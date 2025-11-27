Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đừng bỏ lỡ!

Google News

"Chàng thơ" của “Thanh Xuân 18x2” trở lại màn ảnh rộng với phim vườn trường mới

ĐÔNG MIÊN
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Vừa qua, hãng Toho đã công bố trailer chính thức cho “The Last Song You Left Behind” (tạm dịch: Bản Ca Cuối Cùng Em Để Lại), xác nhận cặp đôi chính Michieda Shunsuke (thành viên Naniwa Danshi) và Nukumi Meru sẽ cùng nhau viết nên chuyện tình kéo dài 10 năm đầy day dứt.

The Last Song You Left Behind (tựa gốc: Kimi ga Saigo ni Nokoshita Uta) là tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết lãng mạn cùng tên của tác giả Misaki Ichijo. Bộ phim xoay quanh mối tình 10 năm đầy trắc trở giữa hai nhân vật chính.

img-thumb-tokuho.jpg
Michieda Shunsuke và Nukumi Meru đảm nhận hai vai chính trong "The Last Song You Left Behind". Ảnh: Toho

Mizushima Haruto (Michieda Shunsuke thủ vai) là một học sinh luôn cố gắng sống thầm lặng với sở thích bí mật là làm thơ. Trong khi đó, Tohsaka Ayane (Nukumi Meru thủ vai) là cô bạn vốn quen thuộc với sự chú ý của mọi người, nhưng lại gặp trở ngại khi đọc và viết do mắc chứng Rối loạn Đọc viết Phát triển (Developmental Dyslexia). Dù vậy, Ayane lại sở hữu tài năng thiên bẩm về ca hát và sáng tác nhạc.

31a466704b436d89.jpg
Mizushima Haruto là vai chính điện ảnh thứ hai của Michieda Shunsuke. Ảnh: Toho
20240501-ha-133500.jpg
Gần đây nhất, nam diễn viên gây chú ý khi đóng cùng Hứa Quang Hán trong “Thanh Xuân 18x2: Lữ Trình Hướng Về Em”.

Mọi chuyện thay đổi khi Haruto phát hiện ra Ayane cũng có sở thích viết thơ. Cuộc sống bình thường của cậu bắt đầu thay đổi khi cả hai gặp gỡ và dành thời gian sáng tác nhạc cùng nhau. Haruto âm thầm giúp đỡ Ayane bằng cách viết lời bài hát cho cô.

Trailer mở đầu bằng câu thoại của Haruto, như lời dẫn dắt cho tựa phim, khi anh nhớ lại câu nói của của Ayane rằng “Cô ấy đã từng nói những bài hát của chúng ta sẽ còn mãi”. Đoạn giới thiệu khắc họa những ngày tháng thanh xuân đáng nhớ trong phòng câu lạc bộ, nơi hai người dần rút ngắn khoảng cách bằng âm nhạc. Cuối trailer lại xuất hiện cảnh Haruto bật khóc và Ayane gục ngã trong đau khổ, báo hiệu một cuộc chia ly đầy nước mắt.

26ceea8be0146c4a3505.jpg
Ảnh: Toho

Phim được chỉ đạo bởi đạo diễn Miki Takahiro, người nổi tiếng với loạt tác phẩm lãng mạn thành công như Drawing Closer (2014), Your Eyes Tell (2020) hay My Tomorrow Your Yesterday (2016). Phần kịch bản được chấp bút bởi biên kịch Yoshida Tomoko.

The Last Song You Left Behind dự kiến ra rạp vào ngày 20/3/2026 tại Nhật Bản, phim hiện chưa có lịch chiếu cụ thể cho thị trường quốc tế.

image-4.jpg
ĐÔNG MIÊN
#Michieda Shunsuke #Nukumi Meru #phim Nhật #Miki Takahiro #Yoshida Tomoko #Thanh Xuân 18x2: Lữ Trình Hướng Về Em #Toho #Naniwa Danshi #Misaki Ichijo #The Last Song You Left Behind #Kimi ga Saigo ni Nokoshita Uta

Xem thêm

Cùng chuyên mục