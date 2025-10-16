Bầu trời vàng rực ở Hà Nội sáng nay: Có phải “ráng mỡ gà” báo hiệu mưa bão?

HHTO - Sau cơn dông từ đêm đến rạng sáng, bầu trời Hà Nội lúc sáng sớm nay có màu vàng rực. Nhiều người cho rằng đây là “ráng mỡ gà” báo hiệu sắp có mưa lớn, dông gió. Vậy thực ra hiện tượng bầu trời vàng như vậy là gì, có là dấu hiệu mưa bão không?

Ở Hà Nội đã có dông với mưa lớn, sấm sét vào đêm 15/10 sang rạng sáng 16/10. Vào buổi sáng sớm 16/10, nhiều người đã chụp được hình ảnh bầu trời có ánh vàng rực.

Khi những hình ảnh này được đăng lên mạng, một số cư dân mạng viết rằng đây là “ráng mỡ gà”. Theo câu tục ngữ từ xưa “Ráng mỡ gà có nhà thì giữ/ có nhà phải chống”, thì khi bầu trời có ráng vàng là sắp mưa to gió lớn. Cũng có người nhắc đến câu “vàng mây thì gió, đỏ mây thì mưa”. Vì vậy, không ít người lo lắng về bầu trời màu vàng ở Hà Nội, cho rằng đó là dấu hiệu sắp có mưa bão, dông gió.

Bầu trời Hà Nội sáng sớm 16/10. Ảnh: Beat Long Biên.

Trước hết, tại sao bầu trời Hà Nội sáng nay có màu vàng rực?

Sau khi mây dông tan đi, trên bầu trời thường vẫn còn mây tầng thấp và tầng trung. Khi Mặt Trời mọc, ánh sáng phải đi xuyên qua lớp không khí dày hơn. Ánh sáng xanh có bước sóng ngắn hơn nên bị tán xạ nhiều, còn ánh sáng đỏ, cam, vàng có bước sóng dài hơn nên ít bị tán xạ. Những điều này tạo nên hình ảnh mây màu vàng rực.

Nếu nhìn qua thì đây có vẻ đúng là “ráng mỡ gà” - có thể xảy ra khi ánh sáng lúc bình minh hoặc hoàng hôn chiếu vào những đám mây dày, nhiều hơi ẩm, có thể báo hiệu sắp mưa bão.

Nhiều người nói đây là "ráng mỡ gà". Ảnh: Beat Long Biên.

Đó là kinh nghiệm dân gian, còn thực tế, ánh màu vàng, cam trên bầu trời cũng có thể xuất hiện sau cơn mưa, khi ánh sáng chiếu vào những vùng mây còn sót lại và trong bầu khí quyển vẫn còn nhiều hơi ẩm, chứ không nhất thiết báo hiệu sắp có mưa dông nữa.

Để phân biệt, thường thì “ráng mỡ gà” báo hiệu sắp có mưa dông thường xuất hiện gần lúc hoàng hôn; mây dày, hay có màu xám bên dưới, hoặc ở một vùng của bầu trời có mây xám sẫm; không khí có cảm giác “nặng”, bí bức, trời lặng gió hoặc gió hơi nóng.

Bầu trời màu đỏ cam ở Hải Phòng vào ngày 5/10, khi bão số 11 Matmo đến gần miền Bắc nước ta. Ảnh: Vũ Thị Thanh Xuân.

Còn “ráng mỡ gà” sau mưa như ở Hà Nội buổi sáng nay thường xuất hiện vào sáng sớm hoặc sau khi mưa tạnh lúc chiều muộn, màu có thể như hổ phách, ánh sáng có cảm giác trong hơn; mây mỏng và rải rác, đôi khi có thể có khoảng trời xanh xen giữa; không khí có cảm giác mát mẻ, trong lành, gió nhẹ và hơi mát.

Câu “vàng mây thì gió” cũng là từ kinh nghiệm dân gian, vì ánh màu vàng trên bầu trời đôi khi xuất hiện khi có nhiều bụi hoặc hơi ẩm trong không khí, có thể là trước khi có gió, bão; tuy nhiên câu này không đúng trong trường hợp bầu trời màu vàng sáng nay ở Hà Nội.

Tóm lại, có rất nhiều câu tục ngữ về thời tiết theo kinh nghiệm dân gian, khi người dân từ ngày xưa quan sát các hiện tượng/ mẫu hình liên quan đến thời tiết có thể theo tháng, theo mùa… Những câu đó thường đúng, nhưng không phải luôn luôn đúng, vì thời tiết rất phức tạp và thay đổi liên tục. Còn bầu trời màu vàng ở Hà Nội sáng nay là một hiện tượng quang học thú vị, không phải là dự báo bão.

Trước những hiện tượng tự nhiên lạ, đôi khi được cho là báo hiệu thời tiết không tốt, người dân không nên chủ quan nhưng cũng không cần hoang mang; mà lưu ý là về thời tiết, dông bão thì nên theo dõi những nguồn chính thống và từ các cơ quan chức năng địa phương để có thông tin cụ thể, kịp thời.