Đăng ảnh vé số trúng giải lên nhóm chat, bị bạn thân lừa lấy luôn giải thưởng

HHTO - Rất mừng vì mình trúng xổ số, một thanh niên đã đăng ảnh chụp tờ xổ số trúng giải lên nhóm chat gồm những người bạn thân để khoe. Ai ngờ, một người bạn dùng luôn ảnh đó để nhận giải và tất nhiên là giữ luôn tiền.

Trong thời của mạng xã hội, người ta hay nói là “khoe cái gì dễ mất cái ấy”, nghe tưởng nói chơi mà hóa ra lại là chân lý. Ít nhất là trong trường hợp của thanh niên trúng xổ số này.

Thanh niên này ở Trung Quốc, mới đây may mắn trúng xổ số. Vui mừng vì điều này và nghĩ chắc chắn nhóm bạn thân cũng mừng cho mình nên anh chụp ảnh tờ vé số trúng thưởng và khoe lên nhóm chat (là nhóm bạn thân), theo trang China Press.

Nhưng trong cái may lại có cái không hay: Một người bạn thân (kiểu "thân ai nấy lo!") trong nhóm đã lấy luôn ảnh tờ vé số đó để tự nhận giải.

Nghe thì có vẻ vô lý nhưng đây là thật hoàn toàn. Hôm 12/11, chủ nhân thật sự của tờ vé số hào hứng đi nhận giải thì được thông báo đã có người nhận rồi - thật là một nước đi không lường trước được.

Khi khoe ảnh tờ vé số trúng giải, anh thanh niên không nghĩ rằng giải thưởng sẽ nhanh chóng "bay màu". Ảnh: China Press.



Thấy đây chẳng khác nào một vụ lừa đảo hoặc ăn cướp, anh liền báo cảnh sát.

Sau khi điều tra, cảnh sát phát hiện ra rằng anh bạn họ Zhao trong nhóm chat chính là thủ phạm. Zhao lấy ảnh tờ vé số của anh thanh niên nói trên gửi cho một người ở công ty xổ số mà anh ta quen, nói rằng chính mình trúng giải, đề nghị được nhận giải bằng cách chuyển khoản do mình “đi vắng”.

Người ở công ty xổ số có biết Zhao, thấy Zhao là khách quen, thường xuyên mua vé số, mà giải thưởng lần này cũng không thật sự lớn, nên không mảy may nghi ngờ mà chuyển khoản luôn.

Khi cảnh sát liên hệ, Zhao đã nhận tội. Anh nói đã “tỉnh ngộ”, nhận ra mức độ nghiêm trọng của hành vi của mình và trả lại tiền cho người trúng số.

Cảnh sát đã phải vào cuộc tìm lại giải thưởng bị mất. Ảnh: China Press.



Sau đó, cảnh sát khuyên hai bên hòa giải. Nạn nhân - tức là người trúng số - đã rộng lòng tha lỗi cho Zhao.

Nhưng không biết sau việc này thì hai người còn là bạn thân nữa không.