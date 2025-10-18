Hội sách Quốc tế Frankfurt 2025: Nhiều cuốn sách Việt dành cho thiếu nhi góp mặt

HHTO - Được biết tới là Hội sách thường niên lâu đời và lớn nhất, Hội sách Quốc tế Frankfurt quy tụ giới xuất bản trên toàn thế giới. Năm nay, tại Hội sách Quốc tế Frankfurt lần thứ 77 diễn ra từ ngày 15/10 - 19/10 với sứ mệnh “kết nối mọi người”, NXB Kim Đồng đã mang đến nhiều tác phẩm hay dành cho thiếu nhi.

Năm nay là lần thứ 4 NXB Kim Đồng tham gia và có gian hàng tại Hội sách Quốc tế Frankfurt. Những ấn phẩm mới nổi bật được NXB Kim Đồng lựa chọn giới thiệu trong Hội sách Frankfurt 2025 là những cuốn sách hội tụ được các yếu tố: Những câu chuyện ý nghĩa, hấp dẫn, được đầu tư minh họa đẹp, tôn vinh văn hóa Việt Nam, đồng thời chứa đựng những yếu tố sáng tạo mang tính toàn cầu.

Gian sách của NXB Kim Đồng tại Hội sách Quốc tế Frankfurt lần thứ 77.

Được tuyển chọn kĩ càng trước khi được đem tới Hội sách lâu đời nhất thế giới, nên các cuốn sách dưới đây rất xứng đáng để bạn tìm đọc, và dành chỗ trên kệ sách của mình trong thời gian tới.

Gợi ý đầu tiên dành cho bạn là cuốn artbook Yersin - Khúc hát Cá ông, kể về cuộc đời huyền thoại của bác sĩ Yersin. Cuốn sách này là một mảnh ghép lấp lánh trong hành trình sáng tạo của hoạ sĩ Tạ Huy Long khi anh vừa là tác giả lời, vừa là người minh hoạ cho tác phẩm.

"Khúc hát Cá ông" với phần lời và tranh đều do hoạ sĩ Tạ Huy Long thực hiện.

Kho tàng của bố của tác giả Bùi Phương Tâm mời gọi độc giả suy ngẫm về những lựa chọn của cuộc sống. Phần minh hoạ đẹp, đầy sống động hoạ sĩ Hoàng Giang đã góp phần thổi hồn vào hành trình cảm xúc phức tạp của các nhân vật, khắc họa tinh tế sự chuyển hóa và thức tỉnh nội tâm.

"Kho tàng của bố" (Loving Eyes) ra mắt bản dịch tiếng Anh, được giới thiệu rộng rãi tại Hội sách Quốc tế Frankfurt.

Như một lời thơ kể về hành trình khám phá thế giới ấm áp, cuốn sách Chúng mình là bạn với phần lời của các tác giả Thanh Tâm, Phương Vũ, Hoài Anh và minh hoạ của Cam Anh Ng, mang niềm hân hoan lan toả đến độc giả. Mỗi cảm xúc trên hành trình ấy được khéo léo ghi lại bằng những câu chữ đặc biệt, sắp xếp theo trật tự alphabet, mỗi trang mở ra một kỉ niệm thiêng liêng của tình bạn.

"Chúng mình là bạn" khi được mang tới Hội sách Quốc tế Frankfurt còn thơm mùi giấy mực.

Hai tác phẩm văn học thiếu nhi ngọt ngào, đầy chất thơ của Dy Duyên gồm: Những thứ bạn dùng để lấp đầy một cái hố và cuốn Từ những ruộng rau ở nông trại Cúc Cu tràn ngập tình yêu thiên nhiên, ngợi ca tình bạn và lòng bao dung, giúp độc giả nhỏ tuổi mở lòng đón nhận những niềm vui đơn giản trong cuộc sống hằng ngày.

Bộ truyện tranh "Cuộc phiêu lưu của Dế Út" của họa sĩ Linh Rab được dịch sang tiếng Anh.

Bên cạnh đó, các tác phẩm văn học, truyện tranh dành cho lứa tuổi nhi đồng như: Bồ Nông có hiếu của tác giả Phong Thu, Những chiếc áo ấm của tác giả Võ Quảng, Cuộc phiêu lưu của Dế Út của họa sĩ Linh Rab lấy cảm hứng từ tác phẩm Dế Mèn phiêu lưu ký của nhà văn Tô Hoài, cũng được NXB Kim Đồng dịch và xuất bản ấn phẩm tiếng Anh để giới thiệu với bạn đọc quốc tế trong dịp này.

Ngoài ra, nhiều ấn phẩm về văn hóa, khoa học, nghệ thuật nổi bật trong năm qua cũng được giới thiệu tại Hội sách.

Nhiều ấn phẩm hay của NXB Kim Đồng được giới thiệu tại Hội sách Quốc tế Frankfurt.

Tại gian sách của NXB Kim Đồng dịp này còn có sự góp mặt của các tác phẩm tranh truyện, văn học thiếu nhi như: Mật hiệu Ogo (6 cuốn), Ve sầu phiêu du Bắc cực, Nếu một ngày chúng tớ biến mất, Vang danh nghề cổ (10 cuốn); Tết tuổi thơ (3 cuốn); Mùa ong khoái…

Bà Vũ Thị Quỳnh Liên - Phó Giám đốc, Tổng Biên tập NXB Kim Đồng giới thiệu hai ấn phẩm mới: “Yersin - Khúc hát Cá Ông” và “Kho tàng của bố” (Loving eyes).

Bà Vũ Thị Quỳnh Liên - Phó Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Kim Đồng chia sẻ: “Chúng tôi hi vọng, những cuốn sách NXB Kim Đồng giới thiệu trong Hội sách Quốc tế Frankfurt năm nay sẽ mang đến cho độc giả và trẻ em ở mọi quốc gia trên thế giới những cuốn sách có giá trị về nội dung, nghệ thuật, thẩm mỹ, giúp độc giả hiểu thêm về văn hóa, đất nước, con người Việt Nam; cùng nuôi dưỡng ước mơ, khát vọng của trẻ em trên hành trình học tập, khám phá thế giới”.