Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Khám phá

Google News

Hà Nội sắp có thời điểm rét nhất từ đầu mùa, nhiệt độ xuống mức bao nhiêu?

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Gió mùa Đông Bắc đang khiến Hà Nội và nhiều tỉnh thành miền Bắc bắt đầu hanh khô. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường liên tục, dự báo Hà Nội sẽ có thời điểm rét nhất từ đầu mùa lạnh 2025 - vào hôm nào và khi đó nhiệt độ giảm ra sao?

Không khí lạnh về khiến thời tiết ở Hà Nội nói riêng và nhiều nơi ở miền Bắc nói chung thay đổi hẳn. Tình trạng nồm ẩm đã hoàn toàn biến mất.

Tại Hà Nội, nhiệt độ trong cả ngày hôm nay, 12/11, có thể dao động trong khoảng từ 21 - 24oC, nhìn chung là hơi lạnh. Thời tiết lạnh nhẹ và khô vừa phải thế này là trạng thái lý tưởng với nhiều người, quả thật là với thời tiết này thì ra ngoài hay phơi phóng, lau dọn đều tiện lợi.

temp-nov12-1400.jpg
Nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều nay, 12/11. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Vì không khí lạnh tăng cường liên tục nên trong vài ngày tới, nhiệt độ Hà Nội có xu hướng giảm vào buổi sáng sớm, nhưng nhiệt độ buổi trưa và đầu giờ chiều lại là một câu chuyện khác, vì trời nhiều nắng. Thời tiết kiểu mùa Thu “hơi gắt” sẽ bắt đầu.

Gọi là “hơi gắt” vì mặc dù nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Hà Nội trong mấy ngày tới sẽ ở mức 25 - 27oC, trời nắng và ấm áp, nhưng nhiệt độ sáng sớm lại giảm, có thể xuống dưới 20oC, là mức rét.

Đặc biệt, dự báo vào sáng sớm ngày 14/11 hoặc 15/11, nhiệt độ Hà Nội có thể chạm mức 16oC, và nếu thực tế đúng như dự báo thì đây sẽ là lần đầu tiên Hà Nội có mức nhiệt độ 16oC kể từ đầu mùa lạnh 2025.

temp-nov15-0600.jpg
Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc sáng sớm 15/11 (thứ Bảy tới). Có mô hình dự báo sáng sớm 14/11 sẽ rét thế này rồi. Ảnh: Ventusky, ICON.

Ngoài ra, trong vài ngày tới, ở Hà Nội cũng rất khô hanh, thời tiết như vậy lại dễ gây kích ứng đường hô hấp và da dẻ. Vì vậy, người dân lưu ý chọn trang phục linh hoạt, mặc ấm, giữ ấm đường hô hấp khi ra ngoài sớm, bôi kem dưỡng ẩm đều đặn cho da, trẻ em nên có cả mũ khi đi học sớm.

ft1469.jpg
Thục Hân
#nhiệt độ hà nội #thời tiết hà nội #thời tiết miền bắc #gió mùa đông bắc #không khí lạnh tăng cường #không khí lạnh hà nội #bao giờ hà nội rét #hà nội sắp rét chưa

Xem thêm

Cùng chuyên mục