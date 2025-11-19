Không phải Luffy, đây mới là hải tặc hùng mạnh nhất One Piece hiện tại

Trong suốt hơn 25 năm qua, Eiichiro Oda đã âm thầm đặt một "quân cờ" đen tối nhưn cũng mạnh mẽ bậc nhất lên bàn cờ One Piece của mình. Marshall D. Teach, hay quen thuộc hơn với biệt danh Blackbeard ngày càng cho thấy sức mạnh đáng sợ thông qua từng cột mốc cốt truyện. Từ cái chết của Ace tại Marineford đến việc sở hữu đồng thời hai trái ác quỷ mạnh nhất lịch sử, mọi bước đi của Blackbeard dường như đều hướng tới một mục tiêu lớn hơn cả danh hiệu Vua Hải Tặc.

Blackbeard - hải tặc hùng mạnh nhất One Piece thời điểm hiện tại.

Theo các diễn biến mới nhất sau cốt truyện Egghead của One Piece, Imu không chỉ là biểu tượng quyền lực tối cao của Chính Phủ Thế Giới suốt 800 năm, mà còn là một thực thể sở hữu sức mạnh gần như bất tử, có khả năng tiêu diệt bất kỳ ai chỉ bằng một đòn từ xa. Tuy nhiên ở thời điểm này, trên thế gian vẫn có kẻ sở hữu "vũ khí" đủ khả năng triệt tiêu hoàn toàn Imu, và đó chính là Blackbeard.

Đầu tiên, gã đang sở hữu đồng thời hai trái ác quỷ hùng mạnh nhất One Piece, lần lượt là Yami Yami no Mi có khả năng vô hiệu hóa mọi năng lực trái ác quỷ khác khi tiếp xúc vật lý, và Gura Gura no Mi có sức hủy diệt quy mô lớn nhất, từng được Râu Trắng sử dụng để đe dọa cả Marijoa. Kết hợp với Yami Yami, Blackbeard hiện là mối đe dọa vật lý lớn nhất có thể tiếp cận được Ngai Vàng Rỗng mà không bị năng lực của Imu tiêu diệt từ xa, ngược lại còn là "khắc tinh" trực tiếp của tên phản diện ám ảnh này.

Chỉ có duy nhất Blackbeard sở hữu hai trái ác quỷ mạnh nhất thế giới.

Quan trọng hơn, Blackbeard cũng mang dòng máu "D.", điều mà Imu rõ ràng cực kỳ kiêng kỵ. Tuy nhiên, khác với Luffy đại diện cho ý chí tự do của Joy Boy, chữ "D." trong tên của Blackbeard lại mang màu sắc bóng tối và tham vọng cá nhân, khiến hắn trở thành "mảnh ghép đối lập" để cân bằng lại thế giới.

Như vậy, nếu trận chiến cuối cùng của One Piece là để chống lại Imu, khả năng cao sẽ xuất hiện một liên minh tạm thời đầy nghịch lý giữa Luffy và Blackbeard. Luffy sẽ là người mở đường, kéo sự chú ý và phá vỡ lớp phòng ngự của Imu bằng Haki Bá Vương và sức mạnh Nika. Còn Blackbeard sẽ là kẻ tung đòn kết liễu, sử dụng Yami Yami để "nuốt" năng lực bất tử của Imu vào hư không.

Luffy và Blackbeard sẽ kề vai sát cánh để tiêu diệt Imu.

Sau khi Imu bị tiêu diệt, thế giới được giải phóng, hai kẻ mang chữ D. cuối cùng sẽ quay lại đối đầu nhau trong trận chiến thực sự định đoạt Vua Hải Tặc. Đến thời điểm này, liệu sẽ còn bao nhiêu độc giả One Piece dám tự tin lựa chọn Luffy làm người đứng vững sau cùng?