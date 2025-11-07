Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hà Nội mưa đến bao giờ do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 13, hôm nào nắng trở lại?

Thục Hân
HHTO - Mưa đã bắt đầu diễn ra ở Hà Nội từ hôm nay, phần lớn do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 13 Kalmaegi (bão đã suy yếu thành vùng áp thấp). Dự báo hôm nào Hà Nội hết mưa và thời điểm nào trời nắng trở lại?

Mặc dù bão số 13 (bão Kalmaegi) đã suy yếu thành vùng áp thấp nhưng do hướng di chuyển Tây - Tây Bắc, nên từ hôm nay, 7/11, hoàn lưu của nó mới bắt đầu ảnh hưởng đến một số tỉnh thành miền Bắc, bao gồm Hà Nội.

Cộng với cả một số yếu tố khí tượng khác, hôm nay Hà Nội bắt đầu mưa lắc rắc từ sáng, ra ngoài trời ướt thì hơi lạnh dù nhiệt độ không hẳn là thấp. Trưa và chiều nay, nhiệt độ Hà Nội ở mức khoảng 24 - 25oC, là mức se lạnh đến mát, trời ẩm cả ngày.

temp-nov7-1400.jpg
Nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc trưa và chiều nay, 7/11. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Dự báo mưa sẽ tiếp tục ở Hà Nội trong chiều/ tối nay. Ngày 8/11 và sáng 9/11 có thể mưa nhiều hơn, chủ yếu vẫn là mưa nhỏ và vừa, thỉnh thoảng có mưa rào rải rác và gián đoạn. Tuy nhiên, gió thay đổi trong ngày, có những lúc là gió Đông - Đông Nam nên trời ấm và ẩm, nhiệt độ cao nhất trong ngày vào buổi trưa và chiều lên đến xấp xỉ 30oC, quả thật khiến nhiều người có cảm giác như đang là trời nồm mùa Xuân.

rain-nov8-am.jpg
Dự báo mưa (những vùng màu xanh da trời) ở một số khu vực tại miền Bắc sáng đến trưa mai, 8/11. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Theo các mô hình dự báo hiện tại thì Hà Nội mưa đến khoảng 9/11, nếu mưa ngừng sớm thì có thể chiều đến tối 9/11 đã tạnh và lúc chiều có thể hơi hửng nắng. Còn nếu mưa kết thúc chậm hơn thì có thể bắt đầu từ 10/11 trời mới khô ráo hơn.

Như vậy, ở Hà Nội, trong cuối tuần này, người dân nếu ra ngoài nên mang đồ che mưa, nếu thấy có dông thì nên trú ngay. Còn với những bạn đi xem concert G-Dragon thì cũng vẫn cần mang đồ che mưa nhưng ở Hưng Yên dự báo sẽ mưa ít hơn Hà Nội.

ft1468.jpg
Thục Hân
#thời tiết hà nội #nhiệt độ hà nội #bao giờ hà nội hết mưa #hà nội mưa đến bao giờ #bão số 13 kalmaegi #ảnh hưởng của bão #hoàn lưu bão số 13 #ảnh hưởng của bão đến hà nội #hôm nào hà nội nắng

