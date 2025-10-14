Mưa ở miền Bắc kéo dài mấy ngày, hôm nào Hà Nội hết mưa và chuyển khô ráo?

HHTO - Miền Bắc đang có một đợt mưa diện rộng. Đợt mưa này sẽ còn kéo dài mấy ngày nữa? Dự báo đến hôm nào Hà Nội hết mưa, trời chuyển khô ráo?

Mưa diện rộng đang diễn ra ở miền Bắc do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu, như đã đề cập trong các bản tin trước. Từ 19h hôm qua đến sáng nay, 14/10, nhiều khu vực ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên đã có mưa rất to, còn nhiều tỉnh thành khác, bao gồm Thủ đô Hà Nội, có mưa nhỏ và mưa vừa, theo ứng dụng Vrain.

Ở Hà Nội, cả ngày hôm nay cứ xen kẽ mưa và nhiều mây, nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ khoảng 30 - 31oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời). Ngày mai vẫn tương tự nhưng dự báo là mưa sẽ giảm một chút, sang ngày 16/10 (thứ Năm) mưa mới giảm rõ rệt.

Nhiệt độ cảm nhận ở một số tỉnh thành miền Bắc trưa và chiều nay, 14/10. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Mưa ở các tỉnh thành lân cận có xu hướng diễn biến tương tự Hà Nội, nhưng tất nhiên là có nơi mưa to hơn, có nơi mưa nhỏ hơn.

Dự báo đợt mưa này ở miền Bắc sẽ dừng vào khoảng chiều 16/10, tức là mưa không xảy ra trên diện rộng nữa, nhưng trên cả miền thì thế nào cũng vẫn có nơi mưa vào lúc này lúc khác. Ở Hà Nội, từ chiều 16/10 gần như hết mưa, trời hửng nắng nhưng ẩm.

Dự báo mưa (những vùng màu xanh da trời) ở một số tỉnh thành miền Bắc vào sáng đến trưa 15/10, có thể sẽ giảm so với hôm nay. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Từ khoảng 18 - 19/10, thời tiết Hà Nội nói riêng và miền Bắc nói chung có nhiều thay đổi khi không khí lạnh mạnh hơn bắt đầu về. Ban đầu, một vài nơi có thể có mưa rào, sau đó trời chuyển nắng hanh, sáng và tối lạnh.

Như vậy, trong khoảng một tuần tới, thời tiết có nhiều thay đổi, mưa rồi nắng, ẩm rồi khô, sức khỏe con người cũng khó tránh bị ảnh hưởng. Ở Hà Nội, từ hôm nay đến ngày 16/10, người dân ra ngoài nên mang đồ che mưa, nếu thấy có dông nên trú ngay và nếu thấy điểm ngập nước thì không nên đi vào.