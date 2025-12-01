Tranh cãi quyên góp quần áo từ thiện: Cho đi từ tấm lòng hay tiện thể dọn tủ đồ?

HHTO - Gần đây, nhằm hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục thiệt hại sau đợt lũ, nhiều chương trình vận động quyên góp quần áo từ thiện đã được tổ chức. Tuy vậy, bên cạnh những đóng góp thiết thực, vẫn xuất hiện nhiều trang phục không phù hợp với nhu cầu thực tế, làm dấy lên tranh luận về động cơ gửi đồ từ thiện của một bộ phận người tham gia.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhiều hoạt động từ thiện đang được triển khai nhằm phát huy truyền thống nhân ái và sẻ chia với đồng bào chịu ảnh hưởng bởi đợt lũ.

Không chỉ dừng lại ở lương thực, các chiến dịch quyên góp quần áo cũng thu hút đông đảo người dân tham gia. Tuy vậy, bên cạnh những món đồ thiết thực, vẫn có nhiều trường hợp gửi tặng quần áo không phù hợp với nhu cầu thực tế như bikini, đồ bơi, đồ lót cũ hay vải vụn.

Giữa những kiện quần áo lớn, sự xuất hiện của các món đồ không thiết thực khiến công tác chọn lọc tốn nhiều nhân lực và gặp khó khăn. Tình trạng này không phải chuyện mới mà đã tái diễn nhiều năm vào mỗi mùa lũ.

Video đăng tải đã khiến không ít người xem bức xúc. Video: @hobichtram_house.

Nhiều ý kiến cho rằng những hành động trên là thiếu tinh tế. Một số khác nhận định người gửi đồ có thể đã gom quần áo từ lâu và không biết trong đó có lẫn các trang phục không phù hợp với nhu cầu thực tế. Nhiều người dùng mạng cho rằng những gói đồ có quá nhiều món đồ không phù hợp thì cần được nhắc nhở, nhưng nên hạn chế các bình luận khiếm nhã hoặc quá gay gắt.

Bên cạnh đó, vẫn có rất nhiều video ghi lại những món đồ được quyên góp còn mới, đẹp và được người dân vùng lũ tiếp nhận với tâm trạng vui vẻ. Nhiều ý kiến trên mạng cho rằng nên lan tỏa thêm những nội dung tích cực này để cộng đồng có góc nhìn đa dạng hơn và hiểu rõ những nhu cầu thực tế của người dân vùng lũ.

Có thể thấy, vốn là những hoạt động thiện nguyện giúp đỡ đồng bào vùng lũ, nhưng với một số “cách cho” không phù hợp đã trở thành vấn đề đáng quan tâm hiện nay. Tình trạng trên không chỉ phản ánh bộ phận cá nhân thiếu tinh tế và chưa đặt mình vào hoàn cảnh của người nhận, mà còn đặt ra yêu cầu về ý thức và trách nhiệm trong mỗi hành động sẻ chia.

Thiện nguyện không chỉ nằm ở việc cho đi, mà còn ở cách chúng ta cho đi. Chỉ khi sự hỗ trợ xuất phát từ thấu hiểu và tấm lòng chân thành, những món quà gửi đến đồng bào vùng lũ mới thật sự phát huy giá trị và lan tỏa đúng tinh thần tương thân tương ái.