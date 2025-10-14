Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Khám phá

Google News

Bão Hạ Long suy yếu sau khi rời Nhật Bản nhưng lại sang tận Mỹ gây thiệt hại

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Bão Hạ Long sau khi đi lướt qua một quần đảo của Nhật Bản thì tưởng chừng đã tan dần. Nhưng rất bất ngờ, tàn dư của nó đã sang tận Alaska (Mỹ) gây thiệt hại lớn, có cả thiệt hại về người, cho thấy một cơn bão có thể ảnh hưởng rộng và lâu đến mức nào.

Khi mới hình thành, bão Hạ Long (Halong) được cho là có khả năng chỉ đi trên biển, vì vậy một số người nửa đùa nửa thật nói rằng cơn bão có cái tên đẹp thế thì có thể sẽ “nhẹ nhàng”.

Nhưng bão Hạ Long chứng minh rằng đã là bão thì không có cơn bão nào “nhẹ nhàng” cả.

Cơn bão này đã gây mưa kỷ lục và gió mạnh dữ dội ở đảo Hachijojima, thuộc quần đảo Izu (Nhật Bản), khi nó lướt qua đây vào ngày 9/10. Theo trang Japan News, bão Hạ Long đã khiến nhiều nhà cửa bị hư hại, cây gãy đổ, sạt lở đất, và nhiều người dân phải chịu cảnh mất điện nước…

car-jp.jpg
Một chiếc xe ô tô bị lật ở đảo Hachijojima (Nhật Bản) do gió mạnh của bão Hạ Long. Ảnh: Katsuhiko Hattori/ Japan News.

Sau đó, bão Hạ Long suy yếu dần và các cơ quan khí tượng lớn không theo dõi nó nữa.

Nhưng hóa ra bão Hạ Long chưa dừng gây thiệt hại.

Tàn dư của cơn bão này đã đi sang Alaska (Mỹ) gây gió rất mạnh, nước biển dâng, ngập lụt. Tính đến giờ, ở Alaska có ít nhất một người đã thiệt mạng và 2 người mất tích, hơn 50 người may mắn được cứu (một số người mắc kẹt trên các mái nhà) sau khi tàn dư của bão Hạ Long ập đến, theo AP.

Đây là video ngập lụt nghiêm trọng ở phía Tây Alaska (Mỹ) do tàn dư của bão Hạ Long:

Nguồn: Fox Weather.

Dịch vụ Thời tiết Quốc gia (NWS) của Mỹ thông báo, đã ghi nhận gió 160 km/h (theo thang đo dùng ở nước ta là cấp 14) vào cuối tuần vừa rồi do ảnh hưởng của tàn dư bão Hạ Long, thông tin được đăng trên New York Post. Gió to và dòng nước mạnh đã cuốn đi nhiều chiếc thuyền, phá hỏng nhiều nhà cửa, hiện chưa ước tính được mức độ thiệt hại.

flip.jpg
Một căn nhà ở Alaska bị lật ngược do tàn dư của bão Hạ Long. Ảnh: AP.

Trường hợp này càng nhấn mạnh một thực tế rằng không thể chủ quan trước thiên tai, và một cơn bão có thể gây ảnh hưởng trên phạm vi rất rộng, ngay cả khi tưởng như nó đã tan.

ft1467.jpg
Thục Hân
#bão hạ long #bão halong #tàn dư của bão #ngập lụt #ảnh hưởng của bão

Xem thêm

Cùng chuyên mục