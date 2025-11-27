Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đừng bỏ lỡ!

Google News

Hai "linh vật" Chiikawa và Labubu lần lượt được mang lên màn ảnh rộng

ĐÔNG MIÊN
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - "Hiện tượng mạng xã hội" Chiikawa sẽ có chuyến phiêu lưu đầu tiên trên màn ảnh rộng với bộ phim "Chiikawa the Movie: The Secret of Mermaid Island" (tạm dịch: Chiikawa: Bí Mật Đảo Nàng Tiên Cá), dự kiến công chiếu mùa hè năm 2026.

Sau một thời gian dài khiến người hâm mộ chờ đợi, Chiikawa cuối cùng cũng có màn "debut" trên màn ảnh rộng với dự án Chiikawa the Movie: The Secret of Mermaid Island (tựa gốc: Eiga Chiikawa: Ningyo no Shima no Himitsu). Tác phẩm lấy cảm hứng từ “Siren Arc” hay “Island Arc”, tuyến truyện dài nhất của Chiikawa từng được đăng tải từ tháng 3 đến tháng 11/2023.

938d9fde0a7a8624df6b.jpg
Teaser visual (hình ảnh quảng bá) đầu tiên được nhà sản xuất công bố hôm 24/11. Ảnh: Cygames Pictures

Hình ảnh đầu tiên hé lộ cảnh Chiikawa, Hachiware và Usagi ngồi trên thuyền, cùng nhau nhìn lên bầu trời đêm đầy sao và ánh trăng. Trong nguyên tác, khi đang thư giãn thì nhóm bạn bị thu hút bởi một tờ rơi kỳ lạ mời gọi về những phần thưởng hấp dẫn, mở ra hành trình khám phá hòn đảo bí ẩn.

e3898fbc2918a546fc09.jpg
Áp phích do tác giả Nagano vẽ, thông báo về phim điện ảnh đầu tiên của Chiikawa.

Chiikawa là một hiện tượng văn hóa đại chúng của Nhật Bản, được tạo ra bởi tác giả Nagano. Ra đời bằng những mẩu truyện tranh ngắn đăng trên nền tảng X (Twitter) từ tháng 1/2020, Chiikawa nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi ngoại hình đáng yêu và tính cách hồn nhiên, tinh nghịch, bên cạnh những người bạn nhỏ Hachiware và Usagi.

ddb3ca19d9bf55e10cae.jpg
chiikawa-anime-4-key-art-1024x538.jpg
Chiikawa hiện cũng có một series hoạt hình ngắn đang phát sóng. Ảnh: Doga Kobo

Trong lần chuyển thể này, Cygames Pictures đảm nhận phần sản xuất. Kei Oikawa ngồi ghế đạo diễn, còn Nagano - tác giả của nguyên tác sẽ trực tiếp viết kịch bản. Ba diễn viên Haruka Aoki, Makoto Tanaka và Ari Ozawa sẽ tiếp tục lồng tiếng cho Chiikawa, Hachiware và Usagi.

Chiikawa the Movie: The Secret of Mermaid Island dự kiến ra rạp thị trường nội địa Nhật Bản vào mùa hè năm 2026.

"Quái vật đồ chơi" Labubu cũng gia nhập đường đua điện ảnh

Bên cạnh dự án phim của cô bé Chiikawa sắp sửa ra mắt, một nhân vật "linh vật" đình đám khác của châu Á là Labubu cũng đang trên đường đổ bộ màn ảnh rộng Hollywood. Theo Hollywood Reporter, hãng Sony Pictures vừa qua đã mua lại quyền chuyển thể Labubu lên màn ảnh rộng.

image-8.jpg
Ảnh: Kasing Lung

Labubu là một nhân vật đồ chơi nổi tiếng, được thiết kế bởi nghệ sĩ người Hồng Kông Kasing Lung vào năm 2015. Thương hiệu này trở nên bùng nổ về mặt thương mại sau khi được Pop Mart (Trung Quốc) tiếp quản sản xuất và phân phối vào năm 2019, đặc biệt thông qua chiến lược bán hàng "hộp mù" (blind boxes) thu hút giới trẻ. Sự nổi tiếng của Labubu càng được đẩy mạnh nhờ các ngôi sao, điển hình như Lisa của nhóm BLACKPINK sử dụng chúng làm phụ kiện.

2f497d18bfbe33e06aaf.jpg
Việc Lisa và Rosé đều giới thiệu Labubu trên trang cá nhân góp phần khiến món đồ này trở thành "cơn sốt hot trend".

Hiện tại, dự án điện ảnh về Labubu vẫn đang ở giai đoạn đầu. Hãng phim chưa ấn định nhà sản xuất hay đạo diễn, đồng thời cũng chưa xác nhận liệu bộ phim sẽ là live-action (người đóng) hay hoạt hình.

Trạm tin Manga & Anime giới thiệu những tác phẩm mới cũng như tin tức nổi bật về anime, manga, light novel, visual novel, game… Trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc.

image-4.jpg
ĐÔNG MIÊN
#Chiikawa #Labubu #phim hoạt hình #Anime Nhật Bản #Hollywood #Cygames Pictures #Nagano #Kasing Lung #Sony Pictures #Chiikawa the Movie: The Secret of Mermaid Island #Eiga Chiikawa: Ningyo no Shima no Himitsu

Xem thêm

Cùng chuyên mục