Bão Hạ Long suy yếu sau khi rời Nhật Bản nhưng lại sang tận Mỹ gây thiệt hại

HHTO - Bão Hạ Long sau khi đi lướt qua một quần đảo của Nhật Bản thì tưởng chừng đã tan dần. Nhưng rất bất ngờ, tàn dư của nó đã sang tận Alaska (Mỹ) gây thiệt hại lớn, có cả thiệt hại về người, cho thấy một cơn bão có thể ảnh hưởng rộng và lâu đến mức nào.

Khi mới hình thành, bão Hạ Long (Halong) được cho là có khả năng chỉ đi trên biển, vì vậy một số người nửa đùa nửa thật nói rằng cơn bão có cái tên đẹp thế thì có thể sẽ “nhẹ nhàng”.

Nhưng bão Hạ Long chứng minh rằng đã là bão thì không có cơn bão nào “nhẹ nhàng” cả.

Cơn bão này đã gây mưa kỷ lục và gió mạnh dữ dội ở đảo Hachijojima, thuộc quần đảo Izu (Nhật Bản), khi nó lướt qua đây vào ngày 9/10. Theo trang Japan News, bão Hạ Long đã khiến nhiều nhà cửa bị hư hại, cây gãy đổ, sạt lở đất, và nhiều người dân phải chịu cảnh mất điện nước…

Một chiếc xe ô tô bị lật ở đảo Hachijojima (Nhật Bản) do gió mạnh của bão Hạ Long. Ảnh: Katsuhiko Hattori/ Japan News.

Sau đó, bão Hạ Long suy yếu dần và các cơ quan khí tượng lớn không theo dõi nó nữa.

Nhưng hóa ra bão Hạ Long chưa dừng gây thiệt hại.

Tàn dư của cơn bão này đã đi sang Alaska (Mỹ) gây gió rất mạnh, nước biển dâng, ngập lụt. Tính đến giờ, ở Alaska có ít nhất một người đã thiệt mạng và 2 người mất tích, hơn 50 người may mắn được cứu (một số người mắc kẹt trên các mái nhà) sau khi tàn dư của bão Hạ Long ập đến, theo AP.

Đây là video ngập lụt nghiêm trọng ở phía Tây Alaska (Mỹ) do tàn dư của bão Hạ Long:

Nguồn: Fox Weather.

Dịch vụ Thời tiết Quốc gia (NWS) của Mỹ thông báo, đã ghi nhận gió 160 km/h (theo thang đo dùng ở nước ta là cấp 14) vào cuối tuần vừa rồi do ảnh hưởng của tàn dư bão Hạ Long, thông tin được đăng trên New York Post. Gió to và dòng nước mạnh đã cuốn đi nhiều chiếc thuyền, phá hỏng nhiều nhà cửa, hiện chưa ước tính được mức độ thiệt hại.

Một căn nhà ở Alaska bị lật ngược do tàn dư của bão Hạ Long. Ảnh: AP.

Trường hợp này càng nhấn mạnh một thực tế rằng không thể chủ quan trước thiên tai, và một cơn bão có thể gây ảnh hưởng trên phạm vi rất rộng, ngay cả khi tưởng như nó đã tan.