Hà Nội sắp có thời điểm rét nhất từ đầu mùa, nhiệt độ xuống mức bao nhiêu?

HHTO - Gió mùa Đông Bắc đang khiến Hà Nội và nhiều tỉnh thành miền Bắc bắt đầu hanh khô. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường liên tục, dự báo Hà Nội sẽ có thời điểm rét nhất từ đầu mùa lạnh 2025 - vào hôm nào và khi đó nhiệt độ giảm ra sao?

Không khí lạnh về khiến thời tiết ở Hà Nội nói riêng và nhiều nơi ở miền Bắc nói chung thay đổi hẳn. Tình trạng nồm ẩm đã hoàn toàn biến mất.

Tại Hà Nội, nhiệt độ trong cả ngày hôm nay, 12/11, có thể dao động trong khoảng từ 21 - 24oC, nhìn chung là hơi lạnh. Thời tiết lạnh nhẹ và khô vừa phải thế này là trạng thái lý tưởng với nhiều người, quả thật là với thời tiết này thì ra ngoài hay phơi phóng, lau dọn đều tiện lợi.

Nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều nay, 12/11. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Vì không khí lạnh tăng cường liên tục nên trong vài ngày tới, nhiệt độ Hà Nội có xu hướng giảm vào buổi sáng sớm, nhưng nhiệt độ buổi trưa và đầu giờ chiều lại là một câu chuyện khác, vì trời nhiều nắng. Thời tiết kiểu mùa Thu “hơi gắt” sẽ bắt đầu.

Gọi là “hơi gắt” vì mặc dù nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Hà Nội trong mấy ngày tới sẽ ở mức 25 - 27oC, trời nắng và ấm áp, nhưng nhiệt độ sáng sớm lại giảm, có thể xuống dưới 20oC, là mức rét.

Đặc biệt, dự báo vào sáng sớm ngày 14/11 hoặc 15/11, nhiệt độ Hà Nội có thể chạm mức 16oC, và nếu thực tế đúng như dự báo thì đây sẽ là lần đầu tiên Hà Nội có mức nhiệt độ 16oC kể từ đầu mùa lạnh 2025.

Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc sáng sớm 15/11 (thứ Bảy tới). Có mô hình dự báo sáng sớm 14/11 sẽ rét thế này rồi. Ảnh: Ventusky, ICON.

Ngoài ra, trong vài ngày tới, ở Hà Nội cũng rất khô hanh, thời tiết như vậy lại dễ gây kích ứng đường hô hấp và da dẻ. Vì vậy, người dân lưu ý chọn trang phục linh hoạt, mặc ấm, giữ ấm đường hô hấp khi ra ngoài sớm, bôi kem dưỡng ẩm đều đặn cho da, trẻ em nên có cả mũ khi đi học sớm.