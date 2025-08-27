Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Khám phá

Google News

12 con giáp trong “tháng Ngâu”: Tuổi Thân đừng vội vã, tuổi Hợi giảm chi tiêu

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Nếu nói về khoa học thì không tháng nào tốt hay không tốt hơn so với tháng nào. Nhưng trong niềm tin của người dân ở nhiều nước phương Đông, trong tháng 7 Âm lịch (còn gọi là “tháng mưa ngâu”), vận may thường giảm xuống. Theo niềm tin đó thì vào “tháng mưa ngâu” năm 2025, mỗi con giáp nên làm gì, tránh gì để tăng may, giảm xui?

Tuổi Ngọ

Các cơ hội được ghi nhận, thăng chức và tăng thu nhập có thể xuất hiện. Những người tuổi Ngọ còn có thể gặp “quý nhân”, hỗ trợ những công việc mình đang làm. Tuy nhiên, cần cân bằng thời gian làm việc và nghỉ ngơi, tránh những hiểu lầm trong cả công việc và tình cảm do sự căng thẳng về cảm xúc cá nhân.

Tuổi Mùi

Những người tuổi Mùi nên tập trung, tránh sao lãng khi đưa ra những quyết định lớn, đặc biệt liên quan đến tài sản, xây dựng, kinh doanh trong tháng này. Nếu theo đuổi tình cảm lãng mạn, bạn dễ thành công và có mối quan hệ sâu sắc.

ice.jpg
Ở Trung Quốc có niềm tin là không nên nhai đá viên trong tháng 7 Âm lịch vì chữ "đá viên" khi viết ra có thể bị đọc nhầm thành chữ "ma nước". Dù sao thì việc nhai đá viên cũng là không nên thật, vì rất hại răng. Ảnh minh họa: Freepik.

Tuổi Thân

Trong tháng này, những người tuổi Thân có thể có sự phát triển về sự nghiệp, có cơ hội du lịch, học tập, thăng chức. Tuy nhiên, cần tránh những quyết định vội vã, bất cẩn về những điều quan trọng nhất, như sức khỏe, gia đình. Các mối quan hệ đều khá tốt, đây là thời điểm để bạn dành nhiều thời gian hơn cho người thân của mình.

Tuổi Dậu

Hãy thận trọng về các vấn đề liên quan đến tài chính. Tránh chi tiêu vội vàng, tránh cả tin để không bị lừa đảo về tiền bạc. Những cơ hội liên quan đến sự nghiệp có thể sẽ xuất hiện, nhưng bạn nên quan tâm nhiều hơn đến những người thân của mình để tránh sự mất cân bằng trong cuộc sống.

transfer.jpg
Cẩn trọng với các khoản chi tiêu, đầu tư có lẽ là điều mà ai cũng cần lưu ý. Ảnh minh họa: CompareRemit.

Tuổi Tuất

Những người tuổi Tuất có thể cảm thấy mình sắp đạt được một hoặc nhiều mục tiêu quan trọng và được hỗ trợ rất nhiều, tuy nhiên cần tránh những thay đổi lớn trong tháng này để tránh thiệt hại về tài chính. Nên cố gắng giữ sự ổn định cảm xúc, đây là yếu tố giúp các mối quan hệ trong gia đình không bị căng thẳng.

Tuổi Hợi

Những người tuổi Hợi có thể gặp được những người tốt, sẵn sàng giúp đỡ trong tháng này, nhưng nên tránh những quyết định thay đổi trong sự nghiệp. Cần thận trọng về kinh tế, nghĩ kỹ trước khi thực hiện những khoản chi ngoài kế hoạch. Vận động và nghỉ ngơi đều đặn để tinh thần được thoải mái chính là cách để bạn có những mối quan hệ hòa hợp trong gia đình.

ft1464.jpg
Thục Hân
#tháng 7 âm lịch #tháng 7 mưa ngâu #12 con giáp #tháng 7 âm lịch kiêng gì #cách tránh xui xẻo #bao giờ hết tháng 7 âm lịch

Xem thêm

Cùng chuyên mục