Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đời sống

Google News

Hoảng loạn vì cháy nhà, cô gái đá văng anh lính cứu hỏa rơi từ tầng 2 xuống

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Khi rán trứng gây cháy nhà, một cô gái đã sợ hãi đến mức gây ra tình huống trớ trêu: Cô đạp anh lính cứu hỏa leo thang lên cứu mình khiến anh ngã văng từ tầng 2 xuống đất, rồi vì không ai kịp cứu cô nữa nên cô… tự rơi nốt từ tầng 2 luôn.

Việc tập luyện phản ứng trong tình huống hoạn nạn bất ngờ đúng là rất cần thiết, bởi vào những lúc khó khăn đó, không phải ai cũng bình tĩnh được.

Thậm chí, có trường hợp người gặp nguy còn hoảng loạn đến mức gây hại cho cả người cứu mình, như cô gái trong sự việc này.

Theo trang The Straits Times, trạm cứu hỏa ở phường Higashiyodogawa (Osaka, Nhật Bản) đã nhận được cuộc gọi khẩn cấp lúc khoảng 7h sáng ngày 14/11. Một cô gái trong khi rán trứng đã gây cháy trong căn hộ ở tầng 2 tại một tòa nhà chung cư 4 tầng.

22 chiếc xe cứu hỏa lập tức được cử tới hiện trường. Trong khi đó, lửa đã lan ra và làm cho cho căn hộ bốc cháy, theo Yahoo! News Japan.

fighter.jpg

Lúc đội cứu hỏa tới, cô gái đang ngồi ở rìa ban-công, có vẻ rất sợ hãi, còn bên trong căn hộ có những tiếng nổ nhỏ.

Vì mất bình tĩnh, cô gái không nghe lời hướng dẫn của một anh lính cứu hỏa là di chuyển về phía anh, mà chỉ la hét vì sợ.

Đội cứu hỏa liền bắc thang lên chỗ cô, nhưng khi đang loay hoay leo xuống thì cô gái này bất chợt đá một cú, làm cho anh lính cứu hỏa đang cố đỡ cô đã bị ngã khỏi thang, rơi xuống đất.

Thậm chí, cô gái đã hoảng loạn đến mức tiếp tục đá cái thang đi, kết quả là chính cô cũng rơi nốt.

Đội ngũ y tế cho biết cô bị thương nhẹ ở chân và cằm do cú ngã.

Đây là video:

Nguồn: VW908kk.

Dù cô gái gây náo loạn như vậy nhưng nhiều người xem video thấy thông cảm cho cô, nói rằng phản ứng của con người trong tình huống như vậy là “dễ hiểu”. Nhưng điều này cũng cho thấy rằng công việc của những người cứu hộ là khó khăn đến mức nào, và mỗi người đều nên học các cách giữ an toàn cũng như phản ứng trong tình huống bất ngờ.

ft1469.jpg
Thục Hân
#cháy nhà #lính cứu hỏa #tai nạn khi cứu hỏa #hỏa hoạn

Xem thêm

Cùng chuyên mục