"Chàng thơ" của “Thanh Xuân 18x2” trở lại màn ảnh rộng với phim vườn trường mới

HHTO - Vừa qua, hãng Toho đã công bố trailer chính thức cho “The Last Song You Left Behind” (tạm dịch: Bản Ca Cuối Cùng Em Để Lại), xác nhận cặp đôi chính Michieda Shunsuke (thành viên Naniwa Danshi) và Nukumi Meru sẽ cùng nhau viết nên chuyện tình kéo dài 10 năm đầy day dứt.

The Last Song You Left Behind (tựa gốc: Kimi ga Saigo ni Nokoshita Uta) là tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết lãng mạn cùng tên của tác giả Misaki Ichijo. Bộ phim xoay quanh mối tình 10 năm đầy trắc trở giữa hai nhân vật chính.

Michieda Shunsuke và Nukumi Meru đảm nhận hai vai chính trong "The Last Song You Left Behind". Ảnh: Toho

Mizushima Haruto (Michieda Shunsuke thủ vai) là một học sinh luôn cố gắng sống thầm lặng với sở thích bí mật là làm thơ. Trong khi đó, Tohsaka Ayane (Nukumi Meru thủ vai) là cô bạn vốn quen thuộc với sự chú ý của mọi người, nhưng lại gặp trở ngại khi đọc và viết do mắc chứng Rối loạn Đọc viết Phát triển (Developmental Dyslexia). Dù vậy, Ayane lại sở hữu tài năng thiên bẩm về ca hát và sáng tác nhạc.

Mizushima Haruto là vai chính điện ảnh thứ hai của Michieda Shunsuke. Ảnh: Toho

Gần đây nhất, nam diễn viên gây chú ý khi đóng cùng Hứa Quang Hán trong “Thanh Xuân 18x2: Lữ Trình Hướng Về Em”.

Mọi chuyện thay đổi khi Haruto phát hiện ra Ayane cũng có sở thích viết thơ. Cuộc sống bình thường của cậu bắt đầu thay đổi khi cả hai gặp gỡ và dành thời gian sáng tác nhạc cùng nhau. Haruto âm thầm giúp đỡ Ayane bằng cách viết lời bài hát cho cô.

Trailer mở đầu bằng câu thoại của Haruto, như lời dẫn dắt cho tựa phim, khi anh nhớ lại câu nói của của Ayane rằng “Cô ấy đã từng nói những bài hát của chúng ta sẽ còn mãi”. Đoạn giới thiệu khắc họa những ngày tháng thanh xuân đáng nhớ trong phòng câu lạc bộ, nơi hai người dần rút ngắn khoảng cách bằng âm nhạc. Cuối trailer lại xuất hiện cảnh Haruto bật khóc và Ayane gục ngã trong đau khổ, báo hiệu một cuộc chia ly đầy nước mắt.

Ảnh: Toho

Phim được chỉ đạo bởi đạo diễn Miki Takahiro, người nổi tiếng với loạt tác phẩm lãng mạn thành công như Drawing Closer (2014), Your Eyes Tell (2020) hay My Tomorrow Your Yesterday (2016). Phần kịch bản được chấp bút bởi biên kịch Yoshida Tomoko.

The Last Song You Left Behind dự kiến ra rạp vào ngày 20/3/2026 tại Nhật Bản, phim hiện chưa có lịch chiếu cụ thể cho thị trường quốc tế.