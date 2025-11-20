Cô gái Trung Quốc mất tích ở Campuchia, cảnh sát tìm thì phát hiện điều bất ngờ

HHTO - Một cô gái người Trung Quốc - cũng là người nổi tiếng trên mạng xã hội - sang Campuchia thăm người yêu rồi không quay lại như dự định nên gia đình báo cảnh sát là cô mất tích. Và khi cảnh sát điều tra thì lại phát hiện ra sự thật mà ít ai ngờ tới.

Cô Zhang Mucheng, 26 tuổi, là một người nổi tiếng trên mạng xã hội ở Trung Quốc, cũng thường được gọi là “Cô Cam”. Đầu tháng 11, cô sang Campuchia thăm người yêu, là chủ một nhà hàng ở đó.

Theo dự định, Zhang sẽ đi chuyến bay ngày 13/11 để về Trung Quốc. Tuy nhiên, đến hôm đó cô không lên máy bay, không quay về, và điện thoại của cô thì không liên lạc được kể từ ngày 12/11, nên cả gia đình, bạn bè và các fan của cô đều rất lo lắng.

Một số hình ảnh của Zhang trên mạng xã hội. Ảnh: The Cambodia China Times.

Cho rằng Zhang gặp nguy ở Campuchia, gia đình cô liền báo cảnh sát.

Trong lúc đó, chị và bạn bè của Zhang đã đăng tin tìm người mất tích trên các mạng xã hội Douyin và Weibo của Trung Quốc với hy vọng có thông tin. Các fan của cô còn tổ chức gây quỹ để hỗ trợ gia đình cô tìm kiếm ở Campuchia, khiến sự việc càng được nhiều người quan tâm.

Cảnh sát cũng vào cuộc tìm kiếm Zhang, để rồi phát hiện ra một sự thật khó tin: Zhang bị bắt ở Campuchia - mà bị cảnh sát Campuchia bắt chứ không phải bị bắt cóc, theo xác nhận của các nhà chức trách địa phương với trang The Cambodia China Times vào ngày 19/11.

Hóa ra, Zhang bị cáo buộc tham gia vào nhiều hoạt động lừa đảo trực tuyến và hợp tác với các nhóm tội phạm để tạo điều kiện cho việc buôn người qua biên giới từ tháng 10 đến tháng 11/2025.

Zhang khi bị cảnh sát Campuchia bắt giữ. Ảnh: The Cambodia China Times.

Một nguồn tin thông báo với trang The Cambodia China Times rằng những khoản tiền từ các hoạt động phạm pháp trên được chuyển vào một tài khoản ngân hàng, đăng ký theo tên của Zhang.

Theo luật của Campuchia thì tội lừa đảo có thể bị phạt tù 2 - 5 năm; tội liên quan đến buôn người qua biên giới có thể bị phạt tù 7 - 15 năm.

Hiện Zhang đang bị tạm giam để chờ ngày xét xử. Còn các fan của cô và cộng đồng mạng nói chung đều rất ngỡ ngàng, khi mà người tưởng bị mất tích hóa ra lại thuộc đường dây lừa đảo thế này.