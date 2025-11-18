Bao giờ Hà Nội hết mưa và trời chuyển khô ráo, hôm nào mới có nắng trở lại?

HHTO - Hà Nội có mưa và nhiệt độ đang giảm dần do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh. Trời rét đã đành, mà kèm mưa thì việc tham gia giao thông trở nên khá khó khăn. Dự báo khi nào Hà Nội hết mưa và trời lại hửng nắng ấm?

Đợt không khí lạnh về đã khiến Hà Nội mưa lạnh vào sáng nay, 18/11, như đã đề cập trong bản tin trước. Mặc dù chủ yếu chỉ là mưa nhỏ, không gây ngập nhưng mưa liên tục khiến việc đi lại ngoài trời bị ảnh hưởng không ít, nhiều nơi tắc đường.

Dự báo mưa ở Hà Nội sẽ còn diễn ra trong suốt ngày hôm nay, kèm theo nhiệt độ giảm dần, từ sáng đến trưa/ chiều sẽ giảm khoảng 5 - 6oC (từ 20 - 21oC vào buổi sáng giảm đến mức 15 - 16oC vào buổi chiều), nên có lẽ tình hình giao thông cả ngày hôm nay đều không dễ dàng gì.

Nhưng mưa do không khí lạnh lần này không kéo dài, dự báo Hà Nội hết mưa ngay từ ngày mai, 19/11, hoặc cùng lắm có thể chỉ còn mưa ít, không đáng kể, vào lúc rạng sáng, còn trong ngày khô ráo, thời tiết “rất mùa Đông”.

Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc vào trưa và chiều mai, 19/11: Trời lạnh khô. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Không chỉ mưa mà ngay cả mức nhiệt độ thấp (mức rét đậm) ở Hà Nội cũng không kéo dài. Theo các mô hình hiện tại, đến ngày 20/11, trời bắt đầu hửng nắng, và nắng lên là nhiệt độ lại tăng dần. Trong những ngày tiếp theo, nhiệt độ tiếp tục tăng và mùa Thu trở lại: Buổi sáng lạnh, trưa - chiều ấm, và nắng lại rực rỡ.

Tất nhiên, thời tiết “chuẩn mùa Thu” quay lại cũng là khi trời lại rất hanh khô.

Như vậy, dự báo Hà Nội sẽ hết mưa từ ngày mai, 19/11, chuyển khô ráo. Rồi từ 20/11 là hửng nắng và rất khô. Trong thời tiết thay đổi liên tục như vậy, người dân nên lựa chọn trang phục linh hoạt, mặc ấm, nhất là vào đêm và sáng sớm, vì ngay cả vào những ngày trời nhiều nắng thì buổi sáng vẫn có thể rất lạnh.