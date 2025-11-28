Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đừng bỏ lỡ!

Google News

Không phải "Chú Thuật Hồi Chiến", đây mới là bộ manga ăn khách nhất năm 2025

Thiện Dư

HHTO - Bộ truyện này đã vượt qua Jujutsu Kaisen (Chú Thuật Hồi Chiến) để lấy lại ngôi vương sau nhiều năm.

Trong năm 2024, thương hiệu Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến vươn lên thống trị, trở thành truyện tranh ăn khách nhất. Ra mắt từ năm 2018 dưới bàn tay tài hoa của Gege Akutami, bộ manga này chỉ thực sự bùng nổ từ năm 2020, sau đó liên tục dẫn đầu về chỉ số bán hàng suốt 3 năm liền, vượt qua cả những "khủng long" như Blue Lock hay Thanh Gươm Diệt Quỷ. Tuy nhiên, bộ truyện đã khép lại và để lại khoảng trống lớn trên thị trường, chừa lối cho sự trở lại ngôi vương của một cái tên khác.

jujutsu-kaisen-manga-vs-anime-up.jpg
Jujutsu Kaisen không còn là manga bán chạy nhất.

Cụ thể lần đầu tiên kể từ năm 2019, thương hiệu huyền thoại One Piece mới trở lại đỉnh cao. Theo dữ liệu bán hàng nửa đầu năm 2025 do Oricon công bố, One Piece vượt trội với hơn 3,5 triệu bản in, vượt xa Jujutsu Kaisen ở vị trí thứ hai với khoảng 3,37 triệu bản. Các đối thủ khác như Dandadan, Blue Lock hay Chainsaw Man cũng phải chịu thua kém.

mugiwara-one-piece-pirate-3ae689.jpg
One Piece trở lại ngôi vương năm 2025.

Đặc biệt, tuyển tập 113 của One Piece ra mắt gần đây đã đẩy doanh số lên một tầm cao mới, ngày càng kéo xa khoảng cách với các đối thủ còn lại. Trong những năm trước kia, doanh số của bộ truyện từng chững lại do sự mệt mỏi, mất kiên nhẫn của độc giả lâu năm dành cho cốt truyện. Thêm vào đó, sự cạnh tranh khốc liệt từ các tân binh khiến thương hiệu này tụt lại phía sau. Chỉ khi có các tuyến cốt truyện quan trọng, One Piece mới có thể trở lại hạng 1 trong vài tuần rồi lại "lùi bước".

Năm 2025 đánh dấu sự hồi sinh của One Piece nhờ cốt truyện Elbaf với những yếu tố thần thoại Bắc Âu thu hút. Hơn nữa, sự kết thúc của các đối thủ lớn đã giúp "con cưng" của Eiichiro Oda dễ dàng hơn trong cuộc đua doanh số.

one-piece-director-reveals-his-e.jpg
Cốt truyện Elbaf cuốn hút độc giả.

Dù vậy, tương lai vẫn còn nhiều bất ngờ. Jujutsu Kaisen có thể quay lại tranh ngôi với ngoại truyện Jujutsu Kaisen Modulo đang rất được quan tâm, cũng như các "lính mới" như Dandadan hay Blue Lock vẫn đang có lượng độc giả ổn định, tạo đà tăng trưởng khi các chương quan trọng được ra mắt. Thị trường năm 2026 sẽ rất khó đoán và đầy tính cạnh tranh, nhưng trước mắt hành trình của Băng Mũ Rơm vẫn đang khiến khán giả toàn cầu vô cùng yêu thích.

589226276-889615730296790-8916272800713803427-n.jpg
Thiện Dư
#Jujutsu Kaisen #One Piece #manga #anime

Xem thêm

Cùng chuyên mục