Bao giờ Hà Nội hết rét đậm, nhiệt độ tăng thế nào khi có nắng ấm trở lại?

HHTO - Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, Hà Nội đang có ngày rét nhất từ đầu mùa lạnh năm nay với nhiệt độ xuống mức rét đậm. Dự báo khi nào thì rét sẽ giảm và thời tiết “rất mùa Thu Hà Nội” sẽ quay lại? Khi đó nhiệt độ sẽ tăng bao nhiêu độ C?

Sau một ngày mưa rét khi gió mùa Đông Bắc mới về, Hà Nội chuyển rét đậm “chuẩn mùa Đông” vào hôm nay, 19/11. Nhưng sau một lúc buổi sáng sớm thì trời đã dừng mưa, chuyển sang rét khô, như vậy là đỡ hơn nhiều so với tình trạng vừa mưa vừa rét.

Cả ngày hôm nay, nhiệt độ Hà Nội có thể chỉ ở mức 15oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời), hoặc đến chiều có thể nhích lên được mức 16oC. Dù sao tính theo nhiệt độ trung bình ngày thì vẫn là mức rét đậm khi mà sáng nay nhiệt độ chỉ khoảng 12 - 13oC.

Nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều nay, 19/11. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Nhưng dự báo rét đậm ở Hà Nội chỉ duy trì nốt hôm nay, sang ngày mai là bớt rồi.

Theo các mô hình hiện tại, Hà Nội đỡ rét đáng kể và không còn rét đậm từ ngày mai, 20/11, với nhiệt độ cảm nhận buổi trưa và chiều tăng khoảng 5oC hoặc hơn (so với cùng thời điểm hôm nay), ít nhất là sẽ lên đến 20oC, trời có nắng. Trong vài ngày sau đó, nhiệt độ còn tăng nữa.

Nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều mai, 20/11: Trời ấm hơn rõ rệt. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Có một điều đáng lưu ý là dù ngày mai nhiệt độ tăng vào trưa và chiều nhưng buổi sáng vẫn rất rét, vẫn chỉ khoảng 14oC. Mấy ngày sau đó nhiệt độ buổi đêm và sáng sớm cũng chỉ lên mức 15 - 16oC, gọi là đỡ hơn nhưng vẫn rét. Vì vậy, người dân vẫn cần mặc thật ấm khi ra ngoài buổi sáng sớm hoặc tối muộn, nhưng nên chọn trang phục linh hoạt vì buổi trưa khá ấm.

Tóm lại, Hà Nội hết rét đậm từ mai, 20/11, rồi từ khoảng 21/11 thì lại đón thời tiết “rất mùa Thu” với nắng khô (rất khô), nhưng người dân lưu ý là buổi sáng và tối vẫn rất lạnh dù ban ngày ấm áp hơn.