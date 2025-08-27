12 con giáp trong “tháng Ngâu”: Tuổi Thân đừng vội vã, tuổi Hợi giảm chi tiêu

HHTO - Nếu nói về khoa học thì không tháng nào tốt hay không tốt hơn so với tháng nào. Nhưng trong niềm tin của người dân ở nhiều nước phương Đông, trong tháng 7 Âm lịch (còn gọi là “tháng mưa ngâu”), vận may thường giảm xuống. Theo niềm tin đó thì vào “tháng mưa ngâu” năm 2025, mỗi con giáp nên làm gì, tránh gì để tăng may, giảm xui?

Tuổi Ngọ

Các cơ hội được ghi nhận, thăng chức và tăng thu nhập có thể xuất hiện. Những người tuổi Ngọ còn có thể gặp “quý nhân”, hỗ trợ những công việc mình đang làm. Tuy nhiên, cần cân bằng thời gian làm việc và nghỉ ngơi, tránh những hiểu lầm trong cả công việc và tình cảm do sự căng thẳng về cảm xúc cá nhân.

Tuổi Mùi

Những người tuổi Mùi nên tập trung, tránh sao lãng khi đưa ra những quyết định lớn, đặc biệt liên quan đến tài sản, xây dựng, kinh doanh trong tháng này. Nếu theo đuổi tình cảm lãng mạn, bạn dễ thành công và có mối quan hệ sâu sắc.

Ở Trung Quốc có niềm tin là không nên nhai đá viên trong tháng 7 Âm lịch vì chữ "đá viên" khi viết ra có thể bị đọc nhầm thành chữ "ma nước". Dù sao thì việc nhai đá viên cũng là không nên thật, vì rất hại răng. Ảnh minh họa: Freepik.

Tuổi Thân

Trong tháng này, những người tuổi Thân có thể có sự phát triển về sự nghiệp, có cơ hội du lịch, học tập, thăng chức. Tuy nhiên, cần tránh những quyết định vội vã, bất cẩn về những điều quan trọng nhất, như sức khỏe, gia đình. Các mối quan hệ đều khá tốt, đây là thời điểm để bạn dành nhiều thời gian hơn cho người thân của mình.

Tuổi Dậu

Hãy thận trọng về các vấn đề liên quan đến tài chính. Tránh chi tiêu vội vàng, tránh cả tin để không bị lừa đảo về tiền bạc. Những cơ hội liên quan đến sự nghiệp có thể sẽ xuất hiện, nhưng bạn nên quan tâm nhiều hơn đến những người thân của mình để tránh sự mất cân bằng trong cuộc sống.

Cẩn trọng với các khoản chi tiêu, đầu tư có lẽ là điều mà ai cũng cần lưu ý. Ảnh minh họa: CompareRemit.

Tuổi Tuất

Những người tuổi Tuất có thể cảm thấy mình sắp đạt được một hoặc nhiều mục tiêu quan trọng và được hỗ trợ rất nhiều, tuy nhiên cần tránh những thay đổi lớn trong tháng này để tránh thiệt hại về tài chính. Nên cố gắng giữ sự ổn định cảm xúc, đây là yếu tố giúp các mối quan hệ trong gia đình không bị căng thẳng.

Tuổi Hợi

Những người tuổi Hợi có thể gặp được những người tốt, sẵn sàng giúp đỡ trong tháng này, nhưng nên tránh những quyết định thay đổi trong sự nghiệp. Cần thận trọng về kinh tế, nghĩ kỹ trước khi thực hiện những khoản chi ngoài kế hoạch. Vận động và nghỉ ngơi đều đặn để tinh thần được thoải mái chính là cách để bạn có những mối quan hệ hòa hợp trong gia đình.