu Đông năm nay không hề có cảm giác nữ tính yêu kiều, mà nó rất gothic, rất cá tính và rất hợp với những nàng moody. Chloé, Dior, Fendi, Saint Laurent, Zimmermann, McQueen, Chanel và Stella McCartney là những nhà mốt sử dụng chất liệu ren lấy cảm hứng từ phong cách cổ điển, với nhiều sắc thái gothic, chủ yếu là màu trắng và đen. Với cách phối đồ layering phù hợp, ren mang đến cảm giác cool ngầu và ấn tượng chưa từng có.