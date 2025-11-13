Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

“Phi Long đón Phượng Hoàng”: Mây hình rồng cực hiếm ở Hong Kong trước bão

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Một đám mây hình rồng nhiều màu đã xuất hiện trên bầu trời Hong Kong (Trung Quốc) đúng vào thời điểm bão Fung-wong (Phượng Hoàng) đến gần. Điều tình cờ đặc biệt là cái tên bão Phượng Hoàng cũng do Hong Kong đề xuất, nên nhiều người dân rất ngạc nhiên và gọi đây là “Phi Long đón Phượng Hoàng”. Cơ quan khí tượng đã giải thích đây là hiện tượng rất hiếm có.

Khi bão Fung-wong (Phượng Hoàng) tiến gần đến Hong Kong (Trung Quốc), bầu trời buổi chiều tối ở Hong Kong chuyển thành màu đỏ tím rực rỡ. Nhưng đó không phải là điều duy nhất tạo nên khung cảnh ấn tượng, mà trên bầu trời còn là một đám mây lượn sóng nhiều màu, trông rất giống một con rồng bay ngang.

fly-5.jpg
Không chỉ uốn lượn rất đẹp, đám mây còn có nhiều màu sắc như cầu vồng. Ảnh: HKO.

Nhiều người dân ở Hong Kong đã chụp lại được hình ảnh kỳ ảo đó và đăng lên mạng, gọi đây là “Phi Long đón Phượng Hoàng” (rồng bay đón chim phượng hoàng). Và theo niềm tin của người Á Đông thì hình ảnh rồng phượng tượng trưng cho sự may mắn, điềm lành.

Đây là video:

Nguồn: HKO.

Trước sự xôn xao của nhiều cư dân mạng, Đài Thiên văn Hong Kong (HKO) đã đưa ra lời giải thích vào hôm qua, 12/11.

Theo HKO, cảnh tượng kỳ vĩ trên bầu trời như vậy là do sự xuất hiện ngẫu nhiên của mây hình lượn sóng với mây ngũ sắc. Hình dáng uốn lượn của đám mây hình sóng là do 2 lớp không khí có tốc độ và nhiệt độ khác nhau gặp nhau. Lớp di chuyển chậm hơn xâm nhập vào lớp di chuyển nhanh hơn, “vặn” nó thành nhiều “nếp” uốn lượn như sóng.

Khi không khí phía trên đám mây hình sóng bốc lên nhanh chóng, nó ngưng tụ thành một màng mỏng làm nhiễu xạ ánh sáng, cộng với góc độ vừa khéo của Mặt Trời, đã tạo ra hình ảnh đặc biệt giống con rồng nhiều màu trên bầu trời.

fly-1.jpg
Sự kết hợp dù tình cờ nhưng rất chính xác trong tự nhiên đã tạo ra hình ảnh đẹp mắt trên bầu trời. Ảnh: HKO.

HKO cho rằng mặc dù hình ảnh “rồng bay” này không phải là “điềm báo may mắn” theo khoa học, nhưng vì nó là kết hợp của nhiều sự tình cờ một cách hoàn hảo trong tự nhiên và rất hiếm có, nên ai nhìn thấy cũng là rất may mắn rồi.

ft1469.jpg
Thục Hân
#mây hình rồng #mây ngũ sắc #bão phượng hoàng #bão fung-wong #hiện tượng lạ trên bầu trời #hiện tượng tự nhiên thú vị #hong kong

