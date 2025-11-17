Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

“Ánh sáng kỳ lạ” xuất hiện cùng lốc xoáy ở Đà Nẵng có thể là hiện tượng gì?

HHTO - Trận lốc xoáy ở Đà Nẵng vào đêm Chủ Nhật đã khiến hàng chục ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng. Đáng chú ý là có người dân kể lại rằng lốc xoáy còn đi kèm “ánh sáng kỳ lạ”. Hiện tượng ánh sáng đi kèm lốc xoáy như vậy có thể là gì?

Lốc xoáy xảy ra vào khuya hôm qua, 16/11, đã khiến khoảng 50 ngôi nhà ở phường Hương Trà và xã Chiên Đàn (Đà Nẵng) bị tốc mái, hư hỏng; có 4 người dân bị thương, theo Tiền PhongThanh Niên.

Trận lốc xoáy này xảy ra vào khoảng 22h30’. Một số người ở những khu vực bị ảnh hưởng cho biết, có tiếng gió rít liên hồi, gió xoáy dữ dội, dù lốc quét qua rất nhanh nhưng hất tung nhiều mái tôn, quật đổ một số cây cối, đánh sập cả khung tôn sắt…

Đáng chú ý, một người dân tên là P.T.T. còn cho biết, khi bà nhìn ra cửa sổ vì nghe tiếng gió mạnh thì thấy cơn lốc rất lớn kèm "ánh sáng kỳ lạ".

damage.jpg

Vậy hiện tượng ánh sáng lạ đi kèm lốc xoáy đó có thể là gì?

Trước hết, phải nói rõ rằng đây là lời kể của một người ở khu vực có lốc xoáy, không phải là điều được các cơ quan khí tượng ghi nhận, nên hiện chưa thể xác nhận 100% ánh sáng khi có lốc xoáy là gì. Nhưng trong bối cảnh lốc xoáy như vậy thì có khả năng lớn đó là chớp/ sét hoặc hiện tượng phóng điện.

Thực tế, lốc xoáy thường xảy ra trong những cơn dông, có kèm sấm chớp. Ánh sáng chói xuất hiện trong một cơn lốc xoáy thường chính là tia chớp.

Ngoài ra, lúc đó có gió mạnh, nhiều mảnh vỡ bay tứ tung, thì các đường dây điện cũng có thể bị hư hỏng, gây sự cố điện và lóe sáng.

des.jpg

Nhiều người nói lốc xoáy cuốn phăng các tấm tôn, tấm kim loại… Chính những tấm này lại có thể trở thành những bề mặt phản chiếu ánh sáng của đèn đường, đèn trong nhà hoặc chớp, tạo ra ánh sáng lóe lên bất ngờ hoặc loang loáng trong gió xoáy. Khi những tấm này bị cuốn bay trong không trung, xoay tròn, chúng có thể gây hiện tượng phản xạ ánh sáng theo những cách khác thường, khiến người dân - lúc đó lại đang sợ hãi - cảm thấy đó là “ánh sáng kỳ lạ”.

Cũng có những trường hợp hiếm là gió xoáy mạnh và các mảnh vụn/ hạt bụi chuyển động nhanh gây ra hiện tượng tĩnh điện. Một số nhà nghiên cứu trên thế giới cũng từng cho rằng đôi khi, ở các lốc xoáy có “ánh sáng” mờ mờ, đặc biệt là trong điều kiện trời rất tối.

Thậm chí, “ánh sáng kỳ lạ” mà người dân ở Đà Nẵng nhìn thấy có thể là sự kết hợp của nhiều hiện tượng: Chớp, các mảnh kim loại phản chiếu ánh sáng, đường dây điện bị hư hại…

metal.jpg

Tóm lại, trong bối cảnh buổi đêm tối, gió dữ dội và nhiều mảnh tôn, vật liệu bị gió cuốn, thì “ánh sáng kỳ lạ” đi kèm lốc xoáy ở Đà Nẵng có khả năng lớn nhất là chớp/ sét hoặc tia lửa điện (có thể chính từ lốc xoáy hoặc từ đường điện bị hư hỏng).

Nhưng vì hiện tượng này xảy ra rất nhanh, trong thời gian rất ngắn, nên những giải thích trên là những khả năng hợp lý và đã có thể xảy ra, chứ rất khó có sự xác nhận chính thức.

Người dân cần lưu ý là khi thấy lốc xoáy, nếu đang ở trong nhà thì nên ở phòng thấp nhất, sâu nhất, tránh xa các cửa, cửa sổ, tường bên ngoài; nếu có thể thì núp dưới một vật dụng chắc chắn như cái bàn lớn chẳng hạn, dùng chăn/ đệm/ gối che đầu và cơ thể; tuyệt đối không dùng thang máy khi ngoài trời đang có lốc xoáy (do lúc đó có thể mất điện).

*Ảnh trong bài: Một số nhà cửa bị hư hại ở xã Chiên Đàn (Đà Nẵng) do lốc xoáy đêm 16/11. Ảnh: TPO.

ft1469.jpg
#lốc xoáy ở đà nẵng #hiện tượng tự nhiên kỳ lạ #ánh sáng kỳ lạ #làm gì khi có lốc xoáy

