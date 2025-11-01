Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bé trai 9 tuổi bị bỏng nặng vì sự cố sạc máy tính bảng theo cách không ngờ đến

ĐÔNG MIÊN

HHTO - Một bé trai 9 tuổi tại bang Louisiana (Mỹ) đã phải nhập viện điều trị bỏng nặng sau khi gặp tai nạn bất ngờ trong lúc ngủ. Sự việc cảnh báo về nguy cơ khi sạc thiết bị điện tử gần giường.

Theo chia sẻ từ gia đình, rạng sáng 12/10, bé Ashtyn Pitts đang ngủ tại nhà với chiếc máy tính bảng đặt cạnh đầu giường và vẫn cắm sạc. Khoảng 5 giờ sáng, dây sạc vô tình vướng vào chiếc dây chuyền kim loại bé đeo trên cổ. Sự cố làm phát tia lửa và gây bỏng vùng cổ của Ashtyn.

“Có tiếng nổ lớn, rồi con tỉnh dậy, người run lên và la hét”, cậu bé kể với kênh WDSU hôm 28/10. Ashtyn và anh trai nhanh chóng chạy đến phòng bố mẹ để cầu cứu.

22c3449b2021ad7ff430.jpg
Chân dung Ashtyn Pitts, ảnh được mẹ cậu bé cung cấp. Ảnh: Lauren Morrow/People

Mẹ của bé, chị Lauren Morrow, cho biết dây chuyền đã nóng lên nhanh chóng dẫn đến bé bị bỏng nặng đi kèm với điện giật. Ashtyn được đưa tới bệnh viện tại thành phố Shreveport và điều trị tại khoa bỏng.

Chị Lauren chia sẻ rằng tai nạn khiến cả gia đình suy sụp tinh thần và vẫn ám ảnh đến hiện tại. “Tôi không biết giải thích cảm xúc của mình như thế nào, nói rằng tôi kinh hoàng vẫn là nói giảm nói tránh. Chúng tôi đã phải chuẩn bị cho tình huống tồi tệ nhất, nghĩ đến đó thôi là tôi đã rùng mình”, cô nói với báo địa phương.

81750130658ae8d4b19b.jpg
Sợi dây chuyền bắt lửa gây vết bỏng nặng quanh cổ. Ảnh: Lauren Morrow/People

Hiện Ashtyn đang trong quá trình hồi phục và đã trở lại trường, song cậu vẫn chưa hết sợ hãi và sang chấn tâm lý sau vụ việc. Gia đình cho biết bé vẫn gặp hoảng loạn mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc bị thương và mọi người đang nỗ lực giúp em vượt qua những vấn đề về tinh thần.

f3f868bd0c078159d816.jpg
Hiện vết thương của Ashtyn đang dần hồi phục. Ảnh: Lauren Morrow/People

Theo People, Tổ chức An toàn Phòng cháy chữa cháy Quốc gia Mỹ và nhiều nước khác khuyến cáo người dân không nên sạc thiết bị điện tử trên giường, dưới gối hoặc trên sofa để tránh nguy cơ cháy nổ.

Gia đình Ashtyn Pitts muốn chia sẻ câu chuyện để cảnh báo những gia đình khác, đặc biệt là các nhà có trẻ nhỏ. “Mong mọi người rút kinh nghiệm. Chúng tôi không muốn ai phải trải qua điều tương tự”, Lauren Morrow bày tỏ.

image.jpg
ĐÔNG MIÊN
People
#an toàn điện tử #tai nạn trẻ em #phòng cháy chữa cháy #nguy cơ cháy nổ #an toàn phòng cháy #thói quen nguy hiểm

Xem thêm

