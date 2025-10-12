Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Sưởi ấm trái tim

Google News

Đọc sách Để Con Ôm Mẹ Nhé: Không bao giờ là muộn để nói lời yêu thương với mẹ

Sơn Vũ - Ảnh: NVCC

HHTO - Cuốn sách này đã được tác giả chăm chút suốt 10 năm để dành tặng người mẹ quá cố, nên tràn ngập thương yêu xen lẫn tiếc nuối. Mỗi câu chuyện trong sách đều là một lời nhắn nhủ, rằng không bao giờ là muộn để bạn bày tỏ tình cảm với mẹ mình.

Để Con Ôm Mẹ Nhé! là cuốn sách đầu tay được tác giả Trần Thúy Hằng ấp ủ dành tặng người mẹ quá cố của mình, chia sẻ những câu chuyện tràn đầy cảm hứng và lòng biết ơn, cùng với đó là rất nhiều tiếc nuối vì đã chưa kịp giãi bày cùng mẹ.

Tác phẩm được xem như hành trình tự khám phá bản thân và chữa lành tâm trí, trải dài suốt 10 năm trưởng thành của nữ tác giả, từ thời điểm vẫn còn là một cô gái bé bỏng phải vượt qua cú sốc chứng kiến cái chết của mẹ, và cuối cùng là trở thành một người phụ nữ trưởng thành mạnh mẽ.

sach-2.jpg
Tác giả Thúy Hằng đã dồn hết nỗi nhớ thương mẹ vào cuốn sách.

“Tôi nghĩ mình cần phải tái sinh từ những nỗi đau. Mặc dù chia tay là điều gì đó rất đau buồn, nhưng chúng ta không thể vì thế mà gục ngã. Tôi muốn viết tiếp câu chuyện còn dang dở của mẹ, và chỉ có thể dùng cuộc sống trọn vẹn của chính mình để báo đáp cho công lao nuôi dưỡng của mẹ”, Trần Thúy Hằng tâm sự.

Cô thừa nhận cuộc sống chưa bao giờ là dễ dàng, nhưng lựa chọn khổ đau hay lạc quan là quyết định ở mỗi người. Nhân vật người mẹ trong câu chuyện của Thúy Hằng đã lựa chọn “vui một ngày là lãi một ngày”, điều này cũng trở thành quan điểm sống và là nguồn cảm hứng tác động mạnh mẽ thôi thúc nữ tác giả cho ra đời cuốn sách.

sach-3.jpg
Cuốn sách tràn đầy nuối tiếc xen lẫn yêu thương, để chúng ta biết trân trọng hơn những gì mình đang có.

Chia sẻ tại buổi ra mắt sách, nhà thơ Trần Thị Tố Nga - Hội viên Hội nhà văn TP HCM đã bày tỏ niềm xúc động và đồng cảm với những câu chuyện viết về tình mẹ trong Để Con Ôm Mẹ Nhé!.

“Cái đơn sơ vốn rất bình thường khi để mất mới biết là ‘châu ngọc’. Hãy trân trọng những gì mình đang và đã có. Có những thứ mình ao ước, nhưng thật ra nó lại ở ngay cạnh mình, hiện hữu ngay trong cuộc sống của mình mà mình không biết”, bà tâm sự.

Với 10 năm thai nghén từ khi mới chỉ là một ý tưởng bé nhỏ nhen nhóm trong tâm trí, tác giả Trần Thúy Hằng chia sẻ cô chưa từng bỏ cuộc và đã luôn mong mỏi ngày cuốn sách chào đời. Món quà dành tặng mẹ dù đến muộn khi mẹ của nữ tác giả đã qua đời nhưng cô vẫn gửi trọn yêu thương vào từng câu chữ, từng kỷ niệm.

qc.jpg
Sơn Vũ - Ảnh: NVCC
#Để Con Ôm Mẹ Nhé #tác giả Trần Thúy Hằng #sách Để Con Ôm Mẹ Nhé #yêu thương mẹ #sách chữa lành

Xem thêm

Cùng chuyên mục