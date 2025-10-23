Bao giờ miền Bắc giảm lạnh và Hà Nội nắng trở lại, nhiệt độ lên mức bao nhiêu?

HHTO - Tiết trời lạnh như mùa Đông ở miền Bắc sẽ duy trì trong bao nhiêu ngày? Hôm nào miền Bắc tăng nhiệt và Hà Nội “quay lại với mùa Thu”, tức là trong ngày nhiều nắng ấm trở lại?

Hà Nội và nhiều tỉnh thành miền Bắc đã có kiểu thời tiết khiến nhiều người tưởng như đã đến mùa Đông vào hôm nay, 23/10. Nhiệt độ buổi trưa và chiều ở Hà Nội cũng chỉ khoảng 21oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời), trời lạnh.

Sáng mai, 24/10, ở Hà Nội trời vẫn khá lạnh, nhiệt độ cảm nhận chỉ khoảng 19oC, người dân ra ngoài sớm nên mặc ấm. Buổi trưa và chiều, dự báo nhiệt độ sẽ như hôm nay hoặc tăng 1 - 2oC nếu le lói có ánh nắng.

Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc vào sáng sớm mai, 24/10. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Thực tế là nhiều người rất thích tiết trời mây nhiều, gió lạnh này. Tuy nhiên, trạng thái thời tiết này cũng không kéo dài nhiều ngày ở Hà Nội.

Dự báo là sang ngày 25/10 (thứ Bảy), Hà Nội sẽ có nhiều nắng hơn và cùng với đó là độ ẩm giảm, nhiệt độ tăng, buổi trưa và chiều có thể lên đến 26 - 27oC, trời ấm. Các tỉnh thành lân cận có xu hướng tăng nhiệt tương tự Hà Nội.

Trong vài ngày sau đó, nhiệt độ ở Hà Nội nhích dần lên, trời lại có nắng hanh, nhưng theo các mô hình dự báo hiện tại thì có thể nắng không chói chang bằng đợt hanh khô vừa qua. Dù sao, ban ngày cũng sẽ ấm áp.

Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc vào trưa và chiều ngày 25/10: Hà Nội lại có nắng. Ảnh: Ventusky, ICON.

Ở Hà Nội trong những ngày tới dù có nắng nhưng dự báo sẽ không đến mức nóng nữa (nói chung là vậy chứ tất nhiên cảm nhận về nóng thì tùy từng người, ví dụ nhiệt độ là 30oC thì có người cũng đã thấy nóng rồi). Còn buổi tối, sáng và đêm thì từ giờ đến cuối tháng sẽ luôn se lạnh đến lạnh, người dân ra ngoài nên có áo khoác, áo len, che mũi và miệng để giảm nguy cơ bị viêm đường hô hấp.