Không khí lạnh sắp về mạnh đến mức nào, Hà Nội sẽ có gió Đông Bắc cấp mấy?

HHTO - Bộ phận không khí lạnh mạnh đang di chuyển từ phía Bắc xuống phía Nam khiến nhiệt độ thay đổi hẳn, có trạm đo ở Trung Quốc được cho là đã ghi nhận mức nhiệt độ -40,8 độ C. Đây chính là đợt không khí lạnh sắp ảnh hưởng đến nước ta - nó sẽ khiến ở Hà Nội có gió Đông Bắc cấp mấy và mưa nhiều không?

Miền Bắc sẽ bắt đầu chịu ảnh hưởng của bộ phận không khí lạnh mạnh từ khoảng chiều tối nay, 17/11. Không khí lạnh sẽ về đến khu vực Cao Bằng - Lạng Sơn trước tiên, rồi dự báo sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến Hà Nội từ khoảng đêm nay sang rạng sáng mai.

Vậy không khí lạnh lần này mạnh đến mức nào?

Cơ quan khí tượng của Trung Quốc đã thông báo đây là đợt không khí lạnh rất mạnh nên họ đã ra cảnh báo màu xanh da trời về đợt lạnh này, theo Xinhua. Đây là cảnh báo mức đầu tiên (thấp nhất) trong hệ thống cảnh báo thời tiết 4 mức ở Trung Quốc.

Trung tâm Khí tượng Quốc gia của Trung Quốc (NMC) thông báo, đợt không khí lạnh khiến nhiệt độ trung bình ngày ở phía Đông và các khu vực ở miền Trung của Trung Quốc giảm 6 - 14oC, “đường đóng băng 0oC” dịch xuống phía Nam, tới tỉnh An Huy và Hồ Bắc vào sáng mai, 18/11, theo trang China Daily.

temp-nov18-0600.jpg
Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc vào sáng mai, 18/11: Có thể thấy nhiệt độ ở Lạng Sơn đã giảm rõ rệt. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Theo dữ liệu được chia sẻ bởi một số tài khoản về thời tiết ở Trung Quốc, thì một trạm thời tiết tự động ở Tân Cương đã ghi nhận mức nhiệt độ -40,8oC vào sáng 15/11 (ở độ cao 2.640 mét trên mực nước biển). Đây được cho là mức nhiệt độ thấp nhất từng được ghi nhận ở Trung Quốc kể từ đầu mùa lạnh 2025, dù NMC chưa chính thức xác nhận.

Một chuyên gia khí tượng ở NMC nói, đợt không khí lạnh này còn gây ra gió giật mạnh, có thể đạt 61 km/h (cấp 7) ở một số khu vực.

Dự báo nhiệt độ Hà Nội cũng giảm mạnh vào ngày mai do ảnh hưởng của không khí lạnh, có thể xuống mức 15oC hoặc thậm chí thấp hơn, đồng thời Hà Nội có gió Đông Bắc với sức gió 16 - 24 km/h (cấp 3 - 4).

temp-nov18-1500.jpg
Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc vào chiều mai, 18/11: Nhiệt độ toàn miền giảm mạnh. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Mưa có thể xảy ra cả ngày mai ở Hà Nội, chủ yếu là mưa nhỏ, có thể có lúc mưa vừa (không lâu, ít khả năng gây ngập). Như vậy nói chung là ngày mai Hà Nội mưa gió rét mướt, nên người dân lưu ý mặc ấm, có đồ che mưa, che mũi họng để giảm nguy cơ mắc cúm, viêm đường hô hấp.

ft1469.jpg
Thục Hân
