Mây ngũ sắc tạo hình “nấc thang lên Thiên Đường” ở Hong Kong, lý giải thế nào?

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Những vệt mây có màu sắc như cầu vồng và tạo thành hình giống bậc thang đã xuất hiện trên bầu trời Hong Kong (Trung Quốc), khiến nhiều người ngạc nhiên. Đây là hiện tượng gì, và tại sao mây lại tạo thành hình “cầu thang” như vậy?

Mây ngũ sắc đã là hiện tượng hiếm, mà mây ngũ sắc kèm theo những vệt kỳ lạ tạo thành hình giống như cầu thang xuất hiện trên bầu trời lại là cảnh tượng càng hiếm có hơn.

Đài Khí tượng Hong Kong (HKO, Trung Quốc) đã vừa đăng một hình ảnh như vậy, cho biết đó là ảnh do một người dân chụp, với miêu tả đó là “nấc thang cầu vồng lên Thiên Đường”.

Nhiều cư dân mạng trầm trồ trước vẻ đẹp của hiện tượng tự nhiên hiếm có này. Tuy nhiên, một số người tin vào những chuyện siêu nhiên lại cho rằng đây là “điềm báo” gì đó.

cloud.jpg
"Cầu vồng lên tiên cảnh" ở Hong Kong (Trung Quốc). Ảnh: HKO.

Trước những lời đồn đoán của cư dân mạng, HKO đã giải thích, thực ra, hiện tượng trong ảnh là kết quả của sự kết hợp giữa “đường tiêu tan” và mây ngũ sắc.

Cụm từ “đường tiêu tan” được dùng để chỉ một đường/ vạch trống giữa các đám mây sau khi một chiếc máy bay bay qua.

“Nhiệt từ khí thải động cơ làm bốc hơi các giọt nước trong đám mây, tạo ra một đường/ vạch giống như máy bay đã “khắc” một đường giữa đám mây. Rồi khi ánh Mặt Trời đi xuyên qua những giọt nước trong đám mây thì lại tạo ra hiện tượng quang học đặc biệt gọi là mây ngũ sắc do nhiễu xạ ánh sáng. Kết quả là hình ảnh “cầu thang cầu vồng” đẹp đẽ như vậy”, theo HKO.

cloudssg.jpg
Mây ngũ sắc từng xuất hiện ở TP. HCM hồi tháng 5/2024. Ảnh: Ngô Tùng/ TPO.

Bản thân mây ngũ sắc là hiện tượng rất đẹp mắt, tuy nhiên nó lại thường xuất hiện rất gần Mặt Trời, nên HKO cũng nhắc rằng nếu người dân thấy mây ngũ sắc thì nên đeo kính sẫm màu để quan sát, không nên nhìn thẳng vào Mặt Trời, rất hại mắt.

ft1467.jpg
Thục Hân
#hiện tượng lạ trên bầu trời #mây ngũ sắc #hiện tượng quang học #cầu vồng mây #hiện tượng tự nhiên hiếm gặp

