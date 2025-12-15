Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

"Scarlet" ra mắt khán giả Việt, đánh dấu màn "comeback" của đạo diễn Mamoru Hosoda

ĐÔNG MIÊN
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Sau bốn năm kể từ "Belle", đạo diễn Mamoru Hosoda chính thức trở lại với tác phẩm mới mang tên "Scarlet". Bộ phim không chỉ gây ấn tượng về đồ họa mà còn mang đến một thông điệp sâu sắc về sự trưởng thành và buông bỏ hận thù.

Scarlet lấy bối cảnh thời Trung cổ, theo chân Scarlet, một cô công chúa mang trong mình khát vọng báo thù cho cái chết của cha. Sau khi thất bại trong lần đối đầu đầu tiên và bị thương nặng, cô lạc vào một thế giới khác, nơi người chết vẫn tiếp tục tồn tại trong sợ hãi và bạo lực. Tại đây, Scarlet gặp Hijiri, một y tá trẻ đến từ Nhật Bản hiện đại. Cuộc gặp gỡ này dần mở ra cho nhân vật chính một lựa chọn khác ngoài con đường thù hận.

Chia sẻ về ý tưởng cốt lõi của bộ phim, Mamoru Hosoda cho biết Scarlet được xây dựng từ trăn trở cá nhân của ông trước những xung đột kéo dài trong xã hội hiện đại. Vì vậy, Hijiri được xây dựng như một người đồng hành có thể đặt ra câu hỏi về sự tha thứ và ý nghĩa của việc buông bỏ.

“Những câu chuyện báo thù rất hấp dẫn với tư cách giải trí, nhưng trong thực tế, chúng thường chỉ kết thúc bằng bi kịch", Mamoru Hosoda nói.

527190913-1067938228780194-3352577487995748080-n.jpg
Ảnh: Sony Pictures﻿/Studio Chizu

Tiếp tục khai thác mô típ giao thoa giữa các thế giới, yếu tố từng xuất hiện trong nhiều tác phẩm trước đây của Hosoda như The Boy and the Beast (2015) hay Belle (2021), Scarlet mở rộng không gian kể chuyện bằng cách đặt quá khứ và hiện tại song song. Phim xây dựng sự đối lập rõ rệt giữa thế giới u tối, nơi bạo lực chi phối, và không gian Tokyo hiện đại với những khoảnh khắc đời thường mang sắc thái nhẹ nhàng hơn.

f466c535ba35356b6c24.jpg
"Scarlet" là dự án được đầu tư dài hơi nhất của Mamoru Hosoda với thời gian sản xuất kéo dài hơn 4 năm. Ảnh: Sony Pictures/Studio Chizu

Trước khi đến với khán giả Việt Nam, Scarlet đã có buổi chiếu đặc biệt ngoài hạng mục tranh giải tại Liên hoan phim Venice và nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới phê bình quốc tế. Bộ phim cũng được đưa vào danh sách rút gọn đề cử Phim hoạt hình xuất sắc tại Oscar, tiếp tục nối dài thành tích của Mamoru Hosoda.

b61b0eab75abfaf5a3ba.jpg
Ảnh: Sony Pictures/Studio Chizu

Scarlet ra mắt màn ảnh rộng từ ngày 12/12, hiện chiếu tại một số cụm rạp trên toàn quốc.

Trạm tin Manga & Anime giới thiệu những tác phẩm mới cũng như tin tức nổi bật về anime, manga, light novel, visual novel, game… Trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc.

bb540c726cdce082b9cd.jpg
ĐÔNG MIÊN
#Anime #Mamoru Hosoda #Scarlet #phim hoạt hình #Oscar #Sony Pictures #Studio Chizu

