Không khí lạnh mạnh sẽ gây mưa rét ở Hà Nội, dự báo bắt đầu từ hôm nào?

HHTO - Bộ phận không khí lạnh mạnh đã sắp về đến miền Bắc và dự báo sẽ gây mưa ở nhiều tỉnh thành, bao gồm Hà Nội. Vậy khi nào bắt đầu có ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc đợt này và Hà Nội sẽ mưa rét vào hôm nào?

Sau mấy ngày hanh khô và nắng rực rỡ, Hà Nội đã bắt đầu nhiều mây hơn vào hôm nay, 16/11, như đã đề cập trong một bản tin trước. Đồng thời, trời cũng ẩm hơn - điều thường thấy khi chuẩn bị đón không khí lạnh.

Vì bớt nắng nên nhiệt độ Hà Nội hôm nay giảm một chút, buổi trưa và chiều ở mức 24 - 26oC, ít gây cảm giác khá nóng như mấy ngày vừa rồi.

Dự báo không khí lạnh sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến miền Bắc từ khoảng chiều mai, 17/11, ban đầu ở khu vực Lạng Sơn - Cao Bằng, rồi mở rộng dần, đến Hà Nội vào khoảng tối - đêm mai.

Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc vào trưa và chiều 17/11: Nhiệt độ chưa thay đổi nhiều so với hôm nay. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, nhiều tỉnh thành miền Bắc sẽ có mưa, chủ yếu là mưa nhỏ, có nơi có mưa rào.

Hà Nội có thể có mưa nhỏ ngay từ chiều đến tối mai, 17/11, khi trời bắt đầu chuyển gió, nhưng nhiệt độ chưa thay đổi nhiều. Mưa tiếp tục xảy ra rải rác, gián đoạn ở Hà Nội trong cả ngày 18/11, chủ yếu là mưa nhỏ, mưa phùn. Dự báo trong ngày 18/11, nhiệt độ giảm mạnh do không khí lạnh về, cả ngày cũng chỉ ở khoảng 15oC, vậy là vừa mưa vừa rét.

Dự báo mưa (những vùng màu xanh da trời) ở một số khu vực tại miền Bắc vào sáng 18/11 (thứ Ba tới). Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Mưa do gió mùa Đông Bắc về thế này sẽ không kéo dài, tuy nhiên khi có mưa, lại còn rét, thì chắc chắn sẽ gây phiền phức, nhất là với những người tham gia giao thông, ngoài ra trời có thể có dông (dù khả năng thấp). Vì vậy, người dân lưu ý mặc ấm, có đồ che mưa, tốt nhất là có áo khoác chống thấm nước, và đặc biệt là nếu đang ở ngoài trời mà thấy có dông thì cần tìm chỗ trú ngay.