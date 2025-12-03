Một nữ sinh Hàn Quốc tự kết thúc cuộc đời sau khi bị quán đăng ảnh ăn trộm kem

HHTO - Một nữ sinh 18 tuổi ở Hàn Quốc đã tự chấm dứt cuộc sống sau khi một quán kem đăng ảnh cô ăn trộm kem mà ảnh đó không được làm mờ mặt. Nữ sinh đã rất lo lắng khi ảnh bị lan truyền, và có kể với người bạn rằng mình đã ăn trộm kem khoảng 90.000 đồng. Trước khi gia đình kịp giúp đỡ, cô ấy đã có lựa chọn không thể đảo ngược.

Cư dân mạng ở Hàn Quốc đều cảm thấy xót xa và đang tranh luận về vấn đề ảnh cá nhân sau vụ việc một nữ sinh 18 tuổi, họ Lee, tự sát ở nhà cô ấy tại quận Hongseong (tỉnh Nam Chungcheong, Hàn Quốc). Gia đình Lee tin rằng Lee làm như vậy là do trước đó, những hình ảnh cô ăn trộm kem ở một quán kem đã bị đăng lên mạng mà không che hoặc làm mờ mặt, theo trang The Korea Herald.

Theo các trang tin Hàn, dường như Lee đã ăn trộm 2 - 3 lần ở cùng một quán kem gần trường - là quán tự phục vụ, không có người bán đứng liên tục ở đó.

Một cửa hàng kem và đồ ăn vặt tự phục vụ (không có người đứng bán) ở Hàn Quốc. Ảnh minh họa: Bae Jung-won.

Hành vi ăn trộm của Lee đã bị camera quan sát ở quán ghi lại, rồi người chủ quán gửi những ảnh đó tới một trung tâm dạy thêm ở địa phương.

Những hình ảnh này đều không được che mặt hay làm mờ mặt, và người đứng đầu trung tâm dạy thêm đã bảo với các học sinh của mình tìm hiểu xem kẻ trộm là ai. Bởi vậy, các học sinh ở trung tâm đó bắt đầu chia sẻ ảnh Lee lấy trộm kem, rồi ảnh nhanh chóng được gửi cho rất nhiều học sinh, sinh viên trong khu vực.

Và tất nhiên, Lee cũng thấy những ảnh đó.

Lee trở nên cực kỳ lo sợ, nhắn tin cho vài người bạn: “Tớ làm thế nào bây giờ…”, “Làm sao tớ dám ra ngoài ở Hongseong được nữa?”…

Hôm trước khi tự sát, Lee thừa nhận với một người bạn rằng cô ăn trộm kem vì lúc đó không có tiền, và số kem cô ăn trộm có giá trị khoảng 5.000 won (90.000 đồng). Người bạn đã cố gắng an ủi Lee, còn mẹ của Lee dự định sẽ gặp chủ quán kem vào ngày hôm sau để giải quyết sự việc.

Nhưng đến sáng hôm sau thì Lee đã qua đời.

Lee trở nên rất lo lắng, sợ hãi sau khi hình ảnh bị chia sẻ rộng rãi. Ảnh minh họa: Getty.

Ngày Lee tự sát là 23/9 nhưng vụ việc mới được đăng trên các trang báo Hàn và đang gây tranh luận lớn về quyền riêng tư và hình ảnh cá nhân.

Từ trước đến nay, nhiều cửa hàng ở Hàn vẫn đăng ảnh những người ăn trộm đồ bị camera quan sát ghi lại. Họ nói rằng vấn đề ăn trộm này ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc kinh doanh của họ, nên họ đành phải làm như vậy.

Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng đặt câu hỏi rằng liệu có nhất thiết phải đăng ảnh không che mặt hay không, đặc biệt khi liên quan đến trẻ em. Có những người cho rằng nếu trẻ em ăn trộm thì cần được giải quyết theo trình tự đúng pháp luật và có tính giáo dục, thay vì “phơi mặt” các em ra trước công chúng.

Hơn nữa, theo luật về quyền hình ảnh ở Hàn Quốc, việc đăng ảnh có thể nhận dạng cá nhân mà không có sự cho phép là phạm pháp, có thể bị kết tội phỉ báng hoặc xâm phạm quyền riêng tư.

Việc đăng ảnh rõ mặt người khác mà không được cho phép là vi phạm pháp luật ở nhiều quốc gia. Ảnh minh họa: The Star.

Hiện tại gia đình Lee đã gửi đơn tới cảnh sát, cáo buộc chủ quán kem vi phạm luật về bảo vệ thông tin cá nhân và truyền thông thông tin. Còn người đứng đầu trung tâm dạy thêm mà chia sẻ hình ảnh của Lee cho các học sinh khác cũng bị cáo buộc vi phạm luật về truyền thông thông tin.