Video gây giận dữ ở giải tennis Mỹ: Bé trai bị triệu phú giật chiếc mũ VĐV tặng

HHTO - Một vụ việc “xấu xí” đã xảy ra sau một trận đấu tennis ở giải US Open (Giải quần vợt Mỹ mở rộng): Khi vận động viên chiến thắng đưa chiếc mũ của mình cho một cậu bé khán giả thì một người lớn đứng bên cạnh đã trắng trợn giật lấy chiếc mũ trước sự ngơ ngác của cậu bé. Mà “người lớn” đó là một CEO, là một triệu phú!

Rất nhiều cư dân mạng đã chia sẻ đoạn video một khán giả người lớn giật lấy chiếc mũ mà vận động viên tennis Kamil Majchrzak người Ba Lan đưa tặng cho một cậu bé trên khán đài.

Sự việc này xảy ra sau một trận đấu tennis trong giải US Open. Khi đó, Majchrzak vừa có một chiến thắng kịch tính, có thể coi là chiến thắng lớn nhất trong sự nghiệp của anh, tính đến giờ.

Lúc ấy, Majchrzak, 29 tuổi, đến gần khán đài, ký tên cho một số khán giả và nhấc chiếc mũ mình đang đội đưa cho một fan nhỏ tuổi đang vô cùng hào hứng.

Nhưng cậu bé chưa kịp cầm lấy thì người đàn ông đứng bên cạnh đã nhanh tay giật chiếc mũ rồi nhét vào túi của vợ mình. Cậu bé - sau này được biết tên là Brock - có vẻ rất bất ngờ và thất vọng, cố hỏi: “Chú làm gì vậy?”. Còn Majchrzak không biết sự việc vừa xảy ra, vẫn tiếp tục ký tên.

Đây là video:

Nguồn: FearBuck.

Những hình ảnh này đã được camera truyền hình trực tiếp ghi lại, sau đó được chia sẻ khắp các mạng xã hội, thu hút cả trăm triệu lượt xem, với hàng trăm ngàn bình luận. Cư dân mạng đều rất tức giận trước hành vi của người đã giật chiếc mũ và nhanh chóng xác định được ông ta là Piotr Szczerek, một triệu phú người Ba Lan, là CEO của công ty Drogbruk chuyên làm đường và các giải pháp về cảnh quan, theo NY Post.

Khi biết danh tính của Szczerek, nhiều cư dân mạng càng giận dữ hơn và gọi ông ta là “giàu tiền bạc nhưng nghèo nhân cách”!

Triệu phú đã giật chiếc mũ mà lẽ ra là của một cậu bé. Ảnh: Mail Online.

Nhưng rất may là cuối cùng sự việc này đã kết thúc tốt đẹp cho Brock. Vì sau khi đọc tin tức, Majchrzak đã nhờ cộng đồng mạng tìm được cách liên lạc với Brock và đến gặp, tặng cho cậu bé một cái mũ khác có chữ ký, kèm một số món quà nữa. Khỏi phải nói là Brock đã vui cỡ nào.