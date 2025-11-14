Hình người xuất hiện giữa những đám mây đỏ rực gây xôn xao, là hiện tượng gì?

HHTO - Một “đám mây hình người” - hoặc là hình ảnh rất giống hình người đứng thẳng xuất hiện giữa những đám mây màu đỏ rực - khiến nhiều người dân ở Hong Kong (Trung Quốc) bàn tán và thậm chí lo sợ. Đây có thể là hiện tượng gì?

Mới đây, một số người ở Hong Kong (Trung Quốc) đã chụp được ảnh “đám mây hình người” vào lúc hoàng hôn. “Bóng người” này trông rất thật, như một người đang đứng thẳng giữa những đám mây màu đỏ rực, khiến có người ngạc nhiên, có người sợ hãi. Trên mạng xã hội đã xuất hiện những lời đồn đoán rằng đây là hiện tượng siêu nhiên, là dấu hiệu của “Ngày Phán xét”…

Hình ảnh lạ xuất hiện trên bầu trời. Ảnh: Dimsum Daily.



Tuy nhiên, các trang báo của Hong Kong cho rằng, đây có thể là hiện tượng “ảo giác khuôn mặt” - một hiện tượng tâm lý phổ biến trong đó não con người nhanh chóng nhìn ra những hình ảnh quen thuộc, như mặt người, hình người trong những mẫu hình ngẫu nhiên (cái bóng, đám mây, khói, núi, vết mực…).

Tức là, não sẽ nhận ra những hình dạng quen thuộc và tự gán ý nghĩa cho những hình đó, dù trong nhiều trường hợp đó chỉ là những hình ngẫu nhiên.

Nhưng tại sao lại xuất hiện hình ảnh kỳ lạ đó trên mây?

Khả năng lớn nhất đây là hiện tượng “bóng mây”: Vào lúc hoàng hôn, những đám mây cao có thể tạo ra cái bóng trên những đám mây khác, tạo thành vệt sẫm màu trên những đám mây đó. Ví dụ, trong trường hợp nói trên, một đám mây dọc hay một cột khí bốc lên có thể tạo ra cái bóng trên một lớp mây khác, và được những màu sắc (đỏ, tím) của hoàng hôn làm cho nổi bật hơn. Hơn nữa, vào lúc hoàng hôn, khi Mặt Trời ở rất thấp, ánh sáng có thể làm cho cái bóng (của đám mây) được kéo dài hơn, càng dễ tạo ra vệt dọc sẫm màu trên các đám mây khác.

Ai cũng thấy hình này rất giống một người đang đứng. Ảnh: Dimsum Daily.



Như vậy, về khoa học thì đây không phải là hiện tượng siêu nhiên hay bất thường về khí tượng. Mà nó là sự kết hợp của mây bình thường với hiệu ứng đổ bóng lúc hoàng hôn và hiện tượng tâm lý “ảo giác khuôn mặt” mà thôi.