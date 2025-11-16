Vi vu triển lãm ở Bình Dương, rinh quà check-in cùng nhân vật ảo siêu đáng yêu

HHTO - Từ ngày 13 - 15/11/2025, tại Trung tâm Hội nghị Triển lãm Quốc tế Bình Dương, Hội thảo Triển lãm Cấp phép bản quyền & Sáng tạo Việt Nam đã diễn ra sôi nổi. Đây là sự kiện giúp mọi người hiểu hơn về quyền sở hữu trí tuệ và công nghiệp văn hóa Việt Nam. Triển lãm cũng quy tụ các nhân vật ảo nổi tiếng như Conan, Pikachu, Trạng Quỳnh... cùng các trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc, thu hút đông đảo bạn trẻ tham gia.

Đại hội check-in với các nhân vật ảo cực yêu

Ngay khi bước vào cổng, người tham dự sẽ được phát một phiếu check-in nhỏ xinh, khi thu thập đủ 4 miếng dán sticker là được nhận một món quà bí mật từ sự kiện này.

Mở đầu sự kiện là lễ khai mạc ngày hội, anh Nguyễn Thuận Thành (Chủ tịch VICIPLIA, Co-founder & CEO HEADFULLY) phát biểu: “Tài sản trí tuệ đang mở ra nhiều cơ hội mới cho ngành sáng tạo Việt Nam và chúng ta có thể bắt đầu khai thác tốt hơn để đem lại giá trị cho cộng đồng".

Thu thập đủ 4 miếng sticker teen sẽ được nhận một phần quà bí mật từ sự kiện.

Anh nhấn mạnh tầm quan trọng của ngành sáng tạo và quyền sở hữu trí tuệ nhân tạo (IP) tại Việt Nam. Phần chia sẻ này giúp các bạn trẻ hiểu rõ hơn về quyền sở hữu trí tuệ và công nghiệp văn hóa ở Việt Nam, đồng thời học được cách bảo vệ và phát triển ý tưởng sáng tạo của chính mình.

Anh Nguyễn Thuận Thành phát biểu tại lễ khai mạc.

Ngoài sự tham gia của các doanh nghiệp và nhà phân phối, đây còn là sân chơi cho teen khám phá thêm về văn hóa của đất nước Hàn Quốc và gặp gỡ các nhân vật ảo (IP) hot hit như Pikachu, Conan, Hello Jadoo… với mô hình các nhân vật ảo siêu đáng yêu teen tha hồ chụp ảnh check-in cực xinh khi Ngày hội Nhân vật Biểu tượng và Bản quyền Việt Nam - Hàn Quốc 2025 song song diễn ra.

Những gian hàng và các nhân vật ảo (IP) siêu đáng yêu để teen tha hồ check in

Teen còn có cơ hội khám phá ẩm thực và văn hóa Hàn Quốc, như thưởng thức món bánh gạo truyền thống hay mặc hanbok (trang phục truyền thống của Hàn Quốc).

Bạn Khánh Huyền (19 tuổi) hào hứng chia sẻ: “Nhờ sự kiện hôm nay, mình được khám phá thêm về văn hóa Hàn Quốc và gặp gỡ nhiều người thú vị".

Nhiều phần quà miễn phí như sổ tay, bookmark, lịch dán tường... cho teen rinh về nhà.

Vừa được ăn bánh, uống trà sữa miễn phí, teen tham gia sự kiện còn được rinh nhiều phần quà miễn phí tại các gian hàng khi hoàn thành những “nhiệm vụ” mà gian hàng đưa ra như sổ tay, bookmark, sách về văn hóa Hàn Quốc…

Các bạn mê 12 cung hoàng đạo sẽ thích mê mô hình Space AR. Chỉ cần mở ứng dụng trên điện thoại hoặc laptop, các chòm sao và bảng 12 cung hoàng đạo sẽ hiện ra dưới dạng 3D cực sống động. Không chỉ xem được mô hình, teen còn có thể khám phá thông tin về các tiểu hành tinh chỉ với một cú click.

Mô hình Space AR mở ra không gian khám phá thực tế ảo đầy thú vị.

Sự kiện không chỉ giúp teen trải nghiệm các nhân vật ảo đến từ Hàn Quốc, mà còn là dịp để ủng hộ những nhân vật ảo “made in Vietnam” như Trạng Quỳnh, Dế Mèn, Chiến binh gốm,... Những nhân vật này đều được xây dựng chỉn chu chuẩn Việt và cực kỳ gần gũi với tuổi thơ của các teen nè.

Chị Hồng Hạnh (Công ty Sconnect) cho biết: “Công ty mình luôn dành một quỹ riêng để phát triển các nhân vật ảo thuần Việt. Chúng mình cũng tổ chức liên hoan phim hoạt hình Việt Nam và hợp tác với nhiều doanh nghiệp khác, để các nhân vật ảo do người Việt tạo ra được nhiều bạn trẻ trong nước và quốc tế biết đến và yêu thích hơn".

Gian hàng board game lấy cảm hứng từ những câu chuyện quen thuộc với teen Việt.

Bạn Thị Thư (18 tuổi) chia sẻ: “Ở sự kiện hôm nay, mình không chỉ gặp gỡ các nhân vật ảo Hàn Quốc mà còn rất bất ngờ với các nhân vật và gian hàng Việt Nam. Những trò chơi lấy cảm hứng từ lịch sử như thế này vừa giúp chúng mình hiểu thêm về lịch sử nước nhà, vừa là cách để giới thiệu lịch sử văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế".

Sự kiện này không chỉ cho teen trải nghiệm ẩm thực và văn hóa Hàn Quốc, mà còn là cơ hội tìm hiểu về cách bảo vệ bản quyền cho các nhân vật ảo (IP). Từ đó, teen vừa hiểu hơn về quyền sở hữu trí tuệ, vừa có thể ủng hộ các nhân vật ảo Việt Nam, góp phần quảng bá văn hóa nước nhà.