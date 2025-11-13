Khách nước ngoài đăng video bị bé gái đạp lia lịa trên máy bay mà mẹ bé còn cười

HHTO - Một người khách nước ngoài vừa đăng video trên máy bay, cho thấy anh bị đứa trẻ ở ghế bên cạnh đạp liên tục vào người trong cơn “ăn vạ”, nhưng người mẹ của đứa trẻ còn cười và thậm chí không xin lỗi. Vị khách này cho biết sự việc xảy ra trên một chuyến bay của Việt Nam.

Video của một người tên là Paul Lee (không rõ quốc tịch) đang được chia sẻ nhanh chóng trên mạng xã hội, nhận được hàng nghìn bình luận. Trong video là sự việc xảy ra trên máy bay, khi anh Paul bị bé gái ở ghế bên cạnh đạp liên tục vào người.

Theo anh Paul, việc này xảy ra trên một chuyến bay của Vietnam Airlines vào năm 2024, nhưng bây giờ anh mới (nhớ ra để) đăng. Trên chuyến bay đó, bên cạnh anh là một bé gái và đã xảy ra tình huống bé gái ăn vạ bằng cách lăn ra ghế và đạp loạn xạ.

Đây là video:

Nguồn: Paul Lee, DailyMail.

Paul cho biết, trong khi đứa trẻ ăn vạ, khóc lóc và đạp chân, anh đã cố gắng giữ bình tĩnh và tránh làm cho sự việc căng thẳng hơn. Anh đeo tai nghe và kiên nhẫn ngồi chờ đứa trẻ dừng la khóc.

Điều đáng nói, như Paul kể, là trong khi con ăn vạ và đạp khách ngồi bên cạnh như vậy thì có lúc người mẹ lại còn cười. Paul không biết mẹ con họ là người nước nào, nhưng tóm lại là cuối cùng người mẹ cũng không xin lỗi. Paul không phản ứng vì, như anh nói, “một số “cuộc chiến” không đáng để tham gia đâu”.

Paul cũng chú thích kèm video: “Chỗ ngồi tệ nhất từng thấy (là) bên cạnh một đứa trẻ la khóc”. Video của anh đã được xem hơn 4 triệu lượt, thu hút hàng ngàn bình luận, một số người nói cũng nên thông cảm cho mẹ đứa trẻ, nhưng đa số thì bảo rằng đúng là nhiều khi rất phiền khi ngồi cạnh trẻ con, nếu bố mẹ của đứa trẻ không kiểm soát được con mình.

Netizen bình luận: “Các bà mẹ, xin hãy nhớ rằng con của các chị chỉ đặc biệt với các chị mà thôi. Xin hãy biết tôn trọng không gian của người khác”. “Để con mình đạp liên tục vào một người xa lạ là không thể chấp nhận được”. “May cho người mẹ đó là anh Paul rất lịch sự, chứ nhiều người khác không để yên đâu”.

Còn Paul kể, cũng may là sau khoảng 5 phút thì em bé này thôi ăn vạ và anh thấy mình đã đúng khi lựa chọn cách kiên nhẫn, không để một việc như vậy làm hỏng chuyến bay của mình.