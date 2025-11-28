Không phải "Chú Thuật Hồi Chiến", đây mới là bộ manga ăn khách nhất năm 2025

HHTO - Bộ truyện này đã vượt qua Jujutsu Kaisen (Chú Thuật Hồi Chiến) để lấy lại ngôi vương sau nhiều năm.

Trong năm 2024, thương hiệu Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến vươn lên thống trị, trở thành truyện tranh ăn khách nhất. Ra mắt từ năm 2018 dưới bàn tay tài hoa của Gege Akutami, bộ manga này chỉ thực sự bùng nổ từ năm 2020, sau đó liên tục dẫn đầu về chỉ số bán hàng suốt 3 năm liền, vượt qua cả những "khủng long" như Blue Lock hay Thanh Gươm Diệt Quỷ. Tuy nhiên, bộ truyện đã khép lại và để lại khoảng trống lớn trên thị trường, chừa lối cho sự trở lại ngôi vương của một cái tên khác.

Jujutsu Kaisen không còn là manga bán chạy nhất.

Cụ thể lần đầu tiên kể từ năm 2019, thương hiệu huyền thoại One Piece mới trở lại đỉnh cao. Theo dữ liệu bán hàng nửa đầu năm 2025 do Oricon công bố, One Piece vượt trội với hơn 3,5 triệu bản in, vượt xa Jujutsu Kaisen ở vị trí thứ hai với khoảng 3,37 triệu bản. Các đối thủ khác như Dandadan, Blue Lock hay Chainsaw Man cũng phải chịu thua kém.

One Piece trở lại ngôi vương năm 2025.

Đặc biệt, tuyển tập 113 của One Piece ra mắt gần đây đã đẩy doanh số lên một tầm cao mới, ngày càng kéo xa khoảng cách với các đối thủ còn lại. Trong những năm trước kia, doanh số của bộ truyện từng chững lại do sự mệt mỏi, mất kiên nhẫn của độc giả lâu năm dành cho cốt truyện. Thêm vào đó, sự cạnh tranh khốc liệt từ các tân binh khiến thương hiệu này tụt lại phía sau. Chỉ khi có các tuyến cốt truyện quan trọng, One Piece mới có thể trở lại hạng 1 trong vài tuần rồi lại "lùi bước".

Năm 2025 đánh dấu sự hồi sinh của One Piece nhờ cốt truyện Elbaf với những yếu tố thần thoại Bắc Âu thu hút. Hơn nữa, sự kết thúc của các đối thủ lớn đã giúp "con cưng" của Eiichiro Oda dễ dàng hơn trong cuộc đua doanh số.

Cốt truyện Elbaf cuốn hút độc giả.

Dù vậy, tương lai vẫn còn nhiều bất ngờ. Jujutsu Kaisen có thể quay lại tranh ngôi với ngoại truyện Jujutsu Kaisen Modulo đang rất được quan tâm, cũng như các "lính mới" như Dandadan hay Blue Lock vẫn đang có lượng độc giả ổn định, tạo đà tăng trưởng khi các chương quan trọng được ra mắt. Thị trường năm 2026 sẽ rất khó đoán và đầy tính cạnh tranh, nhưng trước mắt hành trình của Băng Mũ Rơm vẫn đang khiến khán giả toàn cầu vô cùng yêu thích.