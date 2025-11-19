Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Cloudflare là gì mà vừa gặp sự cố đã kéo ChatGPT sập theo, không thể truy cập?

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Hàng triệu người, hoặc hàng chục triệu, đã không khỏi sốt ruột và lo lắng khi thấy thông báo lỗi lúc truy cập ChatGPT, X, Canva… Thậm chí, nhiều người đã tưởng máy hoặc đường mạng của mình bị lỗi. Nhưng tất cả xuất phát từ một sự cố của Cloudflare - cái tên mà chắc còn chưa ai nghe đến. Vậy Cloudflare là gì mà khi bị lỗi lại có thể kéo cả những “ông lớn” sập theo?

Những thông báo lỗi, những trang web không truy cập được - bao gồm cả ChatGPT, Spotify, X…, đã khiến rất nhiều người trên khắp thế giới hoang mang vào tối thứ Ba, 18/11.

Có người tưởng máy mình lỗi. Có người tưởng các dịch vụ bắt phải trả tiền…

Nhưng hóa ra, tất cả là do một sự cố Cloudflare.

Thật vậy, Cloudflare bắt đầu thông báo về sự cố toàn cầu vào khoảng gần 7h tối qua (giờ Việt Nam). Nhiều trang web đã bị ảnh hưởng, bao gồm Canva, ChatGPT…, và cả trang web chuyên theo dõi các sự cố Internet là DownDetector, theo Axios.

Khoảng 3 tiếng sau, vấn đề của Cloudflare đã gần như được giải quyết, theo thông báo trên trang web của họ. Nhưng như vậy cũng đã gây không ít xôn xao trong cộng đồng mạng rồi.

Điều có thể coi là thú vị ở đây là cư dân mạng - những người đã rất lo lắng, sốt ruột khi các trang web “sập” - hầu như không ai biết Cloudflare là gì.

err.jpg
Một thông báo lỗi mà nhiều người dùng đã gặp vào tối 18/11 khi truy cập những trang web lớn. Ảnh: Jaap Arriens/ AFP.

Vậy Cloudflare là gì mà ảnh hưởng lớn đến vậy?

Phần lớn Internet hoạt động dựa trên một số ít các nhà cung cấp cơ sở hạ tầng, mà Cloudflare là một trong số đó (và là một “nhân vật” lớn). Cloudflare cung cấp dịch vụ mạng và bảo mật cho nhiều công ty để giúp các trang web và ứng dụng của họ hoạt động, theo Independent.

cloudflare.jpg
Cloudflare là một công ty lớn mà rất ít người biết đến tên. Ảnh: Eric Risberg/ AP.

Có thể hình dung đơn giản một trang web là một tòa chung cư lớn. Hằng ngày, có nhiều người đến chung cư này (những người truy cập trang web). Trong đó có những người thân thiện (là những người dùng web thật) và cả một số kẻ gây rối (tin tặc, phần mềm tự động…). Đôi khi, thang máy trong chung cư chạy rất chậm (trang web tải chậm); và khi có rất nhiều người vào cùng lúc thì tòa nhà sẽ “hết chịu nổi” (trang web sập).

Vì vậy, tòa chung cư này thuê Cloudflare - hoạt động như một hệ thống thông minh ở ngay cổng. Hệ thống này sẽ kiểm tra những người định ghé vào chung cư trước khi họ vào, chặn những người khả nghi lại, cho những người đàng hoàng vào. Nếu bỗng nhiên có rất đông người muốn vào cùng lúc, thang máy của chung cư sẽ không hoạt động được, lúc này Cloudflare lại chia khách ra các “cổng” khác nhau trên khắp thế giới để giảm tải cho cổng chính. Việc này khiến khách có thể vào chung cư bình thường (người dùng truy cập website bình thường).

Ngoài ra, Cloudflare còn có các chức năng khác nhưng chúng ta cũng không cần đi sâu vào các vấn đề kỹ thuật, mà chỉ cần biết là Cloudflare giúp cho tòa chung cư (trang web) hoạt động hiệu quả.

btw.jpg
Có thể hình dung Cloudflare đứng giữa người dùng và máy chủ thế này. Ảnh: HHT.

Tại sao Cloudflare gặp sự cố?

Theo người phát ngôn của công ty, một file được tạo tự động để quản lý lưu lượng truy cập đe dọa đã lớn hơn kích thước kỳ vọng, gây sập hệ thống phần mềm xử lý lưu lượng truy cập cho một số dịch vụ của Cloudflare, thông tin được đăng trên Axios.

Tuy nhiên, Cloudflare nói rằng không có bằng chứng cho thấy đây là một vụ tấn công hoặc do hoạt động độc hại nào.

Nói chung, các sự cố như của Cloudflare vừa rồi không xảy ra thường xuyên, nhưng khi chúng xảy ra thì người dùng trên khắp thế giới đều có thể bị ảnh hưởng. Điều này cho thấy Internet cũng có thể “mong manh” đến mức nào, và chỉ cần một mắt xích gặp sự cố là rất nhiều dịch vụ quan trọng trên khắp thế giới cũng có thể bị tê liệt.

Còn hiện tại, Cloudflare thông báo các dịch vụ đều hoạt động lại bình thường rồi.

ft1469.jpg
Thục Hân
#chatgpt bị lỗi #cloudflare là gì #cloudflare sập #sự cố cloudflare #lỗi truy cập trang web #lỗi cloudflare

