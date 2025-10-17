ATNĐ gần Philippines sắp thành bão, dự báo đường đi thế nào khi vào Biển Đông?

HHTO - Vùng áp thấp gần Philippines đã được nhiều cơ quan khí tượng lớn công nhận là áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) và dự báo nó sẽ sớm mạnh lên thành bão. Các mô hình hiện tại đều nhận định ANTĐ/ bão sẽ vào Biển Đông. Ở Biển Đông, dự báo đường đi của ATNĐ/ bão sẽ thế nào?

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) và cơ quan khí tượng Philippines (PAGASA) đều công nhận vùng áp thấp 96W ở phía Đông Philippines đã phát triển thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ). Các cơ quan này nhận định, ATNĐ sẽ mạnh lên thành bão trong khoảng ngày mai, 18/10. Khi đó, dự kiến nó sẽ có tên là bão Fengshen (Phong Thần, tức là Thần Gió, tên do Trung Quốc đề xuất).

Theo các mô hình hiện tại, dự báo ATNĐ/ bão sẽ vào Biển Đông vào khoảng đêm 19/10 đến sáng 20/10. Trong trường hợp nó vào Biển Đông và ở cấp độ bão thì đây sẽ là cơn bão số 12 theo cách gọi của nước ta.

Dự báo của PAGASA lúc sáng nay, 17/10. Ảnh: PAGASA.

Các mô hình cũng cho rằng bão vẫn khá mạnh khi đi đến giữa Biển Đông, có thể đạt cấp 9 - 10, nhưng vừa đúng lúc gặp không khí lạnh nên bão suy yếu nhanh.

Tuy nhiên, bão suy yếu khi gặp không khí lạnh không có nghĩa là nó tan đến mức không còn gì và không hề nguy hiểm. Mà bão có thể giảm cấp gió, xuống mức ATNĐ, hoặc thậm chí chỉ là một vùng thấp, nhưng mưa thì vẫn có và việc dự báo về bão/ ATNĐ lại càng phức tạp.

Hiện tại, các mô hình vẫn cho rằng bão - khi đó có thể là một ATNĐ hoặc vùng thấp - sẽ đến vùng biển gần miền Trung nước ta, khoảng khu vực từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk, vào khoảng ngày 23 - 24/10. Nếu vậy, không khí lạnh kết hợp với nhiễu động do ảnh hưởng của bão/ ATNĐ vẫn có thể gây mưa không ít.

Mô hình dự báo của châu Âu (ECMWF). Ảnh: Windy, ECMWF.

Đây là dự báo cách vài ngày nên có thể còn nhiều thay đổi, người dân không nên hoang mang nhưng dù sao cũng không nên chủ quan, mà lưu ý theo dõi thông báo của các cơ quan chức năng địa phương trong những ngày tới để có sự chuẩn bị phù hợp.