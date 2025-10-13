2 chất cấm trong sản phẩm của DJ Ngân 98 là gì, ảnh hưởng sức khỏe ra sao?

HHTO - DJ Ngân 98 (tên thật là Võ Thị Ngọc Ngân) vừa bị bắt tạm giam để điều tra về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”. Hai chất cấm sibutramin và phenolphthalein trong một số sản phẩm của Ngân 98 nguy hiểm thế nào, có thể ảnh hưởng tới sức khỏe người dùng ra sao?

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh “Ngân 98”) để điều tra về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

Ngân đã thành lập và điều hành Công ty ZuBu (do mẹ ruột Ngân đứng tên giám đốc) và Hộ kinh doanh ZuBu shop. Các hoạt động của công ty và hộ kinh doanh này đều do Ngân chỉ đạo và hưởng lợi. Ngân cũng đã hợp tác với một số nhà máy để sản xuất các sản phẩm “thực phẩm bảo vệ sức khỏe” (TPBVSK) như Super Detox X3, X7, X1000.

Các sản phẩm do Ngân sản xuất, kinh doanh đã được xác định là không đạt chất lượng, là hàng giả; trong đó một số mẫu chứa chất cấm sibutramin và phenolphthalein, theo TPO.

Tang vật thu được từ vụ án liên quan đến Ngân 98. Ảnh: Công an TP. HCM.

Vậy 2 chất cấm này là gì?

Sibutramine là một chất ức chế tái hấp thu các hóc-môn serotonin và norepinephrine. Chất này từng được dùng để điều trị bệnh béo phì trong ngắn hạn và dài hạn, nhưng đã bị dừng sử dụng tại Mỹ vào năm 2010 do làm tăng nguy cơ các vấn đề tim mạch, theo Viện Y tế Quốc gia của Mỹ (NIH).

Chất này cũng có thể gây tăng huyết áp và một tình trạng dù ít gặp nhưng đe dọa tính mạng người sử dụng, đó là tăng áp phổi (tăng áp lực động mạch phổi), theo trang Drugs.com.

Còn phenolphthalein được dùng rộng rãi như một chất chỉ thị axit - bazơ. Nó từng được dùng làm thuốc nhuận tràng, nhưng từ năm 1997, Canada đã cấm chất này do lo ngại về khả năng nó có thể gây ung thư ở người. 2 năm sau đó, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm của Mỹ (FDA) cũng cấm sử dụng phenolphthalein với tuyên bố rằng nó “nhìn chung không an toàn và không hiệu quả” sau khi nhiều nghiên cứu chỉ ra nguy cơ ung thư tiềm ẩn liên quan đến chất này, theo trang Science Direct.

Nhiều nước khác cũng đã cấm dùng chất này trong các loại thuốc, dù kê đơn hay không kê đơn, tuy nhiên nó vẫn được dùng một cách bất hợp pháp ở một số nơi do nó có giá rẻ và không mùi vị ở liều lượng thấp.

Ngân 98 và tang vật thu được từ vụ án. Ảnh: Công an TP. HCM.

Ở nước ta, 2 chất nói trên đều thuộc danh mục chất cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe.