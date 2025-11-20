Hoảng loạn vì cháy nhà, cô gái đá văng anh lính cứu hỏa rơi từ tầng 2 xuống

HHTO - Khi rán trứng gây cháy nhà, một cô gái đã sợ hãi đến mức gây ra tình huống trớ trêu: Cô đạp anh lính cứu hỏa leo thang lên cứu mình khiến anh ngã văng từ tầng 2 xuống đất, rồi vì không ai kịp cứu cô nữa nên cô… tự rơi nốt từ tầng 2 luôn.

Việc tập luyện phản ứng trong tình huống hoạn nạn bất ngờ đúng là rất cần thiết, bởi vào những lúc khó khăn đó, không phải ai cũng bình tĩnh được.

Thậm chí, có trường hợp người gặp nguy còn hoảng loạn đến mức gây hại cho cả người cứu mình, như cô gái trong sự việc này.

Theo trang The Straits Times, trạm cứu hỏa ở phường Higashiyodogawa (Osaka, Nhật Bản) đã nhận được cuộc gọi khẩn cấp lúc khoảng 7h sáng ngày 14/11. Một cô gái trong khi rán trứng đã gây cháy trong căn hộ ở tầng 2 tại một tòa nhà chung cư 4 tầng.

22 chiếc xe cứu hỏa lập tức được cử tới hiện trường. Trong khi đó, lửa đã lan ra và làm cho cho căn hộ bốc cháy, theo Yahoo! News Japan.

Lúc đội cứu hỏa tới, cô gái đang ngồi ở rìa ban-công, có vẻ rất sợ hãi, còn bên trong căn hộ có những tiếng nổ nhỏ.

Vì mất bình tĩnh, cô gái không nghe lời hướng dẫn của một anh lính cứu hỏa là di chuyển về phía anh, mà chỉ la hét vì sợ.

Đội cứu hỏa liền bắc thang lên chỗ cô, nhưng khi đang loay hoay leo xuống thì cô gái này bất chợt đá một cú, làm cho anh lính cứu hỏa đang cố đỡ cô đã bị ngã khỏi thang, rơi xuống đất.

Thậm chí, cô gái đã hoảng loạn đến mức tiếp tục đá cái thang đi, kết quả là chính cô cũng rơi nốt.

Đội ngũ y tế cho biết cô bị thương nhẹ ở chân và cằm do cú ngã.

Đây là video:

Nguồn: VW908kk.

Dù cô gái gây náo loạn như vậy nhưng nhiều người xem video thấy thông cảm cho cô, nói rằng phản ứng của con người trong tình huống như vậy là “dễ hiểu”. Nhưng điều này cũng cho thấy rằng công việc của những người cứu hộ là khó khăn đến mức nào, và mỗi người đều nên học các cách giữ an toàn cũng như phản ứng trong tình huống bất ngờ.