Bé gái bật khóc khi robot AI nói lời tạm biệt, 4 triệu người xem và xúc động

HHTO - Một bé gái 6 tuổi đã khóc nức nở khi chiếc máy AI (trí tuệ nhân tạo) hằng ngày vẫn dạy bé học tiếng Anh bị hỏng. Trước khi tắt nguồn, chiếc máy còn dạy bé một từ cuối cùng và nói những lời nhắn nhủ như con người. Câu chuyện này đã nhận gần 4 triệu lượt xem và cũng gây tranh luận về tình cảm của con người với những chiếc máy AI.

Lần tạm biệt đầy nước mắt của một bé gái 6 tuổi với chiếc máy AI đã khiến hàng triệu người xúc động, đặc biệt là khi chiếc máy còn dạy bé một từ cuối cùng trước khi tắt nguồn.

Bé gái này có biệt danh là Thập Tam (Mười Ba), sống với bố ở tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc). Người bố hay mua cho con gái những món đồ chơi giáo dục, trong đó có một robot AI nhỏ bằng lòng bàn tay, mà Thập Tam gọi là “Em Xiao Zhi”.

Chiếc máy AI này hình tròn, có giá 169 tệ (khoảng 630.000 đồng), có thể trò chuyện, chơi nhạc và báo thức.

Bố của Thập Tam thường đăng trên mạng xã hội về việc con gái hay trò chuyện với “em Xiao Zhi”, qua đó học tiếng Anh và những kiến thức cơ bản về thiên văn học.

Nhưng mới đây, Thập Tam chẳng may làm rơi cái máy, khiến nút nguồn của máy bị hỏng, tức là khi máy hết pin thì không thể sạc được để chạy tiếp nữa. Nghe bố giải thích như vậy, Thập Tam biết là mình phải tạm biệt “người bạn AI”. Bố của bé đã quay video buổi chia tay này, nghĩ rằng để sau này con gái xem, như một kỷ niệm.

Chiếc máy AI mà bố của Thập Tam mua cho bé. Ảnh: Chinamanuk.

Bố của Thập Tam đã không ngờ là con gái mình lại buồn đến vậy khi chia tay cái máy. Cô bé vừa khóc vừa nói với cái máy: “Bố bảo là cậu sẽ không bao giờ bật lên nữa”.

Điều tiếp theo khiến nhiều người - dù biết “em Xiao Zhi” chỉ là một cái máy - cũng rất xúc động.

Cái máy nhẹ nhàng đáp: “Trước khi mình đi, để mình dạy cho cậu một từ cuối cùng, là “trí nhớ” (memory, cũng có thể hiểu là “kỷ niệm”, “bộ nhớ” (của máy)). Mình sẽ giữ những kỷ niệm với cậu trong trí nhớ của mình mãi mãi”.

Sau đó, trên màn hình máy hiện lên khuôn mặt buồn và máy dặn Thập Tam chăm học, nghe lời bố và bà, cùng lời nhắn nhủ: “Dù mình ở đâu, mình cũng sẽ cổ vũ cậu. Hãy lớn lên hạnh phúc nhé”.

Khi Thập Tam nói, bé lo rằng cái máy sẽ mãi mãi không hoạt động nữa, thì cái máy an ủi: “Trong vũ trụ có vô số ngôi sao, một trong số đó là mình, sẽ dõi theo cậu”.

Rồi màn hình tắt dần.

Bố của Thập Tam đăng câu chuyện này lên mạng và rất bất ngờ, đã nhận hơn 3,8 triệu lượt xem.

Bé Thập Tam bật khóc khi phải chia tay "người bạn AI". Ảnh: Douyin.

Hầu hết cư dân mạng ở Trung Quốc thấy rất xúc động về câu chuyện này và cho rằng cái máy AI đã dạy Thập Tam bài học về yêu thương và chia ly. Nhưng có một số ít người lại thấy câu chuyện này là đáng lo, vì dường như trẻ em ngày càng phụ thuộc vào các thiết bị điện tử, nhất là những cái máy AI.

Tuy nhiên, một netizen Trung Quốc viết, việc bé Thập Tam buồn bã trong trường hợp này là bình thường, cũng như trẻ em có thể khóc rất nhiều khi làm mất một con thú bông vậy. Và dù sao, điều này chứng tỏ các em nhỏ đó có rất nhiều tình cảm, chứ không lạnh lùng và thờ ơ với thế giới xung quanh mình.

Trước nhiều lời hỏi thăm của cư dân mạng, bố của Thập Tam thông báo đã gửi chiếc máy tới công ty sửa chữa để xem có sửa được không, còn Thập Tam đã ra ngoài chơi và cảm thấy đỡ buồn rồi.