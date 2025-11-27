Hai "linh vật" Chiikawa và Labubu lần lượt được mang lên màn ảnh rộng

HHTO - "Hiện tượng mạng xã hội" Chiikawa sẽ có chuyến phiêu lưu đầu tiên trên màn ảnh rộng với bộ phim "Chiikawa the Movie: The Secret of Mermaid Island" (tạm dịch: Chiikawa: Bí Mật Đảo Nàng Tiên Cá), dự kiến công chiếu mùa hè năm 2026.

Sau một thời gian dài khiến người hâm mộ chờ đợi, Chiikawa cuối cùng cũng có màn "debut" trên màn ảnh rộng với dự án Chiikawa the Movie: The Secret of Mermaid Island (tựa gốc: Eiga Chiikawa: Ningyo no Shima no Himitsu). Tác phẩm lấy cảm hứng từ “Siren Arc” hay “Island Arc”, tuyến truyện dài nhất của Chiikawa từng được đăng tải từ tháng 3 đến tháng 11/2023.

Teaser visual (hình ảnh quảng bá) đầu tiên được nhà sản xuất công bố hôm 24/11. Ảnh: Cygames Pictures

Hình ảnh đầu tiên hé lộ cảnh Chiikawa, Hachiware và Usagi ngồi trên thuyền, cùng nhau nhìn lên bầu trời đêm đầy sao và ánh trăng. Trong nguyên tác, khi đang thư giãn thì nhóm bạn bị thu hút bởi một tờ rơi kỳ lạ mời gọi về những phần thưởng hấp dẫn, mở ra hành trình khám phá hòn đảo bí ẩn.

Áp phích do tác giả Nagano vẽ, thông báo về phim điện ảnh đầu tiên của Chiikawa.

Chiikawa là một hiện tượng văn hóa đại chúng của Nhật Bản, được tạo ra bởi tác giả Nagano. Ra đời bằng những mẩu truyện tranh ngắn đăng trên nền tảng X (Twitter) từ tháng 1/2020, Chiikawa nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi ngoại hình đáng yêu và tính cách hồn nhiên, tinh nghịch, bên cạnh những người bạn nhỏ Hachiware và Usagi.

Chiikawa hiện cũng có một series hoạt hình ngắn đang phát sóng. Ảnh: Doga Kobo

Trong lần chuyển thể này, Cygames Pictures đảm nhận phần sản xuất. Kei Oikawa ngồi ghế đạo diễn, còn Nagano - tác giả của nguyên tác sẽ trực tiếp viết kịch bản. Ba diễn viên Haruka Aoki, Makoto Tanaka và Ari Ozawa sẽ tiếp tục lồng tiếng cho Chiikawa, Hachiware và Usagi.

Chiikawa the Movie: The Secret of Mermaid Island dự kiến ra rạp thị trường nội địa Nhật Bản vào mùa hè năm 2026.

"Quái vật đồ chơi" Labubu cũng gia nhập đường đua điện ảnh

Bên cạnh dự án phim của cô bé Chiikawa sắp sửa ra mắt, một nhân vật "linh vật" đình đám khác của châu Á là Labubu cũng đang trên đường đổ bộ màn ảnh rộng Hollywood. Theo Hollywood Reporter, hãng Sony Pictures vừa qua đã mua lại quyền chuyển thể Labubu lên màn ảnh rộng.

Ảnh: Kasing Lung

Labubu là một nhân vật đồ chơi nổi tiếng, được thiết kế bởi nghệ sĩ người Hồng Kông Kasing Lung vào năm 2015. Thương hiệu này trở nên bùng nổ về mặt thương mại sau khi được Pop Mart (Trung Quốc) tiếp quản sản xuất và phân phối vào năm 2019, đặc biệt thông qua chiến lược bán hàng "hộp mù" (blind boxes) thu hút giới trẻ. Sự nổi tiếng của Labubu càng được đẩy mạnh nhờ các ngôi sao, điển hình như Lisa của nhóm BLACKPINK sử dụng chúng làm phụ kiện.

Việc Lisa và Rosé đều giới thiệu Labubu trên trang cá nhân góp phần khiến món đồ này trở thành "cơn sốt hot trend".

Hiện tại, dự án điện ảnh về Labubu vẫn đang ở giai đoạn đầu. Hãng phim chưa ấn định nhà sản xuất hay đạo diễn, đồng thời cũng chưa xác nhận liệu bộ phim sẽ là live-action (người đóng) hay hoạt hình.