Bao giờ bão số 5 Kajiki tan? Cường độ có giảm nhanh khi vào đất liền không?

HHTO - Dự báo bão số 5 Kajiki sẽ đổ bộ miền Trung nước ta trong hôm nay, có thể vào buổi trưa hoặc đầu giờ chiều. Sau khi vào đất liền, cơn bão này có duy trì được cường độ lâu không và dự báo bao giờ bão tan?

Lúc 10h sáng ngày 25/8, tâm bão số 5 Kajiki ở cách Nghệ An khoảng 120 km về phía Đông - Đông Nam, cách Hà Tĩnh khoảng 100 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất của bão số 5 là khoảng cấp 13 - 14 (134 - 166 km/h), giật cấp 16 (184 - 201 km/h), theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nước ta.

Dự báo bão số 5 sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng Tây - Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h, có khả năng đổ bộ trong khoảng chiều nay (thời điểm đổ bộ thực tế có thể xê dịch một chút so với dự báo), có thể vào khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh.

Theo Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC) của Mỹ, sau khi đổ bộ, bão số 5 sẽ suy yếu khá nhanh do sự tương tác với địa hình. Đây là một điểm khá khác biệt của bão số 5 Kajiki so với bão Yagi năm ngoái (bão Yagi tuy có giảm cường độ khi vào đất liền nhưng vẫn duy trì được sức mạnh khá lâu).

JTWC nhận định, đến tối 25/8 là bão sẽ tan dần, rồi tàn dư của bão sẽ đi sang Lào.

Vị trí và đường đi dự báo của bão số 5 Kajiki, theo JTWC. Ảnh: Zoom Earth, JMA/ NOAA/ CIRA, Himawari, JTWC.

Nhưng bão có thể suy yếu nhanh sau khi đổ bộ cũng không có nghĩa là không nguy hiểm. Bởi ngoài gió mạnh, bão số 5 còn mang theo lượng mưa rất, rất lớn. Có thể xảy ra mưa lớn tập trung trong thời gian ngắn ở khu vực bão đổ bộ và các tỉnh thành lân cận, điều này lại dẫn đến nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở…

Mưa ở Bắc Trung Bộ có khả năng giảm trong khoảng chiều đến tối mai, 26/8 (sau đó mưa rải rác, gián đoạn chứ chưa hết hẳn); còn ở nhiều tỉnh thành Bắc Bộ, bao gồm Hà Nội, có thể vẫn có lúc mưa to do hoàn lưu của bão.

Dự báo mưa ở một số tỉnh thành vào tối 25/8 (những vùng màu xanh da trời là mưa nhỏ đến vừa, màu đỏ là mưa vừa đến mưa to, màu vàng và trắng là mưa rất to). Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Ảnh hưởng của một cơn bão mạnh không chỉ ở thời điểm nó đổ bộ mà còn cả trước và sau đó; mong bà con ở các khu vực có thể chịu ảnh hưởng của bão thực hiện đúng hướng dẫn của các cơ quan chức năng địa phương trước, trong và sau khi bão đổ bộ, và ngay cả sau khi bão đã tan, để vượt qua thiên tai an toàn.