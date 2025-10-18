3 phong cách chủ chốt mùa Thu 2025 giúp bạn sở hữu vẻ ngoài thời thượng nhất

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Mai Lâm
HHTO - Màu sắc của mùa Thu năm nay là màu tím và họa tiết được ưu ái nhất chính là sọc ngựa vằn. Hai chi tiết này cực kì phù hợp để đi cùng phong cách tối giản, tạo nên sự pha trộn đa dạng, giúp bạn tạo điểm nhấn cho trang phục.

Phong cách athleisure nâng tầm

5.png

Cảm hứng thể thao luôn quay trở lại mỗi dịp gió Thu về. Trước đây, những chiếc áo khoác hoặc quần thể thao thường không được xem như một item thời trang, nhưng giờ đây mọi thứ đã khác, sàn diễn của Auralee và Miu Miu chứng minh rằng những món đồ cơ bản như quần nỉ, áo thun, vớ/giày thể thao đều có thể trông thời thượng.

Đặc biệt quần legging capri được các ngôi sao ưa chuộng chính là tâm điểm của phong cách này. Được các nhà mốt nâng tầm, dù bạn thực sự vừa bước ra khỏi phòng gym, thì vẫn trông giống một tín đồ thời trang thực thụ.

Sự lên ngôi của màu tím

8.png

Khác với Thu Đông những năm trước thường bị chi phối bởi những sắc nâu trầm lắng, màu sắc của mùa Thu năm nay có vẻ nghiêng về hướng vui tươi. Các sàn diễn ngập tràn sắc tím, từ màu rượu vang đậm đà của Tibi và Lanvin, đến màu tím tươi tắn xuất hiện tại Auralee và Dries Van Noten.

Đó là chưa kể đến những màu tím trên đôi bốt Miu Miu, áo khoác Versace và quần Gucci. Đây là một sự thay đổi năng lượng đáng hoan nghênh, vì nó không chỉ mang lại sự phá cách ngọt ngào, mà còn rất hợp khi phối với màu trắng, đen và đỏ.

Họa tiết sọc ngựa vằn

10.png

Nếu như cơn sốt họa tiết của Thu Đông năm ngoái là đốm da báo táo bạo, thì năm nay họa tiết ngựa vằn đã hoàn toàn thay thế da báo, trở thành họa tiết động vật được săn đón. Sọc ngựa vằn đã xuất hiện trong các bộ sưu tập của những thương hiệu danh tiếng như Nina Ricci và thương hiệu non trẻ như Duran Lantink, tất cả đều được tạo kiểu theo phong cách maximalist. Có thể nói, cách dễ dàng nhất để thu hút sự chú ý chính là mặc trên người một món đồ có họa tiết da động vật. Còn nếu muốn trông khiêm tốn và dịu dàng hơn, bạn chỉ cần một chiếc túi hoặc clutch cầm trên tay là đủ.

