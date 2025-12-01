Giọng ca "One Piece" gây sốc khi đang trình diễn thì đột ngột bị đuổi khỏi sân khấu

HHTO - Maki Otsuki, nữ ca sĩ gắn liền với những giai điệu đầu tiên của anime "One Piece", đã bị buộc rời khỏi sân khấu khi đang trình diễn. Sự việc nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận của cộng đồng yêu nhạc J-Pop lẫn người hâm mộ anime.

Theo Straits Times, Maki Otsuki dự kiến biểu diễn trong hai ngày 28 và 29/11 tại Lễ hội Bandai Namco 2025 (sự kiện dành cho người hâm mộ văn hóa J-Pop và anime) ở Thượng Hải, Trung Quốc.

Tuy nhiên, vào đêm 28/11, khi Maki Otsuki đang say sưa trình diễn, đèn sân khấu bất ngờ tắt và âm nhạc bị ngắt hoàn toàn. Sau đó, hai người được cho là nhân viên đã nhanh chóng tiến lên và đưa Maki Otsuki rời khỏi sân khấu trong sự ngỡ ngàng của khán giả.

Sân khấu bị ngắt điện đột ngột khi đang trình diễn. Video: X (Twitter)

Công ty quản lý của nữ ca sĩ sau đó đã ra thông báo rằng buổi diễn phải "đột ngột dừng biểu diễn do những tình huống bất khả kháng". Buổi diễn ngày 29/11 và toàn bộ Lễ hội Bandai Namco (vốn dự kiến kéo dài đến ngày 30/11) cũng bị hủy, với lý do ban tổ chức "xem xét toàn diện nhiều yếu tố".

Cận cảnh nữ ca sĩ hoang mang khi bị mời xuống sân khấu.

Sự việc trên nhận nhiều phản ứng bất bình từ người hâm mộ. Theo Straits Times, dù ban tổ chức dùng lý do "bất khả kháng", dư luận đều ngầm hiểu nguyên nhân sâu xa đến từ căng thẳng ngoại giao gần đây giữa Nhật Bản và Trung Quốc. Sự việc diễn ra sau các phát ngôn liên quan đến vấn đề Đài Loan của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tại Quốc hội vào ngày 7/11.

Maki Otsuki không phải là cái tên duy nhất bị ảnh hưởng. Một số nghệ sĩ Nhật Bản khác dự kiến góp mặt trong sự kiện như nhóm Momoiro Clover Z, ca sĩ Ayumi Hamasaki, nghệ sĩ piano Hiromi Uehara và vở nhạc kịch Sailor Moon đều chịu hệ quả tương tự, buộc phải hủy biểu diễn.

Maki Otsuki là giọng ca gắn liền với thương hiệu "One Piece".

Maki Otsuki sinh năm 1973 tại tỉnh Fukui và bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ cuối thập niên 90. Cô được biết đến rộng rãi nhờ hai ca khúc kết (ending) của anime One Piece là Memories và Run! Run! Run!, trở thành giọng hát quen thuộc với nhiều thế hệ người xem.

Bên cạnh sự nghiệp solo, Otsuki cũng từng hoạt động trong ban nhạc Cassis và đều đặn ra mắt các sản phẩm cá nhân. Năm 2024, cô trở lại với ca khúc mới cho One Piece mang tên Dear Sunrise. Trong nhiều năm qua, nữ ca sĩ còn thường xuyên xuất hiện tại các lễ hội anime và sự kiện quốc tế, góp phần đưa âm nhạc J-Pop và anime đến gần hơn với người hâm mộ toàn cầu.