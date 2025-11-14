Không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa sắp về, Hà Nội sẽ rét "chuẩn mùa Đông"

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thục Hân
HHTO - Đợt gió mùa Đông Bắc sắp tới đây được dự báo là mạnh nhất kể từ đầu mùa lạnh 2025. Ở Hà Nội sẽ có mức nhiệt độ có thể nói là khá hiếm ở thời điểm tháng 11 và sẽ rét đúng kiểu của mùa Đông. Vậy hôm nào gió mùa Đông Bắc mạnh bắt đầu ảnh hưởng đến Hà Nội và nhiệt độ giảm ra sao?

Mấy ngày nay, Hà Nội đang có thời tiết “chuẩn mùa Thu”, với một đặc trưng rõ ràng là nhiệt độ chênh lệch lớn giữa ngày và đêm/ sáng sớm. Sự chênh lệch này có thể lên tới gần 10oC, chẳng hạn buổi sáng nay, 14/11, nhiệt độ Hà Nội là khoảng 17 - 18oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời) nhưng buổi trưa lại lên đến 26 - 28oC. Ngoài ra, trời rất hanh khô.

temp-nov14-1400.jpg
Nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều nay, 14/11. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Nhưng thời tiết kiểu mùa Thu Hà Nội sắp tạm dừng rồi.

Hiện nay, không khí lạnh vẫn đang từ phía Bắc di chuyển dần xuống phía Nam và đây được coi là đợt không khí lạnh mạnh nhất trong nửa sau của năm nay, tính đến thời điểm này.

Dự báo từ khoảng 16 - 17/11, ở Hà Nội bắt đầu giảm nắng. Đến khoảng 18/11, gió mùa Đông Bắc trở nên mạnh hơn, nhiệt độ cũng giảm mạnh, nhiệt độ Hà Nội vào buổi sáng sớm có thể xuống mức 13 - 14oC, là mức rét đậm. Sáng 19/11, trời còn lạnh sâu hơn nữa, nhiệt độ có thể giảm tiếp. Mô hình GFS (Hệ thống Dự báo Toàn cầu) của Mỹ dự báo nhiệt độ sáng 19/11 ở Hà Nội có thể xuống mức 12oC.

temp-nov19-0700.jpg
Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc sáng 19/11, khi có không khí lạnh mạnh, theo mô hình GFS. Ảnh: Ventusky, GFS.

Với những mức nhiệt độ dự báo như trên thì có thể thấy là trong khoảng ngày 18 - 19/11, ở Hà Nội, thời tiết kiểu mùa Đông sẽ tạm “chen ngang” giữa lúc trời đang mùa Thu. Tuy nhiên, khả năng là mùa Đông vẫn chưa bắt đầu ngay - tức là cũng chưa đến mức trời cứ nhiều mây và rét kéo dài; mà sau đó nhiệt độ lại tăng dần, mùa Thu vẫn tiếp tục. Thế nên từ hôm nay đến một tuần tới, người dân nên lựa chọn trang phục linh hoạt, có lẽ quần áo của mùa Hè, mùa Thu, mùa Đông đều có thể được dùng cả.

ft1469.jpg
Thục Hân
#thời tiết hà nội #nhiệt độ hà nội #thời tiết miền bắc #không khí lạnh miền bắc #không khí lạnh hà nội #gió mùa đông bắc #bao giờ hà nội rét đậm

