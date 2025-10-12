Đọc sách Để Con Ôm Mẹ Nhé: Không bao giờ là muộn để nói lời yêu thương với mẹ

HHTO - Cuốn sách này đã được tác giả chăm chút suốt 10 năm để dành tặng người mẹ quá cố, nên tràn ngập thương yêu xen lẫn tiếc nuối. Mỗi câu chuyện trong sách đều là một lời nhắn nhủ, rằng không bao giờ là muộn để bạn bày tỏ tình cảm với mẹ mình.

Để Con Ôm Mẹ Nhé! là cuốn sách đầu tay được tác giả Trần Thúy Hằng ấp ủ dành tặng người mẹ quá cố của mình, chia sẻ những câu chuyện tràn đầy cảm hứng và lòng biết ơn, cùng với đó là rất nhiều tiếc nuối vì đã chưa kịp giãi bày cùng mẹ.

Tác phẩm được xem như hành trình tự khám phá bản thân và chữa lành tâm trí, trải dài suốt 10 năm trưởng thành của nữ tác giả, từ thời điểm vẫn còn là một cô gái bé bỏng phải vượt qua cú sốc chứng kiến cái chết của mẹ, và cuối cùng là trở thành một người phụ nữ trưởng thành mạnh mẽ.

Tác giả Thúy Hằng đã dồn hết nỗi nhớ thương mẹ vào cuốn sách.

“Tôi nghĩ mình cần phải tái sinh từ những nỗi đau. Mặc dù chia tay là điều gì đó rất đau buồn, nhưng chúng ta không thể vì thế mà gục ngã. Tôi muốn viết tiếp câu chuyện còn dang dở của mẹ, và chỉ có thể dùng cuộc sống trọn vẹn của chính mình để báo đáp cho công lao nuôi dưỡng của mẹ”, Trần Thúy Hằng tâm sự.

Cô thừa nhận cuộc sống chưa bao giờ là dễ dàng, nhưng lựa chọn khổ đau hay lạc quan là quyết định ở mỗi người. Nhân vật người mẹ trong câu chuyện của Thúy Hằng đã lựa chọn “vui một ngày là lãi một ngày”, điều này cũng trở thành quan điểm sống và là nguồn cảm hứng tác động mạnh mẽ thôi thúc nữ tác giả cho ra đời cuốn sách.

Cuốn sách tràn đầy nuối tiếc xen lẫn yêu thương, để chúng ta biết trân trọng hơn những gì mình đang có.

Chia sẻ tại buổi ra mắt sách, nhà thơ Trần Thị Tố Nga - Hội viên Hội nhà văn TP HCM đã bày tỏ niềm xúc động và đồng cảm với những câu chuyện viết về tình mẹ trong Để Con Ôm Mẹ Nhé!.

“Cái đơn sơ vốn rất bình thường khi để mất mới biết là ‘châu ngọc’. Hãy trân trọng những gì mình đang và đã có. Có những thứ mình ao ước, nhưng thật ra nó lại ở ngay cạnh mình, hiện hữu ngay trong cuộc sống của mình mà mình không biết”, bà tâm sự.

Với 10 năm thai nghén từ khi mới chỉ là một ý tưởng bé nhỏ nhen nhóm trong tâm trí, tác giả Trần Thúy Hằng chia sẻ cô chưa từng bỏ cuộc và đã luôn mong mỏi ngày cuốn sách chào đời. Món quà dành tặng mẹ dù đến muộn khi mẹ của nữ tác giả đã qua đời nhưng cô vẫn gửi trọn yêu thương vào từng câu chữ, từng kỷ niệm.