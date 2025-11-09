Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, hôm nào Hà Nội hết nồm và chuyển lạnh khô?

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Không khí lạnh sắp về miền Bắc khiến thời tiết thay đổi. Ở Hà Nội sẽ chấm dứt tình trạng nồm ẩm và trở về đúng “chất” mùa Thu. Vậy hôm nào Hà Nội bắt đầu có gió mùa Đông Bắc, chuyển lạnh khô?

Thời tiết ở khắp nơi bây giờ đều rất khó hiểu và khó lường. Ở Hà Nội mấy ngày nay có gió Đông Nam, trời nồm ẩm như mùa Xuân, nhiệt độ khá cao (so với thời điểm này trong năm) khiến nhiều người thậm chí cảm thấy nóng.

Chiều nay, 9/11, nhiệt độ Hà Nội có thể xấp xỉ 30oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời), lại kèm ẩm nên gây cảm giác vừa oi vừa bí.

Nhưng dự báo Hà Nội sắp hết nồm và chuyển khô hanh rồi.

Đó là vì không khí lạnh sắp về miền Bắc, dự báo là ngay trong hôm nay, 9/11, có thể khoảng chiều đến tối, bắt đầu ở khu vực Lạng Sơn - Quảng Ninh, rồi sẽ mở rộng dần.

Lần này không khí lạnh về chậm, dự báo trong ngày mai, 10/11, Hà Nội sẽ chuyển gió mùa Đông Bắc khiến nhiệt độ và độ ẩm giảm, nhưng mới ít. Nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội vào buổi trưa và chiều mai vẫn có thể ở khoảng 26oC, chưa thể gọi là lạnh.

temp-nov10-pm.jpg
Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc vào trưa và chiều mai, 10/11. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Hà Nội giảm ẩm dần theo ảnh hưởng (chầm chậm) của không khí lạnh, từ khoảng 11/11, trời sẽ khô dần. Từ 12/11, nhiệt độ cao nhất trong ngày có thể vẫn quanh quẩn ở mức 25 - 26oC nhưng về cảm nhận thì dễ chịu hơn nhiều vì trời chuyển khô hanh.

Trong những ngày có gió mùa Đông Bắc đợt này, nhiệt độ Hà Nội không giảm mạnh mà thời tiết lại là đúng kiểu mùa Thu: Buổi sáng sớm khá lạnh, dự báo nhiệt độ xấp xỉ 20oC, ban ngày có nắng nên ấm áp, khô hanh; vì vậy, người dân ra ngoài sớm nên có áo khoác, giữ ấm đường hô hấp, và trong ngày thì lại cần đến kem dưỡng ẩm da rồi.

ft1468.jpg
Thục Hân
