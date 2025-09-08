"Em xinh" Ngô Lan Hương xót xa cảnh cậu bé vắng mẹ khi 1 tuổi, cha bị suy thận

HHTO - Tập 150 của chương trình "Mái ấm gia đình Việt" khép lại đầy cảm xúc với sự dẫn dắt của MC Đại Nghĩa. Hai khách mời ca sĩ Ngô Lan Hương và ca sĩ Nguyễn Thái Học đã chung tay mang về hơn 100 triệu đồng nhằm hỗ trợ các em nhỏ mồ côi.

Là một trong các nhân vật của tập 150 Mái ấm gia đình Việt, hoàn cảnh của em Trương Nhật Đình (sinh năm 2015), người dân tộc Thái, học sinh lớp 5 trường Tiểu học Châu Lộc, xã Châu Lộc, tỉnh Nghệ An khiến nhiều người xót xa. Hiện em đang sống cùng bà nội là bà Lò Thị Hiền (sinh năm 1971) và cha là anh Trương Văn Minh (sinh năm 1993). Mẹ của Nhật Đình đã bỏ đi từ khi em mới 1 - 2 tuổi và đến nay không còn liên lạc.

Cha của em mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối, mỗi tuần phải chạy thận ba lần. Do khoảng cách xa, việc di chuyển khó khăn và lo sợ bệnh tình chuyển biến bất ngờ, anh Minh thường phải ở lại viện khi trở bệnh nặng. Ngày ghi hình chương trình, anh vẫn đang điều trị tại Trung tâm Huyết học - Truyền máu Nghệ An. Theo chia sẻ, đã 7 năm trôi qua, Nhật Đình chưa được gặp cha. Kể từ khi bệnh tình cha trở nặng, em chỉ có thể gọi điện để nguôi nỗi nhớ.

Dù chi phí chạy thận được miễn, nhưng gia đình vẫn phải tự mua quả lọc thận với giá 400.000 đồng mỗi quả. Việc điều trị kéo dài khiến kinh tế gia đình cạn kiệt. Từ ngày anh Minh lâm bệnh, mọi gánh nặng dồn hết lên vai bà Hiền. Gia đình không có ruộng đất, bà Hiền phải làm công việc bóc vỏ cây keo thuê, mỗi ngày được trả 210.000 đồng. Thế nhưng, đây là công việc theo mùa, trong khi sức khỏe của bà cũng không tốt, khiến thu nhập càng thêm bấp bênh.

Nhật Đình chia sẻ: “Thỉnh thoảng ăn cơm với cá, với mắm là món ngon nhất con được ăn. Bà sẽ kho hai con, cá to bằng hai ngón tay thôi nhưng phải ăn dè sẻn, tiết kiệm để đủ cho một ngày. Những ngày còn lại con phải ra vườn đào khoai ăn”. Do đó, em bị suy dinh dưỡng nặng. Quần áo, sách vở đều là đồ người khác cho, em thường phải mặc lại đồ cũ. Nhật Đình rất thương bà. Em luôn ước mình mau lớn để đi làm kiếm tiền chữa bệnh cho cha và phụng dưỡng bà nội.

Ca sĩ Ngô Lan Hương nghẹn lòng khi biết Nhật Đình đã 7 năm chưa được gặp trực tiếp cha. Nữ ca sĩ bày tỏ sự lo lắng cho sức khỏe của anh Minh - người cha đang chống chọi với căn bệnh suy thận hiểm nghèo, sống xa con trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn.

Về phần mình, ca sĩ Nguyễn Thái Học lặng người trước cảnh cậu bé thiếu thốn cả vật chất lẫn tinh thần. Giọng ca sinh năm 2000 dành nhiều lời động viên, đồng thời hứa sẽ nỗ lực hết mình trong các thử thách để góp phần mang lại tiền thưởng cho Nhật Đình và các nhân vật còn lại.

Khép lại các phần thi, gia đình em Nguyễn Văn Anh giành giải ba với phần thưởng 18 triệu đồng. Gia đình em Trương Khánh Dương đạt giải nhì, nhận 24 triệu đồng. Giải nhất thuộc về gia đình em Trương Nhật Đình với tổng số tiền thưởng 60 triệu đồng. Bên cạnh đó, các nghệ sĩ, mạnh thường quân và người dân địa phương đã chung tay quyên góp được hơn 277 triệu đồng để gửi đến các nhân vật.