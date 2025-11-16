Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Mở khóa những tọa độ "săn" hoàng hôn đẹp ngỡ ngàng cho teen mê chụp ảnh

Hoàng Yến (tổng hợp)

HHTO - Từ lâu, hoàng hôn vẫn luôn mang một sức hút đặc biệt khiến bao người say mê. Khoảnh khắc bầu trời chuyển màu, Mặt Trời dần khuất sau một ngày dài không chỉ đẹp mà còn có khả năng “chữa lành” kỳ diệu.

Cầu Ba Son và bãi thả diều

Là một trong những công trình kiến trúc hiện đại và tự hào của người dân TP.HCM, cầu Ba Son (hay còn gọi là cầu Thủ Thiêm 2) chắc chắn là “tọa độ” check-in mà teen không thể bỏ lỡ mỗi khi chiều về.

Hoàng hôn buông xuống cũng là lúc cầu Ba Son khoác lên mình một lớp áo khác - nơi ánh hoàng hôn vàng cam đổ xuống dòng sông Sài Gòn, phản chiếu lên những tòa nhà chọc trời - tạo nên khung cảnh vừa hiện đại, vừa nên thơ. Tại đây, teen có thể vừa ngắm trọn khung cảnh thành phố, vừa quan sát dòng người tấp nập trở về sau ngày dài.

Video: @dichoimoingay

Chính sự giao thoa giữa nét năng động của đô thị và vẻ dịu dàng của thiên nhiên đã khiến cầu Ba Son trở thành điểm đến yêu thích của nhiều người. Không chỉ check-in tại cầu, nhiều du khách đến đây cũng rất yêu thích hoạt động ngồi xe buýt du lịch đi dạo qua cây cầu lúc hoàng hôn, trải nghiệm giản dị nhưng cực “chill”.

Video: @dichoimoingay.

Gần đó, bãi thả diều cũng là một nơi rất viral với giới trẻ. Nấp mình sau những tòa nhà cao tầng, nơi đây trở thành góc thư giãn thân thuộc của các gia đình và Gen Z, nơi mọi người cùng nhau thả diều, trò chuyện và ngắm Mặt Trời lặn.

Cầu Phú Mỹ

Tương tự như cầu Ba Son, cầu Phú Mỹ được mệnh danh là cây cầu dây văng lớn nhất TP.HCM cũng mang đến một khung cảnh “nao lòng” mỗi khi hoàng hôn buông xuống.

Khi ánh nắng cuối ngày dần nhạt đi, những sợi cáp căng của cây cầu phản chiếu trong sắc cam tím của bầu trời, tạo nên một vẻ đẹp tuyệt đỉnh tựa như những bức tranh. Sắc vàng cam của hoàng hôn hòa cùng ánh đèn lung linh từ cầu và những tòa nhà xung quanh tạo nên không gian vừa lộng lẫy, vừa yên bình, khiến ai cũng muốn dừng lại lâu hơn chút để ngắm nhìn.

118255730-2559598777667450-1905928361757436651-n.jpg
118317994-2559599121000749-2718648843850533033-n.jpg
Ảnh: Nguyễn Bảo Long

Để “săn” được khoảnh khắc ấy trọn vẹn, teen cũng nên lưu ý theo dõi thời tiết và thời gian Mặt Trời lặn trước. Thông thường, vào mùa hè, hoàng hôn rơi vào khoảng 6 giờ chiều, còn những tháng cuối năm, mặt trời sẽ lặn sớm hơn (khoảng 5 giờ).

Ga Metro Thảo Điền

Từ khi mới được khánh thành, ga Metro Thảo Điền đã trở thành địa điểm "gây bão" mạng xã hội giới trẻ.

Mỗi ga tàu Metro đều mang nét hấp dẫn của riêng mình, tuy nhiên, đặc biệt ở ga Thảo Điền, có cây cầu bắc ngang qua con đường lớn Võ Nguyên Giáp (trước gọi là Xa Lộ Hà Nội) nhìn thẳng ra tòa nhà Landmark 81 và cầu Sài Gòn lại khiến cho hoàng hôn thêm thu hút.

Video: @phutlela.

Ngoài ra, đây không chỉ là tọa độ ngắm hoàng hôn mà còn là địa điểm “sống ảo” rất thịnh hành của giới trẻ hiện nay. Với vẻ đẹp nên thơ, nhẹ nhàng cùng sự nhộn nhịp của dòng xe, những chuyến tàu, ga Metro Thảo Điền luôn khiến nhiều teen thích thú.

Ngắm hoàng hôn trên sông

Với giá vé tiết kiệm, chỉ chưa đến 50 nghìn đồng cho hai chiều, du khách đã có thể trải nghiệm ngắm hoàng hôn trên sông Sài Gòn bằng Waterbus (xe buýt trên sông).

486518031-1159706932615354-4924982608369330409-n.jpg
Ảnh: Saigon Waterbus.

Không còn nhìn ngắm hoàng hôn từ đằng xa, ngồi trên những chiếc xe buýt trên sông mang lại cảm giác dường như cả đất trời mênh mông đang ôm trọn những vị khách vào lòng. Phía mặt nước thì cứ êm đềm trôi, lăn tăn hắt những ngọn sáng được phản chiếu từ phía mặt trời, chính sự kết hợp hài hoà giữa đất trời đem lại cho bất cứ ai đến đây những khoảnh khắc nhớ mãi.

ct.jpg
Hoàng Yến (tổng hợp)
#giới trẻ #genZ #hoàng hôn #Sài Gòn #TP. Hồ Chí Minh #check-in #sống ảo #trào lưu

